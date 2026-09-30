Tiêm kích KF-21 có gì đặc biệt?

Khái niệm "tiêm kích thế hệ 4,5" không phải một tiêu chuẩn kỹ thuật tuyệt đối, mà thường dùng để chỉ những máy bay phát triển trên nền tảng thế hệ 4 nhưng được bổ sung nhiều công nghệ tiên tiến của thế hệ 5. Tiêm kích KF-21 Boramae của Hàn Quốc thuộc nhóm này.

Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc xác định KF-21 là tiêm kích 4,5 thế hệ, trong khi thiết kế máy bay được tối ưu để giảm khả năng bị radar phát hiện.

Về hình dáng, KF-21 có nhiều đường nét góc cạnh, các bề mặt được bố trí nhằm kiểm soát hướng phản xạ sóng radar.

Máy bay dài 16,9 m, sải cánh 11,2 m và có trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 25,6 tấn. Hai động cơ General Electric F414-GE-400K giúp tiêm kích đạt tốc độ tối đa khoảng Mach 1,8. Tải trọng vũ khí tối đa được công bố ở mức khoảng 7,7 tấn.

Điểm đáng chú ý nằm ở hệ thống điện tử. Tiêm kích KF-21 được trang bị radar mảng quét điện tử chủ động AESA, viết tắt của Active Electronically Scanned Array.

Đây là loại radar có các module thu phát cho phép điều khiển chùm sóng điện tử mà không cần quay toàn bộ anten.

Radar AESA của KF-21 có khả năng phát hiện, bám bắt mục tiêu trên không và thực hiện nhiều nhiệm vụ đối đất. Hàn Quốc cũng đã tự phát triển radar AESA dành cho chương trình này.

Bên cạnh radar, hệ thống tìm kiếm và theo dõi mục tiêu hồng ngoại IRST cho phép KF-21 phát hiện và bám mục tiêu bằng tín hiệu nhiệt mà không cần phát sóng radar.

Điều này đặc biệt hữu ích khi máy bay cần hạn chế phát xạ điện từ. IRST cũng bổ sung cho radar trong việc nhận biết và theo dõi mục tiêu.

KF-21 còn được tích hợp hệ thống tác chiến điện tử nhằm phát hiện các mối đe dọa radar và hỗ trợ đối phó với tên lửa hoặc hệ thống phòng không đối phương.

Kết hợp với hệ thống liên kết dữ liệu, những cảm biến này giúp máy bay không chỉ "nhìn thấy" mục tiêu mà còn chia sẻ thông tin trong mạng lưới tác chiến.

Chính sự kết hợp đó giải thích vì sao KF-21 được xếp vào nhóm 4,5 thế hệ. Tuy nhiên, gọi đây là "F-35 của Hàn Quốc" sẽ dễ gây hiểu nhầm.

Tiêm kích F-35 được thiết kế ngay từ đầu xoay quanh khả năng tàng hình và hợp nhất cảm biến ở cấp độ rất cao, trong khi KF-21 sử dụng cấu hình khí động học giảm phản xạ radar nhưng vẫn có nhiều vũ khí mang bên ngoài.

KF-21 vì thế nên được nhìn nhận như một bước trung gian giữa tiêm kích thế hệ 4 và thế hệ 5, thay vì một phiên bản F-35 của Hàn Quốc.