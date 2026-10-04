Cuốn sách Warren Buffett đọc từ năm 7 tuổi và bài học về sức mạnh của lãi kép

Cuốn sách Buffett đọc từ năm 7 tuổi

Warren Buffett, cựu Chủ tịch Berkshire Hathaway được biết đến với trường phái đầu tư giá trị và khả năng tìm kiếm những doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững. Tuy nhiên, tư duy về kinh doanh của ông được hình thành từ rất sớm.

Trong bộ phim tài liệu do HBO thực hiện năm 2017, Buffett kể rằng khoảng 7 tuổi, ông đã mượn một cuốn sách từ thư viện Benson có tên One Thousand Ways to Make 1.000 USD. Xuất bản năm 1936, tác phẩm của Frances C. Minaker tập hợp những câu chuyện về các doanh nhân tìm cách kiếm tiền, tích lũy vốn và xây dựng công việc kinh doanh riêng.

Nhân vật trong sách trải rộng từ Charles E. Hires, người sáng lập thương hiệu Hires Root Beer, đến James Cash Penney, nhà sáng lập chuỗi bán lẻ J.C. Penney. Mỗi chương tập trung vào một chủ đề cụ thể như khởi nghiệp, phát triển sản phẩm, bán hàng hay hoạt động từ thiện.

Theo Fortune, Buffett yêu thích cuốn sách đến mức gần như thuộc lòng. Những câu chuyện trong đó cũng khơi gợi ở ông mong muốn thử sức kinh doanh từ khi còn nhỏ, với những mặt hàng như Coca-Cola, kẹo cao su và báo.

Tái đầu tư lợi nhuận để tạo hiệu ứng lãi kép

Một trong những nội dung gây ấn tượng mạnh với Buffett khi còn nhỏ là câu chuyện về một chiếc cân siêu nhỏ. Buffett từng kể rằng ông nghĩ nếu sở hữu một chiếc cân như vậy, mình có thể cho nhiều người thuê trong ngày. Từ đó, ông bắt đầu tính toán chi phí mua chiếc cân đầu tiên, thời gian thu hồi vốn và số tiền có thể tạo ra để tiếp tục mua thêm những chiếc cân khác. Ông thậm chí lập các bảng tính lãi kép để hình dung cách mở rộng mô hình này.

Điểm hấp dẫn đối với Buffett không chỉ nằm ở ý tưởng kinh doanh, mà còn ở khả năng mở rộng quy mô bằng cách tái đầu tư lợi nhuận. Một tài sản tạo ra dòng tiền có thể được sử dụng để mua tài sản thứ hai, sau đó tiếp tục tạo thêm dòng tiền. Quá trình này lặp lại có thể giúp quy mô tài sản tăng lên theo thời gian.

Đây cũng là một trong những khái niệm quan trọng trong triết lý tài chính của Buffett: thời gian và tái đầu tư có thể tạo ra sức mạnh lớn cho lãi kép.

Chỉ kinh doanh thứ mình hiểu rõ

Các sản phẩm được đề cập trong One Thousand Ways to Make 1.000 USD khá đa dạng, từ đồng phục công nghiệp, vest may đo đến thiệp chúc mừng và khăn tay. Đằng sau những câu chuyện này là một nguyên tắc quen thuộc: tập trung vào những sản phẩm phục vụ nhu cầu phổ biến và chỉ kinh doanh những lĩnh vực mà mình hiểu rõ hoặc sẵn sàng dành thời gian để tìm hiểu.

Nguyên tắc này cũng tương đồng với cách Buffett tiếp cận đầu tư. Ông nhiều lần nhấn mạnh việc chỉ đầu tư vào những doanh nghiệp mà nhà đầu tư có thể hiểu được mô hình kinh doanh và triển vọng dài hạn. Trong nhiều năm, Buffett từng hạn chế đầu tư vào các doanh nghiệp công nghệ vì cho rằng khả năng dự đoán triển vọng của những lĩnh vực này còn hạn chế. Sau đó, Berkshire Hathaway trở thành một cổ đông lớn của Apple, cho thấy quan điểm đầu tư của ông có thể thay đổi khi mức độ hiểu biết về doanh nghiệp thay đổi.

Không chờ điều kiện hoàn hảo mới bắt đầu

Một thông điệp khác của cuốn sách là không nên trì hoãn việc kinh doanh chỉ vì điều kiện chưa hoàn hảo. One Thousand Ways to Make 1.000 USD được xuất bản trong thời kỳ Đại suy thoái, khi tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ ở mức gần 17%. Trong bối cảnh đó, tác giả cho rằng một trong những nguyên nhân khiến nhiều người không kiếm được tiền là họ chờ đợi nền kinh tế khởi sắc thay vì bắt đầu hành động. Tinh thần này được nhắc lại xuyên suốt cuốn sách: muốn kinh doanh thì phải bắt đầu, thay vì chờ đến khi mọi điều kiện trở nên lý tưởng.

Những câu chuyện về doanh nhân trong cuốn sách vì thế không chỉ nói về cách kiếm tiền, mà còn nhấn mạnh vai trò của hành động, khả năng bán hàng, sự chăm chỉ và việc tận dụng nguồn lực sẵn có. Đối với Buffett, cuốn sách ông đọc từ năm 7 tuổi có thể xem là một trong những trải nghiệm sớm giúp hình thành sự quan tâm đặc biệt đối với kinh doanh, dòng tiền và sức mạnh của việc tái đầu tư theo thời gian.