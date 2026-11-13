Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Ảnh: Quang Vinh

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán gồm 3 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.

Trước khi các đại biểu bấm nút thông qua, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Ảnh: Quang Vinh

Việc tiếp thu và chỉnh lý dự thảo luật đảm bảo phù hợp với thực tiễn hoạt động của thị trường, thống nhất với hệ thống pháp luật có liên quan và yêu cầu phát triển thị trường chứng khoán an toàn, minh bạch và bền vững trong thời gian tới.

Về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý theo hướng làm rõ việc sơ kết, tổng kết để cấp có thẩm quyền xem xét tiếp tục thử nghiệm hoặc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trước khi áp dụng chính thức. Việc hoàn thiện quy định nhằm tạo điều kiện thử nghiệm các mô hình, sản phẩm, dịch vụ mới, đồng thời bảo đảm an toàn thị trường và quyền lợi của nhà đầu tư.

Luật quy định các nguyên tắc và giới hạn cơ bản, giao Chính phủ quy định cụ thể về quy trình, biện pháp kiểm soát rủi ro và xử lý kết quả sau thử nghiệm. Việc thử nghiệm phải gắn với nguyên tắc an toàn thị trường, bảo vệ tài sản, dữ liệu và quyền lợi của nhà đầu tư.

Ngoài ra, trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, Chính phủ cũng làm rõ một số quy định liên quan đến tổ chức thị trường, chính sách nhân lực và cải cách thủ tục hành chính.

Về tổ chức thị trường, Chính phủ thống nhất tiếp tục giữ phương án giao Chính phủ quy định mô hình Sở giao dịch chứng khoán, nhằm bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với yêu cầu phát triển trong từng thời kỳ.

Các quy định về cơ cấu lại vốn nhà nước tại các Sở giao dịch chứng khoán cũng được chỉnh lý để xác định rõ phạm vi điều chỉnh, bảo đảm phù hợp với pháp luật về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Quang Vinh

Về chính sách nhân lực, dự thảo Luật làm rõ sự khác biệt giữa chính sách phát triển nguồn nhân lực chung của toàn ngành chứng khoán và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Chính sách đối với công chức phải phù hợp với yêu cầu công việc, vị trí việc làm và các quy định về cán bộ, công chức, tiền lương, ngân sách nhà nước.

Đối với cải cách thủ tục hành chính, Chính phủ tiếp tục giữ phương án cắt giảm một số điều kiện và thành phần hồ sơ đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán. Việc này nhằm tránh kiểm tra trùng lặp những điều kiện về an toàn vốn đã được cơ quan quản lý ngân hàng giám sát, đồng thời đơn giản hóa thủ tục cho các tổ chức tham gia thị trường.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu rõ, các yêu cầu về năng lực kỹ thuật, an toàn hoạt động, quản lý tách biệt tài sản của khách hàng và giám sát hoạt động lưu ký vẫn được duy trì. Các yêu cầu về việc đối chiếu dữ liệu, tất toán và chuyển giao tài khoản khách hàng trong trường hợp tổ chức lưu ký không thể tiếp tục hoạt động, đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư tiếp tục được thực hiện theo quy định, đảm bảo việc cắt giảm thủ tục hành chính không làm giảm trách nhiệm đảm bảo an toàn của thị trường chứng khoán.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Quang Vinh

Về công tác chuẩn bị thi hành, Chính phủ đang xây dựng ba dự thảo văn bản quy định chi tiết, gồm hai dự thảo nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát và sửa đổi, bổ sung Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ, cùng một dự thảo thông tư thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính.

Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát các văn bản hướng dẫn quy trình nghiệp vụ, nhân lực và hạ tầng công nghệ, bảo đảm các điều kiện cần thiết để triển khai Luật đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.