Vinh danh 10 cuốn sách hay do doanh nhân Việt viết

Trong khuôn khổ tuần lễ Doanh nhân và sách năm 2026, chương trình “Top 10 sách hay do Doanh nhân Việt viết” do Đài phát thanh và truyền hình TP.HCM tổ chức nhằm thúc đẩy văn hóa học tập trong doanh nghiệp, khuyến khích phát triển tủ sách và chia sẻ kinh nghiệm quản trị.

Chương trình đồng thời ghi nhận những doanh nhân tích cực lan tỏa văn hóa đọc, chia sẻ tri thức và những bài học được đúc kết từ thực tiễn kinh doanh.

Từ 67 tác phẩm đủ điều kiện do các đơn vị xuất bản, phát hành và doanh nhân đề cử, hội đồng đã lựa chọn 10 tác phẩm tiêu biểu để vinh danh trong năm nay.

Ông Ngô Vi Đồng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ công nghệ tin học HPT, Chủ tịch hội đồng sách doanh nhân. Ảnh: Quỳnh Hương

Ông Ngô Vi Đồng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ công nghệ tin học HPT, Chủ tịch hội đồng sách doanh nhân cho biết, các thành viên hội đồng chấm điểm độc lập theo thang điểm 100, dựa trên bốn nhóm tiêu chí gồm chất lượng nội dung; ý nghĩa xã hội và khả năng truyền cảm hứng; tính sáng tạo, đột phá và cùng yếu tố kỹ thuật và mỹ thuật. Để bảo đảm tính khách quan, thành viên có tác phẩm được đề cử sẽ không tham gia chấm điểm tác phẩm của mình.

Quá trình xét chọn cũng áp dụng nguyên tắc mỗi tác giả chỉ được vinh danh một tác phẩm, qua đó tạo cơ hội ghi nhận nhiều tác giả hơn, đồng thời bảo đảm sự đa dạng về đề tài trong danh sách được lựa chọn.

Là một trong 10 tác giả được vinh danh năm 2026, bà Nhan Húc Quân, Tổng giám đốc Công ty TNHH Bao bì giấy nhôm New Toyo (Việt Nam) cho rằng, viết sách là một công việc không dễ dàng đối với người điều hành doanh nghiệp.

Bà Nhan Húc Quân, tác giả sách " Phép màu để vượt lên chính mình. Ảnh: Quỳnh Hương

Bên cạnh công việc quản trị và những hoạt động thường ngày, doanh nhân phải dành một khoảng thời gian riêng để học tập, nâng cấp bản thân và duy trì tinh thần học tập suốt đời.

Theo bà Quân, những doanh nhân dành thời gian viết sách rất đáng được ghi nhận, bởi đây không chỉ là dịp nhìn lại những gì đã trải qua mà còn là cách lưu giữ, hệ thống hóa và trao truyền kinh nghiệm, giá trị tích lũy cho những thế hệ sau.

Cùng nhìn nhận việc viết sách như một cách chuyển kinh nghiệm cá nhân thành tri thức có thể chia sẻ, ông Nguyễn Văn Lượng, Tổng giám đốc kiêm nhà sáng lập hệ thống nhà sách Bella cho rằng, sau khi trải qua nhiều công việc, dự án, thành công và cả những lần phải trả giá để tích lũy kinh nghiệm, doanh nhân sẽ có nhu cầu nhìn lại và hệ thống hóa những gì mình đã trải qua.

Từ chính lĩnh vực mình theo đuổi, ông nhận thấy nhiều doanh nghiệp hiện đã ý thức được tầm quan trọng của trí tuệ nhân tạo (AI) và mong muốn ứng dụng công nghệ này, nhưng vẫn loay hoay với những câu hỏi như bắt đầu từ đâu, triển khai thế nào và làm sao để AI thực sự tạo ra hiệu quả.

Vì thế với ông, viết sách cũng là cách để những kiến thức và trải nghiệm tích lũy từ thực tế không chỉ phục vụ công việc của riêng mình mà có thể trở thành nguồn tri thức được chia sẻ rộng hơn với cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Lượng (thứ 2 từ trái sang), tác giả cuốn sách "AI Roadmap - Lộ Trình Ứng Dụng AI Toàn Diện Cho Doanh Nghiệp". Ảnh: Quỳnh Hương

Nguồn tư liệu này còn có thể bổ sung những tình huống thực tế cho hoạt động đào tạo tại các trường đại học, giúp người học tiếp cận những bài học quản trị được hình thành từ chính môi trường kinh doanh trong nước, gắn với đặc điểm văn hóa và thực tiễn của doanh nghiệp Việt Nam.

Tinh thần chủ động học hỏi và chia sẻ tri thức cũng được thể hiện qua ba trụ cột của tuần lễ Doanh nhân và sách năm 2026. Nếu “đọc để dẫn đầu” nhấn mạnh việc tiếp nhận tri thức để giải quyết những vấn đề trong hoạt động doanh nghiệp, thì “viết để dẫn dắt” là bước tiếp theo, khi doanh nhân chuyển những trải nghiệm, bài học và suy ngẫm thành tri thức có thể chia sẻ với cộng đồng.

Trụ cột “doanh nghiệp học tập” hướng tới xây dựng văn hóa học tập thường xuyên trong tổ chức.

Top 10 sách hay do Doanh nhân Việt viết

1. Go Global - Cẩm nang sống, làm việc và tỏa sáng toàn cầu, tác giả Nguyễn Phi Vân, Chủ tịch Công ty CP Go Global Holdings.

2. Khác biệt để thành công - Độc chiêu kinh doanh cho các doanh nghiệp Việt Nam, tác giả Lý Quí Trung, Chủ tịch Viện Doanh nhân đương đại LQT

3. Người giữ thời gian, tác giả Lê Thị Thanh Lâm, nguyên Phó tổng giám đốc Công ty CP Sài Gòn Food.

4. Người ngoài khung - Thiền giữa đời thường, tác giả Nguyễn Thanh Mỹ, nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Công ty CP RYNAN Technologies Vietnam.

5. Phép màu để vượt lên chính mình, tác giả Nhan Húc Quân, Tổng giám đốc Công ty TNHH Bao bì Giấy nhôm New Toyo (Việt Nam).

6. Living Truth - The Keys to Shedding Ideals and Expectations to Find Authentic Success, tác giả Trần Tiến Công, Tổng giám đốc Công ty TNHH VCI International và Jack Canfield.

7. Tôi muốn trở thành nhà lãnh đạo, tác giả Phạm Duy Hiếu, Chủ tịch hội đồng quản lý Quỹ khởi nghiệp doanh nghiệp KH&CN Việt Nam.

8. AI Roadmap - Lộ trình ứng dụng AI toàn diện cho doanh nghiệp, tác giả Nguyễn Văn Lượng, Chủ hộ kinh doanh sách và cửa hàng tiện ích Bella

9. Quản trị chiến lược thực chiến, tác giả Trần Quốc Việt, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và ứng dụng quản trị doanh nghiệp (IBS)

10. Nhận diện đô thị Việt Nam đương đại, tác giả Ngô Viết Nam Sơn, Chủ tịch Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Ngô Viết