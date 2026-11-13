Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

Trước khi biểu quyết, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Quang cảnh phiên họp Quốc hội sáng 13-11. Ảnh: TRỌNG HẢI

Theo đó, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Chính phủ cụ thể hóa yêu cầu quản lý đặc thù của lĩnh vực chứng khoán trong khuôn khổ chung của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chú trọng an toàn thị trường, bảo vệ nhà đầu tư, quản lý tách biệt tài sản và dữ liệu khách hàng.

Về mô hình sở giao dịch chứng khoán, Chính phủ thống nhất tiếp tục giữ phương án giao Thủ tướng Chính phủ quyết định mô hình sở giao dịch chứng khoán nhằm bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với thực tiễn triển khai theo từng thời kỳ. Đồng thời tiếp thu, chỉnh lý, thể hiện cụ thể việc cơ cấu lại vốn nhà nước “tại các Sở giao dịch chứng khoán”, phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Luật Chứng khoán và pháp luật về quản lý, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành phiên họp. Ảnh: TRỌNG HẢI

Chính phủ cũng tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, phân định rõ chính sách phát triển nguồn nhân lực ngành chứng khoán với chế độ, chính sách dành riêng cho công chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Chính sách toàn ngành mang tính định hướng, không trực tiếp xác lập chế độ đãi ngộ cụ thể hoặc nghĩa vụ ngân sách đối với nhân lực tại doanh nghiệp.

Về đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán, Chính phủ đề nghị tiếp tục giữ phương án cắt giảm các điều kiện riêng về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, kết quả kinh doanh và cơ sở vật chất, kỹ thuật.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo. Ảnh: TRỌNG HẢI

Theo lý giải của Chính phủ, việc cắt giảm một số điều kiện và thành phần hồ sơ đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán nhằm tránh việc kiểm tra lại các chỉ tiêu an toàn vốn đã được quản lý, giám sát theo pháp luật ngân hàng; đồng thời, các yêu cầu về năng lực kỹ thuật, vận hành nghiệp vụ lưu ký tiếp tục được kiểm soát thông qua cơ chế đăng ký thành viên lưu ký và giám sát hoạt động.

Khi tổ chức lưu ký không thể tiếp tục hoạt động, các quy định về quản lý tách biệt chứng khoán, đối chiếu dữ liệu, tất toán và chuyển giao tài khoản khách hàng tiếp tục được áp dụng. Chính phủ cũng chú trọng cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa cơ quan quản lý ngân hàng và chứng khoán theo đúng thẩm quyền, bảo đảm yêu cầu bảo mật; gắn đơn giản hóa thủ tục với duy trì giám sát trong quá trình hoạt động và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.

Kết quả biểu quyết. Ảnh: CHIẾN THẮNG

Tại phiên họp có 464 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Kết quả có 463 đại biểu biểu quyết tán thành, bằng 92,6% tổng số đại biểu Quốc hội, 1 đại biểu không tán thành.