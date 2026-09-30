Hướng tới bệnh viện thông minh từ số hóa quy trình và kết nối dữ liệu EMR

Đây cũng là một trong những hướng đi quan trọng trong quá trình chuyển đổi số y tế.

Ngày 25/9/2026 tại Hà Nội, Hội Hồi sức tích cực và Chống độc Việt Nam phối hợp với Philips Việt Nam tổ chức hội thảo chuyên đề "Hành trình đến Bệnh viện thông minh: Số hóa quy trình và kết nối EMR trong theo dõi bệnh nhân".

Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý và nhân viên y tế, tập trung trao đổi về những yêu cầu đặt ra trong quá trình xây dựng bệnh viện thông minh, từ chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đến kết nối các hệ thống và thiết bị phục vụ hoạt động khám chữa bệnh.

Chuẩn hóa dữ liệu là nền tảng của bệnh viện thông minh

Tại hội thảo, ThS. Trần Văn Tuyên, Chuyên gia chuyển đổi số y tế Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế, nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số và triển khai EMR theo định hướng không sử dụng bệnh án giấy.

Theo ông, để dữ liệu y tế có thể được khai thác hiệu quả, các cơ sở khám chữa bệnh cần từng bước chuẩn hóa dữ liệu và bảo đảm khả năng kết nối giữa các hệ thống. Trong đó, việc liên thông các hệ thống như HIS, LIS, PACS và sử dụng mã định danh người bệnh là những nội dung quan trọng.

ThS. Trần Văn Tuyên, Chuyên gia chuyển đổi số y tế Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế (Ảnh 1); GS.TS.BS Nguyễn Gia Bình, Chủ tịch Hội Hồi sức tích cực và Chống độc Việt Nam (Ảnh 2) và Ông Vũ Đức Nhất, Tổng Giám đốc Philips Việt Nam (Ảnh 3) từ trái sang phải phát biểu tại Hội thảo.

HIS là hệ thống thông tin bệnh viện, hỗ trợ quản lý và vận hành các hoạt động khám chữa bệnh; LIS quản lý dữ liệu xét nghiệm, trong khi PACS lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa. Khi các hệ thống này có khả năng trao đổi dữ liệu với EMR, thông tin liên quan đến quá trình khám và điều trị có thể được tập hợp đầy đủ hơn trên môi trường số.

Tuy nhiên, chuyển đổi từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử không đơn thuần là thay đổi phương thức lưu trữ. Các cơ sở y tế cần đồng thời đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm tính bảo mật, xây dựng quy trình vận hành phù hợp và đào tạo nhân lực để sử dụng hiệu quả các hệ thống. Đây là những yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng dữ liệu cũng như khả năng khai thác dữ liệu trong thực tế lâm sàng.

Kết nối dữ liệu giúp bác sĩ có thông tin đầy đủ hơn về người bệnh

Trong lĩnh vực cấp cứu và hồi sức tích cực, nơi tình trạng người bệnh có thể chuyển biến nhanh chóng, việc cung cấp thông tin chính xác và kịp thời có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

GS.TS.BS Nguyễn Gia Bình, Chủ tịch Hội Hồi sức tích cực và Chống độc Việt Nam, Chủ tọa hội thảo cho rằng, trong thực hành lâm sàng, đặc biệt tại các đơn vị cấp cứu, hồi sức tích cực và tim mạch, thông tin về người bệnh cần được cập nhật đầy đủ, chính xác và liên tục.

Theo ông, việc tự động kết nối dữ liệu từ các thiết bị theo dõi với hệ thống thông tin bệnh viện và EMR giúp giảm bớt thao tác ghi chép thủ công, tránh sai sót, đồng thời giúp nhân viên y tế tiếp cận thông tin người bệnh thuận tiện hơn.

