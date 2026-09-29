Thuế Hà Nội ban hành sổ tay hoàn thuế GTGT dành cho người nộp thuế

Theo Thuế Hà Nội, thuế GTGT là sắc thuế có phạm vi điều tiết rộng, gắn liền với hầu hết các khâu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong nền kinh tế. Xác định hoàn thuế GTGT là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm khơi thông nguồn vốn, giảm áp lực tài chính và tạo điều kiện để doanh nghiệp tái đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, ngành Thuế đã không ngừng cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, đồng thời tăng cường quản lý rủi ro.

Việc này nhằm vừa hoàn thuế nhanh chóng, đúng đối tượng, vừa phòng ngừa gian lận, trục lợi ngân sách nhà nước.

Việc ban hành Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 ngày 10/12/2025, Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/06/2026 và Thông tư số 89/2026/TT-BTC ngày 30/06/2026 đã tạo bước chuyển đột phá trong chính sách hoàn thuế GTGT theo hướng điện tử hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính, gắn với lộ trình hoàn thiện Hệ thống thông tin quản lý thuế nhằm đáp ứng toàn bộ các hình thức giao dịch điện tử giữa người nộp thuế và cơ quan thuế.

Trên cơ sở đó, “Sổ tay hoàn thuế GTGT dành cho người nộp thuế” được biên soạn nhằm cung cấp những nội dung cần thiết để người nộp thuế chủ động thực hiện quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoàn thuế GTGT trong giai đoạn chuyển tiếp.

Theo Thuế Hà Nội, sổ tay tập trung vào các quy định về hồ sơ hoàn thuế GTGT, trong đó có tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hoàn thuế; hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu và dự án đầu tư; tiếp nhận và hủy hồ sơ hoàn thuế; hồ sơ hoàn thuế liên quan đến điều ước quốc tế, giải thể, phá sản; phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT; hồ sơ hoàn thuế đối với sản xuất hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 5%, ODA, viện trợ; phân loại rủi ro và các điều khoản chuyển tiếp.

Bên cạnh đó, sổ tay hệ thống hóa các quy định chung về hoàn thuế GTGT, gồm 8 trường hợp được hoàn thuế GTGT và việc phân loại hồ sơ; điều kiện chung về hoàn thuế GTGT; hồ sơ, thủ tục và thời gian giải quyết hồ sơ.

Đối với từng trường hợp cụ thể, sổ tay hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu; dự án đầu tư; sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ chịu thuế suất 5%; thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết khi giải thể, phá sản.

Ngoài ra, nội dung sổ tay còn đề cập việc hoàn thuế GTGT đối với ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế GTGT cho khách xuất cảnh; hoàn thuế đối với ODA, viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo; hoàn thuế cho đối tượng hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao và hoàn thuế theo điều ước quốc tế.

Một nội dung đáng chú ý khác là phần hướng dẫn về một số lỗi thường gặp và các tình huống người nộp thuế xác định sai trường hợp, điều kiện hoàn thuế. Sổ tay đồng thời cung cấp “check list” những nội dung người nộp thuế cần kiểm tra trước khi gửi hồ sơ hoàn thuế GTGT.

Thuế Hà Nội cho biết, việc xây dựng sổ tay nhằm giúp người nộp thuế nắm bắt đầy đủ, chính xác quy định về hoàn thuế GTGT trong giai đoạn chuyển tiếp; qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ, chủ động hơn trong thực hiện quyền và nghĩa vụ về thuế.

Đây cũng là cơ sở góp phần xây dựng môi trường thuế minh bạch, công bằng và thuận lợi, trong bối cảnh chính sách hoàn thuế GTGT đang được chuyển đổi theo hướng điện tử hóa và hoàn thiện Hệ thống thông tin quản lý thuế.

Chi tiết Sổ tay hoàn thuế GTGT xem tại đây.