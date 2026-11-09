Thực tế đáng lo ngại

Trong bối cảnh các hoạt động kinh tế - xã hội ngày càng phụ thuộc vào nền tảng số, bảo vệ dữ liệu cá nhân cần được đặt ở vị trí ưu tiên, với yêu cầu chủ động phòng ngừa từ sớm thay vì chỉ tập trung khắc phục khi sự cố đã xảy ra.

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Các vụ việc gần đây tại Singapore, Anh và Ba Lan là những minh chứng rõ nét cho mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tại Singapore, khoảng 46.000 hồ sơ đặt chỗ của hành khách Singapore Airlines có nguy cơ bị lộ thông tin do sự cố tại nhà cung cấp nền tảng công nghệ Amadeus. Tại Anh, khoảng 8,7 triệu khách hàng của ba sân bay lớn bị ảnh hưởng bởi một vụ tấn công mạng, trong khi tại Ba Lan, dữ liệu y tế của gần 19 triệu người bị đánh cắp từ hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử My-Dr.

Nguy cơ này càng trở nên đáng sợ hơn khi nhìn vào thực tế đời sống. Dữ liệu cá nhân hiện diện trong từng nhịp sinh hoạt thường ngày của mỗi công dân. Từ việc cung cấp số điện thoại khi mua sắm, khai báo thông tin định danh và lịch sử khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, cho đến những bản lưu trữ hành trình di chuyển khi đặt vé máy bay, phòng khách sạn. Tất cả đều đang được số hóa và nằm rải rác trên vô số nền tảng.

Khi những kho tàng dữ liệu này thất thủ, hậu quả để lại vượt xa giới hạn của sự xâm phạm quyền riêng tư thông thường. Thông tin bị rò rỉ trở thành thứ vũ khí sắc bén trong tay tội phạm mạng để thực hiện các hành vi giả mạo, lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt tài sản hoặc hủy hoại uy tín cá nhân. Đặc biệt, với những dữ liệu nhạy cảm mang tính đặc thù như hồ sơ y tế hay định danh sinh học, hệ lụy để lại là vô cùng lâu dài và gần như khó có thể khắc phục trọn vẹn.

Trước bức tranh đầy gam màu xám ấy, yêu cầu cấp thiết đặt ra lúc này là các cơ quan, doanh nghiệp phải lập tức chuyển dịch tư duy, từ bị động xử lý sự cố sang chủ động quản trị rủi ro. Bảo mật không thể mãi là gánh nặng riêng của phòng công nghệ thông tin, mà phải được nâng tầm thành chiến lược vận hành cốt lõi của toàn tổ chức. Việc rà soát định kỳ, bít lỗ hổng, thắt chặt phân quyền và mã hóa triệt để dữ liệu nhạy cảm là những bước đi không thể chần chừ.

Rõ ràng, bảo vệ dữ liệu trong kỷ nguyên số vừa đòi hỏi doanh nghiệp siết chặt quản lý đối tác và kỹ thuật, vừa cần sự tỉnh táo từ chính mỗi người dùng. Chuyển đổi số chỉ thực sự bền vững khi phòng ngừa từ sớm và kiểm soát từ gốc trở thành trách nhiệm cốt lõi của toàn xã hội.