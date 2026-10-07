Dự báo giá dầu diesel năm 2027: Khó hạ nhiệt

“Chúng ta cần duy trì giá sản phẩm ở mức đủ cao để tiếp tục kìm hãm nhu cầu ở một mức độ nhất định trong năm tới”, ông Nikhil Bhandari, đồng trưởng bộ phận nghiên cứu tài nguyên thiên nhiên khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Goldman Sachs, nhận định trên chương trình “Squawk Box Asia” của CNBC vừa qua.

Một tài xế bơm dầu diesel tại trạm dừng chân dành cho xe tải ở Miami, bang Florida (Mỹ), ngày 11/9/2026. Ảnh: Getty Images.

Giá dầu diesel vẫn neo cao

Theo Goldman Sachs, việc duy trì giá dầu diesel ở mức cao là cần thiết để ngăn nhu cầu phục hồi quá nhanh, gây thêm sức ép lên các nhà máy lọc dầu vốn đang bị hạn chế về công suất.

Ngân hàng này dự báo chênh lệch giữa giá các sản phẩm lọc dầu như diesel, nhiên liệu bay và giá dầu thô sẽ bình quân trên 40 USD/thùng trong năm 2027, cao gấp đôi mức thông thường khoảng 20 USD/thùng. Đây là chỉ dấu quan trọng về mức độ căng thẳng của thị trường sản phẩm lọc dầu và biên lợi nhuận của các nhà máy lọc dầu.

Dự báo trên được đưa ra ngay cả khi Goldman Sachs kỳ vọng giá dầu Brent ổn định quanh 80 USD/thùng, trong bối cảnh dòng chảy dầu thô qua eo biển Hormuz dần trở lại bình thường.

“Nếu nhu cầu phục hồi trong năm tới, chúng tôi cho rằng hệ thống lọc dầu toàn cầu sẽ phải hoạt động ở mức công suất cao nhất từng ghi nhận trong hai thập kỷ qua”, ông Bhandari nói.

Trong khi đó, ông Baden Moore, chuyên gia phân tích tài nguyên và năng lượng tại CLSA, cho rằng sự sụt giảm nhu cầu gần đây chưa đồng nghĩa với việc nhu cầu dầu đã biến mất vĩnh viễn.

“Nhu cầu cơ bản đối với các sản phẩm dầu mỏ về cơ bản vẫn được duy trì”, ông Moore nói với CNBC. Theo ông, thị trường đang tự cân bằng thông qua quản lý tồn kho, sử dụng nguồn dự trữ, cắt giảm tiêu thụ và tối ưu hóa hoạt động lọc dầu.

Ông Moore cho rằng quá trình bổ sung tồn kho trên toàn cầu, song song với việc đáp ứng nhu cầu hiện tại, có thể mất tới hai năm.

Công suất lọc dầu toàn cầu chịu sức ép

Goldman Sachs cho hay, nhu cầu phục hồi đối với các sản phẩm dầu tinh chế sẽ tiếp tục gây áp lực lên hệ thống lọc dầu vốn đã căng thẳng.

Ngân hàng này dự báo năm 2026 sẽ tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm công suất lọc dầu, khi công suất bên ngoài Trung Quốc có thể giảm khoảng 300.000 thùng/ngày. Trong báo cáo “Siêu chu kỳ lọc dầu toàn cầu” công bố ngày 21/9, Goldman Sachs ước tính tồn kho các sản phẩm dầu có thể kết thúc năm 2026 ở mức thấp nhất kể từ năm 2015 nếu tính theo số ngày cung ứng.

Theo ông Bhandari, công suất lọc dầu tại Trung Đông vẫn bị gián đoạn, với khoảng 2 triệu thùng/ngày chưa thể hoạt động trở lại. Các cơ sở lọc dầu bị hư hại tại Nga cũng tiếp tục hạn chế nguồn cung diesel.

Trong khi đó, các nhà máy lọc dầu Mỹ đang phải vận hành ở công suất cao để bù đắp phần thiếu hụt trên thị trường. Tuy nhiên, những cơ sở này cũng cần tiến hành bảo trì định kỳ vốn đã bị trì hoãn, qua đó có thể khiến công suất vận hành tạm thời giảm.

Việc xuất khẩu dầu thô từ khu vực Vùng Vịnh phục hồi cũng khó giúp nguồn cung các sản phẩm dầu tinh chế cải thiện đáng kể, do hoạt động vận chuyển diesel, xăng và nhiên liệu bay vẫn bị hạn chế.

Nhận định của ông Bhandari được đưa ra sau khi các nước G7 nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và sản phẩm dầu tinh chế trong vòng 4 tháng, trong đó ưu tiên đưa một lượng lớn diesel ra thị trường ngay trong 20 ngày đầu tiên.

Thông tin này khiến giá hợp đồng tương lai gasoil tại châu Âu giảm 5,75%. Tuy nhiên, các chuyên gia không kỳ vọng nguồn cung bổ sung từ kho dự trữ có thể giải quyết tình trạng thiếu hụt sản phẩm dầu tinh chế hoặc kìm hãm đà tăng giá trong dài hạn.

Ông Amin Nasser, CEO Saudi Aramco, cho rằng việc sử dụng kho dự trữ khẩn cấp có thể giúp thị trường vượt qua mùa đông, nhưng không giải quyết được vấn đề nguồn cung trong dài hạn.

Ông Moore cũng nhận định việc giải phóng kho dự trữ khẩn cấp chỉ giải quyết vấn đề thanh khoản trước mắt, thay vì xử lý tình trạng tồn kho thấp. Các đợt xả kho giúp thị trường có thêm thời gian, nhưng đồng thời khiến lượng dự trữ tiếp tục giảm và nhu cầu bổ sung tồn kho trở thành một nguồn cầu mới trong dài hạn.

Ông Bernard Aw, chuyên gia kinh tế trưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Coface, đồng tình với quan điểm này, cho rằng tác động của các đợt giải phóng kho dự trữ chỉ mang tính “tạm thời chứ không phải thay đổi mang tính cấu trúc”.