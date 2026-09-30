Đánh giá chi tiết iQOO Pad Ultra: Tablet gaming màn OLED 165Hz và tản nhiệt quạt chủ động

vivo vừa chính thức ra mắt mẫu máy tính bảng chuyên game iQOO Pad Ultra trong khuôn khổ sự kiện giới thiệu dòng điện thoại thông minh iQOO 16. Thiết bị được định vị phục vụ nhu cầu giải trí cường độ cao, sở hữu kích thước nhỏ gọn cùng các giải pháp kỹ thuật vốn hiếm thấy trên thị trường máy tính bảng phổ thông hiện nay.

iQOO Pad Ultra ra mắt với cấu hình ấn tượng

Thiết kế công thái học và công nghệ hiển thị 165Hz

iQOO Pad Ultra sở hữu kết cấu khung vỏ kim loại nguyên khối với độ hoàn thiện cao, đạt độ mỏng chỉ 5.74mm và trọng lượng 298 gram. Thông số vật lý này giúp giảm đáng kể áp lực lên cổ tay khi người dùng cầm nắm thao tác liên tục. Ở mặt sau, cụm camera 13 megapixel được trang bị dải đèn LED RGB hỗ trợ sáu hiệu ứng ánh sáng, tạo điểm nhấn thẩm mỹ đậm chất thiết bị chuyên game.

Màn hình của máy tính bảng sở hữu chất lượng hiển thị cao

Không gian hiển thị của máy sử dụng tấm nền OLED kích thước 8.8 inch với tỷ lệ khung hình 16:10 và độ phân giải 2,304 x 1,440 pixel. Màn hình này hỗ trợ tần số quét tối đa lên đến 165Hz, đảm bảo khả năng tái hiện các chuyển động đồ họa với độ mượt mà vượt trội. Bên cạnh đó, tốc độ lấy mẫu cảm ứng ở trạng thái tiêu chuẩn là 120Hz và tự động tăng tốc lên 500Hz ngay khi khởi chạy các tựa game, giúp giảm thiểu tối đa độ trễ thao tác đầu vào.

Sức mạnh phần cứng kết hợp giải pháp tản nhiệt chủ động

Về năng lực xử lý, iQOO Pad Ultra được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 xây dựng trên tiến trình 2nm tiên tiến. Đi kèm với chipset đầu bảng này là tùy chọn bộ nhớ RAM LPDDR5X tối đa 16GB và bộ nhớ lưu trữ chuẩn UFS 4.1 dung lượng lên đến 1TB, đảm bảo băng thông truyền tải dữ liệu cực nhanh.

Thông số kỹ thuật chính của máy tính bảng

Để kiểm soát nhiệt lượng từ con chip 2nm trong không gian thân máy siêu mỏng, nhà sản xuất đã tích hợp hệ thống làm mát chủ động. Cụm tản nhiệt bao gồm một quạt kích thước 30 x 30 x 3.5mm, kết hợp hệ thống buồng hơi kép và một khối đồng chuyên dụng áp trực tiếp lên bề mặt CPU. Ngoài ra, máy còn trang bị chip phụ Q4 độc quyền do vivo phát triển, đảm nhận xử lý các tác vụ phức tạp như nội suy khung hình và dò tia quang học (ray tracing), giúp giảm tải đáng kể cho vi xử lý trung tâm.

Hệ sinh thái chơi game đa nền tảng và tính năng đa nhiệm

Trải nghiệm điều khiển trên iQOO Pad Ultra được nâng cấp nhờ hệ thống động cơ rung tuyến tính trục X kép và con quay hồi chuyển 500Hz hỗ trợ ngắm bắn chính xác bằng cảm biến chuyển động. Thiết bị vận hành trên giao diện OriginOS 7 HD, tích hợp cổng quản lý Game Space cho phép gom chung các trò chơi di động, đám mây và PC vào một không gian duy nhất.

iQOO Pad Ultra cho trải nghiệm chơi game tuyệt vời

Đáng chú ý, thiết bị cài sẵn trình giả lập game PC, tương thích hoàn toàn với nền tảng chơi game đám mây Tencent START và hỗ trợ gắn phụ kiện tay cầm kẹp viền. Đối với các tác vụ văn phòng, tính năng Atomic Workbench hỗ trợ hiển thị song song tối đa năm cửa sổ ứng dụng không chồng chéo, đi kèm cơ chế đồng bộ khay nhớ tạm và chia sẻ dữ liệu liền mạch với điện thoại thông minh vivo.

Công nghệ pin silicon và mức giá công bố

Cung cấp năng lượng cho thiết bị là viên pin thế hệ mới sử dụng công nghệ cực dương silicon với dung lượng 9020mAh, tích hợp công nghệ sạc nhanh công suất 66W qua cổng USB-C. Sản phẩm cung cấp hai tùy chọn màu sắc là Bạc và Đen.

Tablet mới của vivo là lựa chọn tuyệt vời cho game thủ

Tại thị trường Trung Quốc, iQOO Pad Ultra có mức giá mở bán cho từng phiên bản như sau:

Bản 12GB RAM + 256GB ROM: 6,499 nhân dân tệ (khoảng 25.2 triệu đồng).

Bản 16GB RAM + 256GB ROM: 7,199 nhân dân tệ (khoảng 27.9 triệu đồng).

Bản 16GB RAM + 512GB ROM: 7,999 nhân dân tệ (khoảng 31 triệu đồng).

Bản 16GB RAM + 1TB ROM: 8,999 nhân dân tệ (khoảng 34.88 triệu đồng).