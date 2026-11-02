Con đường nghệ thuật Vĩnh Long - tái hiện không gian văn hóa các dân tộc

Hoạt động “Con đường nghệ thuật - Không gian văn hóa dân tộc - Hành trình di sản Vĩnh Long” diễn ra tập tại đường Trần Văn Bảy và đường Võ Văn Kiệt, phường Long Châu. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026 của tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình nhằm giới thiệu những giá trị văn hóa đặc trưng của các dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh, đồng thời tạo không gian để người dân và du khách tìm hiểu, trải nghiệm các loại hình nghệ thuật, di sản và nghề truyền thống.

Con đường nghệ thuật - Gốm đỏ Vĩnh Long. Ảnh nguồn: vietnamnet.vn

Con đường nghệ thuật gồm 5 không gian, tái hiện những nét văn hóa tiêu biểu của các dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer và không gian làng nghề truyền thống.

Trong đó, Không gian nghệ thuật dân tộc Kinh lấy cảm hứng từ làng gốm đỏ Vĩnh Long và cảnh quan sông nước Nam Bộ. Hình ảnh những lò gốm truyền thống, hàng dừa, mái nhà xưa và dòng sông được đưa vào thiết kế, kết hợp các chất liệu gốm đỏ và vật liệu mộc mạc. Đây cũng là không gian dành cho các hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân gian như hát bội, đờn ca tài tử và sắc bùa Phú Lễ...

Không gian nghệ thuật dân tộc Hoa được thể hiện qua sắc đỏ của lồng đèn, kiến trúc và họa tiết Á Đông. Các cụm trưng bày đầu lân, trống hội và bánh truyền thống được bố trí kết hợp với khu vực trình diễn hát múa, múa lân sư rồng.

Với Không gian nghệ thuật dân tộc Chăm, hình ảnh tháp Chăm cổ kính cùng các họa tiết điêu khắc, phù điêu và hoa văn kiến trúc được chọn làm điểm nhấn. Các hoạt động hát múa truyền thống và trình diễn nhạc cụ dân tộc Chăm tại đây nhằm góp phần giới thiệu đời sống văn hóa, nghệ thuật của cộng đồng.

Trong khi đó, Không gian nghệ thuật dân tộc Khmer tái hiện nét đặc trưng của kiến trúc chùa Khmer Nam Bộ qua hình ảnh mái tháp, hoa văn trang trí và hình tượng vũ nữ Khmer. Tại đây dự kiến tổ chức các hoạt động múa Robam, múa trống Sadam, Chầm riêng chà pây và trình diễn nhạc cụ ngũ âm.

Bên cạnh các không gian văn hóa dân tộc, khu vực làng nghề giới thiệu 8 nghề truyền thống gồm thắt lá dừa, vẽ gáo dừa, đan thắt lục bình, làm bánh tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc, tàu hủ ky, cốm dẹp và dệt chiếu Cà Hom. Các sản phẩm, công cụ và quy trình nghề được giới thiệu thông qua những cụm trưng bày, sử dụng chất liệu tre, mây, gốm đỏ và họa tiết dân gian.

Ngoài ra, trong khuôn khổ sự kiện còn có hoạt động workshop làm gốm với sự hướng dẫn của nghệ nhân sẽ tạo điều kiện để người dân, du khách trực tiếp tìm hiểu các công đoạn nhào nặn, tạo hình và trang trí sản phẩm. Qua đó, người tham gia có thêm cơ hội tiếp cận nghề gốm truyền thống, hiểu hơn về giá trị lao động và kỹ thuật thủ công của làng nghề gốm đỏ Vĩnh Long.