Thôn Thíp bình yên

Bình yên bắt đầu từ mỗi nếp nhà

Chúng tôi đến thôn Thíp vào một buổi sáng đầu đông. Con đường gần 15 km từ trung tâm xã uốn lượn qua những sườn đồi, hai bên là màu xanh của núi rừng và những mái nhà thấp thoáng. Ở nơi địa hình cách trở, dân cư sống không tập trung, để giữ được sự bình yên không chỉ cần vai trò của chính quyền, lực lượng chức năng mà còn phải có sự chung sức của mỗi người dân. Bởi vậy, Ban Công tác Mặt trận thôn Thíp luôn xác định muốn xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn thì trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Lực lượng Công an xã Bằng Hành phối hợp với Ban công tác Mặt trận thôn Thíp tuyên truyền pháp luật đến với người dân.

Ông Đặng Kim Ngọc, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Thíp, chia sẻ: Muốn bà con đồng lòng thì cán bộ thôn phải hiểu dân, gần dân và làm cho dân tin. Những vấn đề liên quan đến quyền lợi, đời sống hay các quy định cần thực hiện đều được đưa ra trao đổi, giải thích để người dân hiểu rõ. Mỗi dân tộc có phong tục, tập quán riêng nên cách tuyên truyền cũng phải phù hợp, dễ hiểu. Không chỉ nói trong các cuộc họp, cán bộ thôn còn đến từng gia đình trò chuyện, lắng nghe tâm tư của bà con. Khi đã hiểu và tin tưởng, người dân sẽ tự giác thực hiện, cùng nhau giữ gìn bình yên trong thôn.

Từ cách làm ấy, nhiều mâu thuẫn, bất đồng trong cuộc sống được phát hiện và giải quyết ngay tại khu dân cư. Khi các gia đình có va chạm, người có uy tín, tổ hòa giải và cán bộ thôn cùng đến tìm hiểu, phân tích phải trái, giúp các bên hiểu nhau hơn. Trong 10 năm qua, Ban Công tác Mặt trận đã phối hợp hòa giải thành công 42 vụ việc. Những khúc mắc được tháo gỡ từ sớm, tình làng nghĩa xóm được giữ gìn, không để những chuyện nhỏ trở thành nguyên nhân gây mất đoàn kết trong cộng đồng.

Cùng với cán bộ thôn, những người có uy tín cũng là cầu nối quan trọng trong vận động bà con. Bằng sự am hiểu phong tục, tập quán và tiếng nói có trọng lượng trong cộng đồng, họ góp phần đưa những chủ trương, quy định đến gần hơn với người dân.

Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, hòa giải, Ban Công tác Mặt trận còn vận động người dân chung sức xây dựng đời sống mới. Những việc làm thiết thực như di chuyển chuồng trại khỏi gầm sàn, xây dựng công trình vệ sinh, giúp đỡ hộ nghèo, xây dựng gia đình văn hóa được triển khai gắn với điều kiện của từng gia đình. Giai đoạn 2016 - 2026, thôn đã vận động hỗ trợ 64 hộ xây dựng công trình vệ sinh, giúp 37 hộ thoát nghèo bền vững. Đời sống từng bước được cải thiện, diện mạo khu dân cư có nhiều đổi thay. Quan trọng hơn, qua mỗi việc chung, người dân thêm gắn bó, hiểu rằng xây dựng cuộc sống tốt đẹp cũng chính là trách nhiệm của mỗi gia đình đối với cộng đồng.

Cùng nhau giữ bình yên

Thôn Thíp hiện có 121 hộ với 564 nhân khẩu, gồm ba dân tộc Dao, Mông, Tày cùng sinh sống. Địa bàn rộng, dân cư phân bố không tập trung, giao thông đi lại còn khó khăn, đời sống một bộ phận người dân vẫn còn nhiều thiếu thốn. Riêng xóm Khau Bung có 23 hộ đồng bào Mông với 129 nhân khẩu, trong đó có 18 hộ theo đạo Tin lành. Để giữ gìn sự đoàn kết, ổn định ở khu dân cư, công tác tuyên truyền, vận động phải được thực hiện thường xuyên, phù hợp với đặc điểm của từng nhóm hộ.

Nhân dân thôn Thíp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, giữ gìn không gian sống xanh, sạch.

Tại xóm Khau Bung, mô hình tự quản "Làng Mông ba không, năm cùng" được Ban Công tác Mặt trận thôn phối hợp với Công an xã thành lập, thu hút 18 hộ với 95 nhân khẩu tự nguyện tham gia. Không chỉ hướng đến việc chấp hành pháp luật, phòng ngừa vi phạm, mô hình còn chú trọng vun đắp tình đoàn kết, tinh thần tương trợ giữa các gia đình, vận động bà con cùng phát triển kinh tế, chăm lo việc học hành của con trẻ và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Anh Sùng Seo Dẩu, Trưởng nhóm mô hình tự quản "Làng Mông ba không, năm cùng", cho biết: "Muốn mô hình hoạt động hiệu quả thì từng thành viên phải gương mẫu, trước hết là gia đình mình thực hiện tốt rồi mới vận động các hộ khác. Khi trong bản có việc cần giúp đỡ, các gia đình cùng chung tay; khi có vấn đề chưa rõ thì trao đổi với nhau, hoặc báo với chính quyền, công an để được hướng dẫn. Bà con hiểu rằng giữ bình yên cho bản là trách nhiệm chung của tất cả mọi người". Ghi nhận những đóng góp trong công tác vận động quần chúng, tháng 9-2026, Ban Công tác Mặt trận thôn Thíp là 1 trong 3 tập thể tiêu biểu của tỉnh được Bộ Công an biểu dương vì có nhiều đóng góp trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Đồng chí Mai Thị Huệ, Phó trưởng Công an xã Bằng Hành, cho biết: "Chúng tôi thường xuyên phối hợp với Ban Công tác Mặt trận, người có uy tín và các thành viên trong mô hình để tuyên truyền, nắm tình hình địa bàn. Khi người dân hiểu, tin tưởng và chủ động cung cấp thông tin thì những vấn đề phát sinh được phát hiện, giải quyết sớm hơn. Mục tiêu không chỉ là ngăn ngừa vi phạm pháp luật mà còn giúp bà con yên tâm lao động, sản xuất, xây dựng cuộc sống ổn định".

Chia tay thôn Thíp theo những cung đường nhỏ men sườn núi, chúng tôi mang theo ấn tượng về một vùng quê còn nhiều nhọc nhằn nhưng ấm áp tình người. Ở đó, người Dao, người Mông, người Tày cùng chung sống, cùng chia sẻ những vui buồn và góp sức giải quyết việc chung. Bình yên không phải điều gì xa xôi, mà được vun đắp từ sự tin tưởng, nhường nhịn, giúp đỡ nhau trong mỗi nếp nhà, mỗi xóm nhỏ. Chính sự đồng lòng ấy đang gắn kết cộng đồng các dân tộc ở thôn Thíp, để cuộc sống nơi đây ngày càng ổn định và tốt đẹp hơn.

Phóng sự: Trang Hoàng