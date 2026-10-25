Thổi hồn văn hóa vào búp trà

Thành viên Hợp tác xã trà Búp Ngọc đóng gói chè vào các hộp quà tặng có thiết kế sang trọng, bắt mắt.

Anh Trần Ánh Việt, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) trà Búp Ngọc (La Bằng), chia sẻ: Chất lượng chè là cốt lõi, là cái gốc để giữ chân khách hàng. Thế nhưng, để chinh phục được những thị trường khó tính và biến chè thành món quà biếu trang trọng trong các dịp lễ, Tết hay sự kiện lớn, chúng tôi phải đầu tư bài bản vào mẫu mã, bao bì. Mỗi thiết kế hộp trà của HTX không chỉ cần đẹp mắt, hiện đại mà trong đó phải chứa đựng được câu chuyện văn hóa đặc trưng của vùng chè La Bằng.

Khách hàng khi cầm trên tay hộp chè không chỉ mua một thức uống thông thường, mà họ đang sở hữu một sản phẩm văn hóa, cảm nhận được vẻ đẹp của vùng đất và con người làm chè nơi đây.

Chính sự chỉn chu ấy đã biến từng búp trà ngọc của La Bằng trở thành dòng quà tặng cao cấp, xuất hiện trang trọng trong không gian của những buổi gặp gỡ đối tác, những món quà tri ân mang đậm bản sắc dân tộc.

Cách La Bằng không xa, không khí lao động và sáng tạo tại HTX chè Tuyết Hương (xã Đồng Hỷ) cũng nhộn nhịp không kém. Là một trong những đơn vị tiên phong trong việc chuẩn hóa chất lượng và hình ảnh thương hiệu, HTX Chè Tuyết Hương đã ghi dấu ấn đậm nét trên bản đồ trà Việt.

Bên cạnh việc áp dụng nghiêm ngặt quy trình sản xuất an toàn, hữu cơ để nâng cao chất lượng chè búp, HTX đặc biệt chú trọng đến việc đổi mới kiểu dáng, chất liệu bao bì, từ hộp xứ Bát Tràng tinh xảo, hộp mây tre đan mang đậm nét truyền thống của văn hóa Việt đến các dải tem nhãn truy xuất nguồn gốc.

Chị Trần Thị Tuyết, Giám đốc HTX chè Tuyết Hương, chia sẻ: Một sản phẩm trà đẳng cấp phải hội tụ đủ hai yếu tố đó là chất lượng chè tôm nõn chuẩn vị Thái Nguyên, và thiết kế bao bì tinh tế, sang trọng, thể hiện sự trân trọng đối với người nhận. Việc không ngừng cải tiến mẫu mã bao bì giúp chúng tôi nâng tầm giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân và tự tin đưa thương hiệu chè Trại Cài vươn xa.

Chị Trần Thị Tuyết (bên phải) giới thiệu dòng trà đinh quà tặng cao cấp đóng bình gốm sứ Bát Tràng của HTX chè Tuyết Hương.

Sự thay đổi tư duy từ “bán thứ mình có” sang “bán sản phẩm thị trường cần” của các HTX như Búp Ngọc hay Tuyết Hương đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Giờ đây, trà Thái Nguyên không còn đơn thuần nằm trong túi nilon buộc dây thun dân dã, mà đã khoác lên mình những “tấm áo mới” lịch thiệp, mang tầm vóc của quà tặng doanh nghiệp cao cấp.

Nhiều tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp lớn đã tin tưởng lựa chọn trà Thái Nguyên làm quà biếu đối tác, khách hàng trong các dịp lễ Tết hay sự kiện gặp gỡ quan trọng. Mỗi hộp trà không chỉ trao gửi hương vị thanh cao của đất trời, mà còn gửi gắm cả tinh hoa văn hóa, lòng tự hào dân tộc.

Sự hòa quyện giữa chất lượng truyền thống và hình thức hiện đại chính là "chìa khóa" để Trà Thái Nguyên tiếp tục hành trình khẳng định vị thế - thức quà biếu tinh tế nâng tầm thương hiệu Việt trên thương trường trong nước và quốc tế.