Việt Nam tăng 7 bậc năng lực phát triển du lịch

Khách quốc tế đến Hà Nội - Ảnh: TITC.

Ngày 29/9, thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, Báo cáo Chỉ số năng lực phát triển du lịch (TTDI) năm 2026 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Việt Nam đạt 4,15 điểm, đứng thứ 52/110 nền kinh tế, tăng 7 bậc so với năm 2024.

Đáng chú ý, Việt Nam nằm trong nhóm 10 nền kinh tế có mức cải thiện điểm số TTDI lớn nhất giai đoạn 2024 - 2026. Điểm số của Việt Nam tăng 6,3%, đứng thứ 2 trong nhóm này, chỉ sau Albania với mức tăng 7%.

TTDI đánh giá các yếu tố và chính sách tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững, có khả năng chống chịu của ngành du lịch và lữ hành. Chỉ số không trực tiếp đo lường lượng khách, mức chi tiêu hay doanh thu du lịch, mà tập trung vào những điều kiện giúp điểm đến có khả năng thu hút, phục vụ và duy trì hoạt động du lịch trong dài hạn.

Theo WEF, điểm TTDI trung bình của 110 nền kinh tế tăng 2,1% trong giai đoạn 2024-2026, mức cải thiện nhanh nhất kể từ năm 2019. Sự cải thiện được thúc đẩy bởi các nguồn lực văn hóa, cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch, kết nối hàng không và các nguồn lực phục vụ du lịch công vụ.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam có mức tăng điểm cao hơn đáng kể mức trung bình toàn cầu. Thứ hạng của Việt Nam tăng từ vị trí 59 năm 2024 lên vị trí 52 năm 2026.

Tuy nhiên, WEF cho rằng ngành du lịch toàn cầu vẫn đối mặt nhiều thách thức. Cạnh tranh về giá giảm tại khoảng 3/4 số nền kinh tế được xếp hạng, trong khi đầu tư cho du lịch chưa theo kịp nhu cầu. Thiếu hụt nhân lực và khoảng cách kỹ năng tiếp tục tạo sức ép đối với triển vọng phát triển ngành.

WEF cũng lưu ý, tăng hoạt động du lịch và chi tiêu của du khách không tự động chuyển thành lợi ích kinh tế - xã hội rộng hơn cho cộng đồng địa phương. Tình trạng quá tải và tập trung du khách vẫn cao hơn trước đại dịch, đặt ra yêu cầu các điểm đến phải đồng thời quản lý tăng trưởng, phân bổ rộng hơn lợi ích từ du lịch và giảm sức ép lên cộng đồng, cơ sở hạ tầng, tài nguyên tự nhiên.