Khi dữ liệu được thu thập vào hệ thống, bác sĩ có thể theo dõi diễn biến của người bệnh trên một nền tảng thống nhất thay vì phải tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn riêng lẻ. Điều này đặc biệt hữu ích trong những môi trường có khối lượng thông tin lớn như khoa cấp cứu và ICU, góp phần giảm bớt những công việc hành chính, có thêm thời gian tập trung cho chuyên môn và chăm sóc người bệnh.

Ông Vũ Đức Nhất, Tổng Giám đốc Philips Việt Nam cho biết, chuyển đổi số y tế cần được nhìn nhận như một quá trình lâu dài, trong đó công nghệ phải gắn với nhu cầu thực tế của cơ sở khám chữa bệnh và lấy người bệnh làm trung tâm.

Kết nối thiết bị y tế với EMR để giảm khâu nhập liệu, nâng cao hiệu quả chăm sóc người bệnh

Khách mời trải nghiệm thực tế giải pháp kết nối của Philips tại mô hình bệnh viện thông minh.

Một trong những nội dung được giới thiệu tại hội thảo là máy điện tim thế hệ mới Philips Cardiac Workstation 5000/7000 hỗ trợ đo điện tâm đồ và kết nối dữ liệu với PACS/EMR. Khi thiết bị được kết nối liền mạch với các hệ thống của bệnh viện, nhân viên y tế có thể giảm bớt các thao tác nhập lại thông tin và các khâu xử lý trung gian, hỗ trợ việc phân tích và so sánh dữ liệu điện tâm đồ toàn diện, đồng thời hướng tới việc tích hợp AI trong tương lai gần.

Các đại biểu cũng được tham quan 5 gian hàng triển lãm mô phỏng các khoa phòng, bao gồm Cấp cứu, Phẫu thuật, ICU, Điều trị nội trú/Sản khoa và Tim mạch. Tại đây, Philips giới thiệu giải pháp theo dõi xuyên suốt hành trình bệnh nhân, với các công cụ hỗ trợ lâm sàng như: Tính điểm cảnh báo sớm - EWS, Biểu đồ trực quan giá trị ST - ST Map, Mô hình Avatar bệnh nhân, Chỉ báo xu hướng thay đổi giá trị thông số đo của bệnh nhân trong một khoảng thời gian – Horizon Trends. Ngoài ra, Philips cũng trình diễn thực tế khả năng kết nối đa dạng giữa các thiết bị của bên thứ ba như máy gây mê, máy thở, máy lọc máu, bơm tiêm điện… với monitor IntelliVue làm trung tâm và truyền dữ liệu đến EMR một cách hoàn toàn tự động. Qua đó, người tham dự hình dung thêm về cách dữ liệu được tạo ra tại từng khoa, được kết nối với các hệ thống liên quan và phục vụ quá trình theo dõi, chăm sóc người bệnh. Từ thực tế này, bên cạnh việc đầu tư thiết bị và phần mềm chất lượng từ ban đầu, điều quan trọng trong việc xây dựng bệnh viện thông minh là các hệ thống có thể kết nối với nhau, dữ liệu được chuẩn hóa và thông tin cần thiết có thể được cung cấp kịp thời cho nhân viên y tế.

Để quá trình số hóa thực sự hỗ trợ hoạt động khám chữa bệnh, các cơ sở y tế cần xây dựng lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế; đồng thời chú trọng hạ tầng, nhân lực, bảo mật dữ liệu và quy trình vận hành.

Qua các nội dung trao đổi tại hội thảo, chuyển đổi số được nhìn nhận không chỉ là việc đưa công nghệ vào bệnh viện mà còn là quá trình thay đổi cách thức thu thập, quản lý và sử dụng thông tin người bệnh. Khi dữ liệu được kết nối và khai thác phù hợp, công nghệ có thể giúp giảm bớt công việc hành chính, hỗ trợ nhân viên y tế trong theo dõi người bệnh tốt hơn và nâng cao hiệu quả vận hành bệnh viện.