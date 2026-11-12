Triệu Lệ Dĩnh nổi giận

Theo China Times, phim ngắn do AI tạo ra giai đoạn gần đây xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong đó, ứng dụng xem phim ngắn miễn phí Hongguo Short Drama phát triển với tốc độ nhanh chóng, thậm chí vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng lượt tải.

Ngày 11/11, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh thông qua đội ngũ luật sư đã khởi kiện đơn vị vận hành ứng dụng này với cáo buộc xâm phạm hình ảnh cá nhân. Cô yêu cầu bồi thường 810.000 NDT (khoảng 4 triệu Đài tệ).

Triệu Lệ Dĩnh kiện đòi hơn 800.000 NDT. Ảnh: Weibo.

Cụ thể, các bị đơn gồm Công ty TNHH Công nghệ Beijing Bimoliu Xiang - đơn vị vận hành ứng dụng Hongguo Short Drama; Công ty TNHH Dịch vụ Thông tin Beijing Douyin, công ty mẹ sở hữu toàn bộ cổ phần của đơn vị trên; cùng một cá nhân họ Sử có liên quan.

Phía nguyên đơn cáo buộc các bị đơn tự ý sử dụng công nghệ hoán đổi và ghép khuôn mặt bằng AI để thu thập đặc điểm gương mặt Triệu Lệ Dĩnh, sau đó ghép vào các nhân vật trong phim ngắn. Một số trường hợp còn trực tiếp sử dụng hình ảnh của nữ diễn viên làm ảnh bìa quảng bá tác phẩm. Những hành vi này bị cho là có dấu hiệu xâm phạm hình ảnh cá nhân.

Đơn kiện cũng cho rằng mục đích của việc sử dụng trái phép hình ảnh là thu hút người xem và tạo doanh thu thương mại cho các bộ phim ngắn. Các nhà sản xuất bị cáo buộc lợi dụng danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh để tăng lượt nhấp (click) và thu hút khán giả.

Đáng chú ý, vụ kiện lần này không chỉ nhắm đến những đơn vị sản xuất phim ngắn mà còn đưa cả nền tảng phát hành và công ty mẹ ByteDance vào danh sách bị đơn. Đây được xem là động thái nhằm làm rõ trách nhiệm kiểm duyệt và giám sát của các nền tảng đối với nội dung do AI tạo ra.

Truyền thông nhận định đây là vụ kiện chính thức đầu tiên của một ngôi sao nhắm vào tình trạng sử dụng trái phép gương mặt nghệ sĩ trong phim ngắn AI tại Trung Quốc. Động thái này có thể góp phần xác định ranh giới pháp lý đối với hành vi xâm phạm quyền hình ảnh bằng công nghệ AI, đồng thời cảnh báo các đơn vị hoạt động trong ngành.