Phân tích đạn tuần kích K2 của Thổ Nhĩ Kỳ: Tầm bay 2.000km và khả năng tác chiến bầy đàn

Mẫu đạn tuần kích K2 do Công ty Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo đang thu hút sự chú ý của giới chuyên sự quân sự quốc tế nhờ năng lực tác chiến hiệp đồng cụm và khả năng tự chủ hoạt động trong môi trường tác chiến điện tử phức tạp. Khí tài này từng xuất hiện tại Triển lãm Quốc phòng và Hàng không SAHA 2026 ở Thổ Nhĩ Kỳ sau khi hoàn thành các chuyến bay thử nghiệm thực tế.

Thông số kỹ thuật và thiết kế khí động học

Được thiết kế dựa trên định hướng kế thừa và nâng cấp các dòng phương tiện không người lái hiện có của Thổ Nhĩ Kỳ, K2 tập trung giải quyết bài toán tiến công tầm xa với khối lượng vũ khí lớn. Khí tài được trang bị động cơ đốt trong truyền thống nhằm tối ưu hóa tầm hoạt động và thời gian duy trì trên không.

Với các chỉ số kỹ thuật nêu trên, K2 được định hình để đảm nhiệm vai trò tập kích những mục tiêu chiến lược nằm sâu trong hậu phương đối phương. Khác biệt đáng chú ý so với dòng máy bay không người lái (UAV) tự sát một chiều tầm xa Shahed-136, các nhà nghiên cứu phát triển K2 đang hướng đến giải pháp thu hồi và tái sử dụng phương tiện sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Đạn tuần kích K2

Hệ thống dẫn đường tự chủ ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Trọng tâm kỹ thuật tạo nên sự đột phá của K2 nằm ở hệ thống dẫn đường và phân loại mục tiêu quang ảnh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Trong kịch bản tác chiến tiêu chuẩn, kíp vận hành có thể điều khiển trực tiếp qua đường truyền trong tầm nhìn thẳng hoặc kết nối vệ tinh ngoài tầm nhìn.

Khi đối phương triển khai chế áp điện tử làm mất tín hiệu định vị vệ tinh GPS, K2 tự động chuyển đổi sang phương thức dẫn đường quang học. Cảm biến quang - điện tử/hồng ngoại kết hợp cụm camera đáy và thuật toán đối sánh dữ liệu địa hình số giúp phương tiện tự xác định tọa độ và bám sát lộ trình mà không phụ thuộc vào nguồn cấp tín hiệu từ bên ngoài.

Chiến thuật bầy đàn phân tán và mạng lưới tiến công ba tầng

K2 sở hữu kiến trúc mạng phân tán thông minh, cho phép nhiều phương tiện phối hợp thành biên đội hoặc liên kết với các hệ thống không người lái khác. Cấu trúc chỉ huy phân tán này bảo đảm khi một hoặc nhiều phương tiện bị bắn hạ, toàn bộ bầy đàn vẫn duy trì được năng lực tính toán và tiếp tục nhiệm vụ tác chiến mà không bị đứt gãy.

Trong đợt diễn tập bay hồi tháng 4, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành thử nghiệm mô hình tác chiến mạng lưới ba tầng bao gồm:

Tầng tiến công tiêu hao: Đạn tuần kích hạng nhẹ Mosquito làm nhiệm vụ bay bão hòa, thu hút hỏa lực và làm suy yếu lưới phòng không mặt đất.

Tầng giám sát và chỉ huy: Các dòng UAV như TB2, TB3 và Peregrine đảm nhiệm chức năng trinh sát, tình báo, chỉ thị mục tiêu và điều phối luồng tiến công. Trong đó, TB2 đóng vai trò trung tâm phân bổ nhiệm vụ hiệp đồng.

Tầng tiến công chủ lực: Đạn tuần kích hạng nặng K2 thực hiện đòn đánh chính xác nhằm vào các mục tiêu kiên cố và sở chỉ huy tầm xa.

Ngoài ra, theo phương án thiết kế nâng cao, K2 có thể kết hợp cùng Mosquito và UAV Mizrak để hình thành hệ thống tiến công phân tầng nhiều lớp, phục vụ mục tiêu phong tỏa và chế áp hệ thống phòng không đối phương. Mặc dù các thử nghiệm ban đầu cho thấy tiềm năng kỹ thuật lớn, hiệu quả thực chiến của K2 trong các cuộc đối đầu công nghệ cao vẫn cần thêm thời gian để đánh giá toàn diện.