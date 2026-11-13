Doanh thu điện ảnh của TP.HCM khoảng 500 triệu USD/năm

Theo thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM ngày 12/11, thành phố hiện có hơn 17.670 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, chiếm 7,74% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn và tạo việc làm cho khoảng 97.000 lao động. Tỷ trọng đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa vào GRDP tăng từ 3,54% năm 2020 lên khoảng 5,7% vào cuối năm 2025. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt khoảng 14% mỗi năm.

Chọn 5 lĩnh vực ưu tiên phát triển

Những con số này cho thấy công nghiệp văn hóa không còn giới hạn trong các hoạt động sáng tạo, biểu diễn hay bảo tồn văn hóa, mà đang dần trở thành một khu vực kinh tế có quy mô và khả năng tạo việc làm đáng kể.

Trong đó, điện ảnh được đánh giá có lợi thế cạnh tranh nổi bật. Doanh thu điện ảnh của thành phố ước đạt khoảng 500 triệu USD mỗi năm, tương đương 12.950 tỷ đồng, đóng góp khoảng 0,43% GRDP và chiếm khoảng 40% thị phần điện ảnh cả nước.

Nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc và tổ chức sự kiện cũng ngày càng chuyên nghiệp, với sự kết hợp giữa nghệ thuật, công nghệ, truyền thông và thương mại. Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này không chỉ dựa vào doanh thu bán vé mà còn mở rộng sang tài trợ, quảng cáo, bản quyền và phân phối nội dung số. Các chương trình biểu diễn đồng thời tạo thêm nguồn thu cho du lịch, dịch vụ và kinh tế ban đêm.

Hình ảnh các nghệ sĩ trong concert Anh trai "say hi" mùa 2. Ảnh: NSX.

Sức lan tỏa của những chương trình như Anh trai “say hi”, Anh trai vượt ngàn chông gai cho thấy tiềm năng kết nối giữa hoạt động giải trí với các lĩnh vực kinh tế khác. Bên cạnh đó, TP.HCM từng bước xây dựng bản sắc cho những sự kiện văn hóa riêng, gồm Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TP.HCM - Hò Dô (HOZO), Liên hoan nghệ thuật hàn lâm Giai điệu Mùa thu, Lễ hội Áo dài, Lễ hội Sông nước, Lễ hội Thanh niên và chương trình Mơ Show ra mắt năm 2026.

Quảng cáo cũng là lĩnh vực phát triển năng động nhờ thị trường tiêu dùng lớn, hoạt động truyền thông và thương mại sôi động của thành phố. Trong khi đó, nội dung số, trò chơi điện tử và giải trí ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh. Lĩnh vực phát thanh, truyền hình đạt doanh thu khoảng 12.000 tỷ đồng mỗi năm, còn xuất bản đạt khoảng 110.000 tỷ đồng.

TP.HCM dự kiến lựa chọn những lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng cao, dựa trên các yếu tố như quy mô thị trường, năng lực doanh nghiệp, nguồn nhân lực, hạ tầng và lợi thế cạnh tranh. Thành phố cũng hướng đến những ngành có thể hình thành sản phẩm đặc trưng và tạo tác động lan tỏa sang các lĩnh vực kinh tế khác.

Trong giai đoạn 2026-2030, 5 lĩnh vực được xác định ưu tiên gồm điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, du lịch văn hóa và xuất bản. Trong đó, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn và du lịch văn hóa được kỳ vọng tạo dựng thương hiệu, mở rộng sức ảnh hưởng; quảng cáo và xuất bản có tiềm năng tăng trưởng nhanh.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7,2% GRDP, duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 12% mỗi năm và hình thành ít nhất 5 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa.

Thành phố dự kiến phát triển hệ sinh thái biểu diễn nghệ thuật với Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ làm hạt nhân, tổ chức Lễ hội Ánh sáng TP.HCM và hướng đến xây dựng thành phố thành trung tâm âm nhạc, sự kiện quốc tế của khu vực.

Phim điện ảnh Trại buôn người có doanh thu gần 500 tỷ đồng. Ảnh: NSX.

TP.HCM dành hơn 6.000 tỷ đồng cho bảo tồn di tích

Bên cạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, TP.HCM cũng đặt mục tiêu cụ thể hóa Nghị quyết 80-NQ/TW trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Đối với di sản văn hóa phi vật thể, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 lập hồ sơ khoa học đề nghị đưa 3-5 di sản trong danh mục kiểm kê vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể. Đồng thời, 50-70% di sản đã được đưa vào danh mục quốc gia sẽ được xây dựng đề án quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị.

Với di sản văn hóa vật thể, thành phố dự kiến hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xếp hạng những di tích đủ điều kiện. Cụ thể, mục tiêu đặt ra là có 70 công trình, địa điểm trong danh mục kiểm kê được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa; lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đối với 5 di tích cấp thành phố và đề nghị công nhận di tích quốc gia đặc biệt đối với 2 di tích cấp quốc gia. Thành phố cũng triển khai các thủ tục để đề nghị công nhận Địa đạo Củ Chi là Di sản thế giới.

Công tác bảo quản, tu bổ và tôn tạo di tích được đặt ra với những chỉ tiêu cụ thể. Đến năm 2030, thành phố phấn đấu hoàn thành việc bảo quản, tu bổ, tôn tạo 100% di tích quốc gia đặc biệt và ít nhất 70% di tích quốc gia, di tích cấp thành phố đang xuống cấp. Việc lập quy hoạch bảo quản, tu bổ di tích quốc gia đặc biệt, thăm dò và khai quật khảo cổ cũng được triển khai theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

Ở lĩnh vực di sản tư liệu, thành phố đặt mục tiêu có 1-2 di sản được đưa vào danh mục quốc gia về di sản tư liệu. Đối với hệ thống bảo tàng, các nhiệm vụ trọng tâm gồm đầu tư xây dựng mới, cải tạo, mở rộng cơ sở hiện có, đồng thời nâng cao chất lượng chuyên môn theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và giữ được bản sắc.

Thành phố cũng xác định ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những hướng triển khai quan trọng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực di sản và hợp tác quốc tế sẽ được đẩy mạnh.

Về nguồn lực, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 dự kiến bố trí hơn 6.000 tỷ đồng cho hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa. Song song với ngân sách nhà nước, thành phố sẽ thúc đẩy xã hội hóa, huy động đóng góp từ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân thông qua tài trợ, hợp tác công - tư cùng những hình thức phù hợp quy định pháp luật.