Smartphone 5G, RAM 8GB, pin 6.000mAh, giá hơn 4 triệu đồng

HMD Vibe2 Pro 5G được trang bị chip MediaTek Dimensity 6300 sản xuất trên tiến trình 6 nm. Đây là bộ xử lý tám nhân dành cho smartphone 5G, gồm hai nhân hiệu năng ARM Cortex-A76 tốc độ tối đa 2,4 GHz và sáu nhân tiết kiệm năng lượng ARM Cortex-A55 có tốc độ lên tới 2,0 GHz, kết hợp GPU Arm Mali-G57 MC2. Cấu hình này được thiết kế để đáp ứng các tác vụ phổ biến như duyệt web, mạng xã hội, xem video, chơi các tựa game di động và sử dụng các ứng dụng hỗ trợ kết nối 5G.

HMD Vibe2 Pro 5G.

HMD cung cấp Vibe2 Pro 5G với hai tùy chọn RAM 6GB và 8GB, đều đi kèm bộ nhớ trong 128GB. Điểm đáng chú ý là máy vẫn duy trì khe cắm thẻ nhớ microSD chuyên dụng hoặc dạng lai tùy cấu hình, cho phép người dùng mở rộng không gian lưu trữ lên tới 2TB theo thông số kỹ thuật được công bố. Máy hỗ trợ hai SIM nano hoặc kết hợp nano SIM với thẻ nhớ, phù hợp với nhu cầu sử dụng nhiều số điện thoại hoặc lưu trữ lượng lớn hình ảnh, video và dữ liệu.

Ở mặt trước, HMD Vibe2 Pro 5G sở hữu màn hình LCD IPS kích thước 6,78 inch, độ phân giải Full HD+ 1080 x 2460 pixel và tần số quét 120Hz. Màn hình lớn cùng tốc độ làm tươi cao giúp thao tác cuộn trang, chuyển đổi giữa các ứng dụng và hiển thị nội dung chuyển động trở nên mượt mà hơn so với các mẫu máy chỉ sử dụng màn hình 60Hz. Độ sáng trung bình đạt khoảng 800 nit, giúp màn hình có khả năng hiển thị tương đối rõ ràng trong nhiều điều kiện sử dụng ngoài trời.

Hệ thống camera cũng là một trong những điểm được HMD nâng cấp trên phiên bản Pro. Camera chính phía sau sử dụng cảm biến Sony IMX682 độ phân giải 64MP, kết hợp với camera macro 2MP và đèn flash LED. Camera chính hỗ trợ quay video tối đa Full HD 1080p ở tốc độ 30 khung hình/giây. Trong khi đó, camera trước 13MP được đặt trong màn hình, đáp ứng nhu cầu chụp ảnh selfie, gọi video và quay video với độ phân giải tối đa 1080p ở 30 khung hình/giây.

Một điểm đáng chú ý khác trên HMD Vibe2 Pro 5G là viên pin dung lượng 6.000mAh, lớn hơn đáng kể so với nhiều smartphone tầm trung phổ biến. Máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 33W và HMD cung cấp sẵn bộ sạc tương thích trong hộp bán lẻ. Dung lượng pin lớn được kỳ vọng giúp thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong thời gian dài, đặc biệt với những người thường xuyên xem video, sử dụng mạng xã hội hoặc kết nối 5G.

HMD cũng tập trung vào các tính năng phần mềm bản địa hóa khi đưa Vibe2 Pro 5G tới Ấn Độ. Máy được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 16 và tích hợp trợ lý AI Indus do Sarvam AI phát triển. Công cụ này được thiết kế cho người dùng tại Ấn Độ, hỗ trợ 22 ngôn ngữ của nước này, đồng thời sử dụng cơ sở hạ tầng dữ liệu và máy chủ đặt tại Ấn Độ.

Bên cạnh Indus, HMD Vibe2 Pro 5G còn tích hợp Sanchar Saathi, cổng thông tin dành cho người dân do Bộ Viễn thông Ấn Độ vận hành. Thông qua dịch vụ này, người dùng có thể thực hiện các thao tác như theo dõi điện thoại bị mất hoặc đánh cắp, kiểm tra tính xác thực của thiết bị và xem các kết nối SIM đã đăng ký. HMD cho biết việc sử dụng Sanchar Saathi là tùy chọn đối với người dùng.

Vibe2 Pro 5G có kích thước 168,4x76,3x8,3 mm và trọng lượng 197 g. Smartphone mới được bán với ba tùy chọn màu gồm bạc sương, xanh nước và tím vũ trụ, trong đó khu vực xung quanh cụm camera được tạo điểm nhấn bằng các chi tiết ánh kim.

Các trang bị khác trên HMD Vibe2 Pro 5G gồm loa stereo, micro kép, cảm biến vân tay tích hợp ở cạnh bên, giắc cắm tai nghe 3,5 mm và cổng USB Type-C. Thiết bị hỗ trợ mạng 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac trên cả hai băng tần 2,4GHz và 5GHz, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, Galileo và QZSS. Cổng USB Type-C sử dụng chuẩn USB 2.0.

Tại Ấn Độ, HMD Vibe2 Pro 5G có giá khởi điểm 14.999 Rupee (tương đương 4,06 triệu đồng) cho phiên bản RAM 6GB và bộ nhớ trong 128GB, trong khi bản RAM 8GB/128GB có giá 16.999 Rupee (4,60 triệu đồng).

- Video trên tay HMD Vibe2 Pro 5G. Nguồn: NextGen Unbox.