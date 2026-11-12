Thượng tướng Phạm Hoài Nam: Tập trung làm chủ công nghệ lõi trong sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật mới

Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Dự án XTC-02 do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng chủ trì, với sự tham gia của Nhà máy Z179 (Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng - GAET) và 10 đơn vị trong toàn quân; được triển khai từ tháng 9-2024 đến tháng 6-2026, gồm 2 giai đoạn. Đến nay, dự án đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, khẳng định năng lực tự chủ của ngành Công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị.

Xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02 được thiết kế theo tư duy hiện đại, hình dáng khí động học tối ưu, bố trí các cụm, bộ phận theo mô-đun, thuận tiện cho bảo dưỡng và phát triển các biến thể với vũ khí trang bị kỹ thuật khác nhau. Xe XTC-02 có tỷ lệ nội địa hóa, tính cơ động cao, chống đạn, nhiều tính năng chiến, kỹ thuật vượt trội so với các dòng xe thiết giáp cùng chủng loại.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam cùng các đại biểu tham quan các sản phẩm từ Dự án XTC-02.

Quá trình thực hiện dự án, các đơn vị đã làm chủ nhiều công nghệ nền, công nghệ lõi phục vụ sản xuất các chi tiết, bán thành phẩm và tổng lắp, thử nghiệm đồng bộ xe XTC-02. Bên cạnh đó, dự án đã đào tạo hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân có tay nghề cao, chuyên môn, chuyên ngành phù hợp cho công tác nghiên cứu, thiết kế, chế tạo xe thiết giáp; sẵn sàng tiếp nhận và triển khai các dự án, đề án phát triển công nghiệp xe quân sự trong nước; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc phòng.

Các đại biểu chụp ảnh chung.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Phạm Hoài Nam biểu dương các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc Dự án XTC-02.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; lấy sản phẩm, tiến độ, chất lượng và hiệu quả ứng dụng thực tiễn làm thước đo sự phát triển. Phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm; tin tưởng, giao nhiệm vụ cho các đơn vị chủ động tổ chức nghiên cứu, sản xuất các loại vũ khí trang bị hiện đại, có hàm lượng khoa học công nghệ cao, quy mô lớn đáp ứng nhu cầu trang bị của Quân đội.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án XTC-02.

Phát huy kết quả và kinh nghiệm từ Dự án XTC-02, tiếp tục đổi mới sáng tạo, có cách làm đột phá, phù hợp thực tiễn; chủ động đề xuất, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách; rút ngắn quá trình từ nghiên cứu đến chế thử, thử nghiệm và sản xuất. Tăng cường liên kết giữa cơ quan đặt hàng, đơn vị nghiên cứu, nhà trường, nhà máy và doanh nghiệp ngay từ khâu xác định yêu cầu để kết quả nghiên cứu sớm được hoàn thiện, ứng dụng và đưa vào trang bị.

Tập trung nghiên cứu, làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược để tự chủ trong nghiên cứu, sản xuất các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới; từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, giảm phụ thuộc nguồn cung bên ngoài, bảo đảm khả năng bảo trì, sửa chữa, nâng cấp và phát triển sản phẩm trong suốt vòng đời.

Các cá nhân nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án XTC-02.

Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu mới, tiên tiến, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, mô phỏng số và tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào nghiên cứu thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, quản lý và điều hành sản xuất; phấn đấu biến quyết tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại thành hiện thực; bảo đảm nghiên cứu, sản xuất các chủng loại xe tăng, xe thiết giáp, pháo tự hành phục vụ Lễ Kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam theo kế hoạch, tiến độ được phê duyệt.

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật chất lượng cao, nhất là chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học, tổng công trình sư và kỹ sư nòng cốt; có cơ chế phát hiện, đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài, giao nhiệm vụ gắn với trách nhiệm và kết quả cụ thể.

Tại hội nghị, 10 tập thể và 32 cá nhân đón nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án XTC-02.