Diễn đàn khoa học kinh tế tuần hoàn và tín chỉ carbon - phương pháp xây dựng mô hình sản xuất không phát thải

Các đại biểu chủ trì diễn đàn.

Diễn đàn thu hút 9 tham luận của các nhà khoa học và doanh nghiệp, tập trung vào một số nội dung trọng tâm: Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào hệ sinh thái cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu; chuyển đổi hệ thống nông nghiệp Thanh Hóa trong bối cảnh biến đổi khí hậu, tiếp cận từ phân tích vấn đề và so sánh tương đồng sinh thái; chuyển dịch năng lượng và công nghệ thu hồi, lưu trữ carbon trong các ngành công nghiệp phát thải lớn; ứng dụng công nghệ số trong minh bạch hóa và tối ưu nguồn tài nguyên tuần hoàn.

Đại biểu trình bày tham luận tại diễn đàn.

Tại diễn đàn, các nhà khoa học và doanh nghiệp đã tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm, đó là: Cơ sở khoa học và thực tiễn để phát triển kinh tế tuần hoàn gắn với tín chỉ carbon tại Thanh Hóa; phương pháp đánh giá hiện trạng sử dụng tài nguyên, năng lượng, phát sinh chất thải và phát thải khí nhà kính trong các mô hình sản xuất; các giải pháp công nghệ có thể áp dụng ngay trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp vật liệu xây dựng, xử lý chất thải và phát triển sản phẩm OCOP; các điều kiện để hình thành, đo lường, xác minh và phát triển tín chỉ carbon từ rừng hiện có và những dự án giảm phát thải, tái sử dụng chất thải, năng lượng tái tạo và hấp thụ carbon; cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng xanh, công nghệ, thị trường và các công cụ tài chính carbon.

Các ý kiến tại diễn đàn góp phần làm rõ hơn những vấn đề lý luận, thực tiễn và giải pháp khoa học công nghệ phục vụ quá trình chuyển đổi xanh của tỉnh. Đồng thời, tạo cơ sở để đề xuất các mô hình thí điểm, các chương trình nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao công nghệ phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững.