Khi người trẻ gánh vác việc làng

Trưởng thôn Nguyễn Thu Hiền bắt nhịp với công việc ở thôn Phú Hậu. Ảnh: Đình Minh.

Ở tuổi 21, khi bạn bè đồng trang lứa còn đang tìm hướng lập nghiệp, Đoàn Văn Ngọc đã bắt đầu công việc của một trưởng thôn. Anh hiện là người đứng đầu thôn Kênh, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình, địa bàn có 729 hộ với 2.728 nhân khẩu. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh thực hiện nghĩa vụ quân sự và được kết nạp Đảng trong thời gian tại ngũ. Trở về địa phương đầu năm 2026, anh dự định học nghề lái xe để tìm công việc ổn định. Nhận thấy Ngọc nhiệt tình với công việc chung, cán bộ cơ sở đã động viên, giới thiệu anh đảm nhận vị trí trưởng thôn lâm thời sau sáp nhập. Ngày 23/10, anh chính thức được người dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn Kênh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Vũ Viết Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Lễ cho biết, trong quá trình kiện toàn đội ngũ cán bộ thôn, bên cạnh yêu cầu về năng lực, trách nhiệm và sự am hiểu địa bàn, địa phương cũng mạnh dạn lựa chọn những người trẻ, có tinh thần đổi mới để giao nhiệm vụ. “Việc bố trí người trẻ nhằm phát huy lợi thế về sức khỏe, tư duy đổi mới và khả năng ứng dụng công nghệ số, qua đó tạo những chuyển biến trong hoạt động ở cơ sở. Những trưởng thôn trẻ bước đầu để lại dấu ấn bằng sự năng động, chủ động, từng bước tạo được sự tin tưởng của người dân”- ông Thanh nói.

Ở tuổi 26, Nguyễn Thu Hiền - Trưởng thôn Phú Hậu, xã Khánh Thiện đến với công việc này bằng một lựa chọn khác. Là cử nhân Luật kinh tế, từng làm nhân viên văn phòng tại một công ty tư nhân, Hiền quyết định trở về quê chồng sinh sống sau khi lập gia đình. Khi thôn Phú Hậu thực hiện sáp nhập, Hiền được giới thiệu đảm nhận vị trí trưởng thôn lâm thời từ ngày 1/7, phụ trách địa bàn có 444 hộ với 1.505 nhân khẩu. Ngày 25/10, Hiền chính thức được người dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn.

“Việc đầu tiên em làm là chủ động đến từng nhà gặp gỡ, trò chuyện với các hộ dân để nắm bắt tình hình. Những ngày đầu, em rất lúng túng vì công việc ở thôn khác xa công việc văn phòng. Từ đất đai, chăn nuôi, giao thông, nông nghiệp, thủy lợi đến các hoạt động văn hóa, thể thao, việc hiếu, việc hỷ, người đứng đầu thôn đều phải bao quát” - Hiền chia sẻ.

Ông Lê Việt Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Thiện cho biết, đối với trưởng thôn trong nhiệm kỳ mới, ngoài yêu cầu về sức khỏe, nắm vững công việc hành chính, địa phương còn kỳ vọng người đứng đầu khu dân cư phải biết kết nối, vận động người dân, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng. Đồng thời, phải gần dân, sát dân, lắng nghe và kịp thời phản ánh kiến nghị chính đáng của người dân, làm tốt công tác hòa giải, giữ gìn đoàn kết và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.