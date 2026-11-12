5G phủ sóng 93,4% dân số, điện thoại của bạn đã hỗ trợ?

Mạng 5G ngày càng phổ biến tại Việt Nam, mang lại tốc độ kết nối cao hơn so với 4G. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, sau khoảng hai năm thương mại hóa, số thuê bao 5G đã tăng từ hơn 14 triệu vào tháng 9/2025 lên 27,2 triệu trong quý III/2026. Cả nước hiện có 60.034 trạm phát sóng 5G, phủ sóng 93,4% dân số. Vậy làm sao để biết điện thoại đang sử dụng có hỗ trợ kết nối 5G hay không? Người dùng có thể kiểm tra bằng một số cách dưới đây.

Người dùng có thể kiểm tra thiết bị hỗ trợ 5G không bằng nhiều cách. (Ảnh: Ngọc Duy)

Kiểm tra cài đặt

Đây là cách nhanh nhất để nhận biết thiết bị có tùy chọn kết nối mạng 5G hay không. Người dùng không cần cài thêm ứng dụng mà có thể kiểm tra trực tiếp trong phần cài đặt.

Với iPhone, người dùng thực hiện theo các bước:

Mở Cài đặt, chọn Di động.

Chọn SIM đang sử dụng nếu điện thoại hỗ trợ hai SIM

Nhấn Thoại & dữ liệu.

Nếu thiết bị hỗ trợ 5G, các tùy chọn như 5G Tự động hoặc 5G luôn bật sẽ xuất hiện bên cạnh LTE.

Trong đó, 5G Tự động cho phép iPhone chuyển đổi giữa 5G và LTE nhằm cân bằng tốc độ kết nối và thời lượng pin. Máy sẽ tự động chuyển sang LTE khi tốc độ 5G không mang lại khác biệt đáng kể về trải nghiệm. Trong khi đó, 5G Bật ưu tiên sử dụng mạng 5G bất cứ khi nào khả dụng.

Với điện thoại Android, tên gọi và vị trí cài đặt có thể khác nhau tùy hãng và phiên bản hệ điều hành. Tuy nhiên, người dùng có thể thực hiện theo các bước cơ bản:

Mở Cài đặt, chọn Mạng di động. Hoặc Kết nối, rồi chọn Các mạng di động

Chọn SIM đang sử dụng nếu điện thoại hỗ trợ hai SIM.

Tìm mục Chế độ mạng ưu tiên hoặc Loại mạng ưu tiên.

Nếu có tùy chọn mạng 5G, chẳng hạn 5G/4G/3G/2G hoặc 5G ưu tiên, đây là dấu hiệu cho thấy thiết bị hỗ trợ kết nối 5G.

Tra cứu thông số kỹ thuật

Nếu muốn xác định chính xác hơn, người dùng có thể tra cứu tên model điện thoại trên Google hoặc website chính thức của nhà sản xuất.

Trước tiên, cần xác định tên và mã model của thiết bị. Trên iPhone, người dùng vào Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu, tìm mục Tên kiểu máy hoặc Số máy. Trên Android, thông tin này thường nằm trong mục Cài đặt > Giới thiệu điện thoại.

Sau đó, nhập tên model hoặc truy cập trang thông số kỹ thuật của các hãng như Apple, Samsung, Xiaomi, OPPO, vivo để kiểm tra khả năng kết nối mạng.

Người dùng cũng nên xem phần kết nối mạng di động trong bảng thông số kỹ thuật. Nếu thiết bị có hỗ trợ chuẩn 5G NR, máy có khả năng kết nối với mạng 5G. Tuy nhiên, vẫn cần đối chiếu các băng tần được hỗ trợ với mạng của nhà cung cấp dịch vụ.

Các hãng như Apple, Samsung, Xiaomi, OPPO... đều có thông tin kỹ thuật về các dòng sản phẩm có hỗ trợ 5G hay không. (Ảnh: Ngọc Duy)

Điều kiện để sử dụng mạng 5G

Điện thoại có hỗ trợ 5G chưa đồng nghĩa người dùng chắc chắn kết nối được mạng này. Để sử dụng 5G tại Việt Nam, thiết bị và thuê bao cần đáp ứng một số điều kiện:

SIM và gói cước: Thuê bao cần sử dụng SIM 4G trở lên, đồng thời đáp ứng điều kiện về gói cước của nhà mạng. Người dùng không nhất thiết phải đổi sang SIM 5G nếu đang sử dụng SIM 4G tương thích.

Khu vực phủ sóng: Người dùng phải ở trong vùng có sóng 5G của nhà mạng.

Cài đặt mạng: Điện thoại cần bật chế độ 5G trong phần cài đặt mạng di động

Nếu đã đáp ứng các điều kiện nhưng điện thoại vẫn chưa hiển thị biểu tượng 5G, người dùng có thể thử bật rồi tắt chế độ máy bay, khởi động lại thiết bị hoặc liên hệ nhà mạng để kiểm tra.