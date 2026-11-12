Vụ Jensen Huang bị tố có quan hệ tình ái với nữ cấp dưới ở khách sạn: Nhân chứng quay được cảnh thân mật, đội an ninh lập tức vào cuộc

Theo tờ The New York Times ngày 11/11 (giờ địa phương), người phụ nữ liên quan trong cáo buộc mới nhất là Kimberly Powell, 48 tuổi, Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế của Nvidia. Cả Jensen Huang và Kimberly Powell đều đã kết hôn.

Bài báo cho biết CEO Huang và nữ Phó Chủ tịch Powell được nhìn thấy có những cử chỉ thân mật tại một khách sạn gần địa điểm tổ chức hội nghị dành cho nhà phát triển của Nvidia ở California hồi tháng 3.

Theo lời kể của ba nguồn tin, một nhân chứng tại hiện trường đã dùng điện thoại thông minh ghi lại khoảnh khắc này. Khi phát hiện sự việc, đội ngũ an ninh của Jensen Huang được cho là đã đưa nhân chứng ra một khu vực riêng và yêu cầu người này ký thỏa thuận bảo mật thông tin.

Khi được The New York Times hỏi về cáo buộc ngoại tình mới, CEO Huang trả lời: "Tôi không nghĩ các bạn nên liên hệ trực tiếp với tôi về chuyện này", rồi lập tức cúp máy.

Theo các nguồn tin, Jensen Huang và Kimberly Powell đã bị ghi hình có những cử chỉ thân mật tại một khách sạn ở San Jose, bang California (Mỹ), trong thời gian diễn ra hội nghị của Nvidia hồi tháng 3. Chú thích ảnh: Hình ảnh: Nvidia, EPA.

Nvidia chưa đưa ra tuyên bố chính thức, trong khi bà Powell cũng chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Kimberly Powell gia nhập Nvidia năm 2008 và phụ trách các chương trình ứng dụng công nghệ chip của công ty vào những lĩnh vực như giáo dục đại học và y tế.

Hồi tháng 3, bà cũng có bài thuyết trình tại hội nghị dành cho nhà phát triển của Nvidia, với chủ đề đổi mới trong lĩnh vực y tế và sinh học nhờ trí tuệ nhân tạo (AI). Trong phần trình bày, bà sử dụng hình ảnh nhân vật hoạt hình mô phỏng CEO Jensen Huang.

Tại nhiều doanh nghiệp Mỹ, các quy định nội bộ thường nghiêm cấm quan hệ tình cảm giữa cấp trên và cấp dưới.

Bộ quy tắc ứng xử của Nvidia cũng nêu rõ: Công ty cần tránh những tình huống mà hành vi của nhân viên có thể tạo ra xung đột lợi ích, trong đó bao gồm các mối quan hệ cá nhân giữa những người cùng làm việc. Nvidia cho biết sẽ lập tức tiến hành điều tra khi nhận được báo cáo về hành vi không phù hợp tại nơi làm việc.

Trong khi đó, trước thông tin ban lãnh đạo Nvidia được cho là đang chuẩn bị bãi nhiệm CEO Jensen Huang, cổ phiếu công ty đã giảm hơn 8% trong giao dịch ngoài giờ.