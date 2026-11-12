Iran tuyên bố sở hữu guồng máy sản xuất tên lửa 'không thể bị ngăn cản'

Chuẩn tướng Ali Belali, cố vấn của Tư lệnh Lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tuyên bố chương trình tên lửa của Tehran đã đạt bước tiến đáng kể về công nghệ.

Theo ông, hoạt động phát triển vũ khí của Iran hiện vượt xa giai đoạn sao chép ngược các hệ thống nước ngoài.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 9/11, ông Belali cho biết năng lực chuyên môn trong nước ngày càng được mở rộng, giúp các chuyên gia Iran tự thiết kế và chế tạo những loại tên lửa mới phù hợp với yêu cầu tác chiến của lực lượng vũ trang

Iran không còn chỉ dựa vào việc học hỏi công nghệ nước ngoài mà đã có thể chủ động phát triển các hệ thống vũ khí theo nhu cầu.

Ông dẫn ví dụ về tên lửa Hormuz, được thiết kế để phát hiện và tấn công các hệ thống radar đối phương. Loại tên lửa này khai thác tín hiệu do radar phát ra, xác định nguồn phát sóng rồi hướng tới mục tiêu.

Cố vấn IRGC cũng bác bỏ những tuyên bố cho rằng Iran đã cạn kiệt kho tên lửa. Ông lập luận rằng ngành công nghiệp tên lửa trong nước đã trưởng thành, cho phép Tehran duy trì hoạt động sản xuất mà không phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài.

Theo ông Belali, Iran sử dụng nguyên liệu thô, năng lực chế tạo và chuyên môn kỹ thuật nội địa để tiếp tục phát triển các loại vũ khí mà quân đội cần.

Ông nhấn mạnh: "Ngay cả khi họ dựng hàng rào thép gai và tường bê tông bao quanh đất nước, họ vẫn không thể ngăn cản việc sản xuất tên lửa của Iran".

Ông cho biết Iran từng bắt đầu xây dựng năng lực tên lửa với 2 bệ phóng và một số tên lửa nhập khẩu.

Hiện nay, nước này đã có khả năng thiết kế, chế tạo nhiều loại tên lửa, hệ thống phòng không và phương tiện bay không người lái (UAV).

Để minh họa mức độ nội địa hóa, ông Belali so sánh ngành chế tạo tên lửa với nghề sản xuất thảm Ba Tư truyền thống, cho rằng lĩnh vực tên lửa hiện đạt tỷ lệ tự chủ còn cao hơn.

Quan chức Iran nhấn mạnh nước này có thể khai thác và xử lý trong nước các nguyên liệu cần thiết cho cả nhiên liệu đẩy rắn và nhiên liệu đẩy lỏng.

Nguồn tài nguyên khoáng sản cùng các sản phẩm phái sinh từ dầu mỏ, kết hợp với trình độ chuyên môn của các kỹ sư, được ông xem là nền tảng giúp Tehran vượt qua sự phụ thuộc vào nhà cung cấp nước ngoài.