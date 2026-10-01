Thể thao vui khỏe tuổi già

MUÔN VẺ THỂ DỤC DƯỠNG SINH

Những năm gần đây, phong trào luyện tập thể dục thể thao trong NCT ngày càng phát triển. Tại nhiều điểm công cộng, nhà văn hóa trên địa bàn tỉnh, mỗi ngày đều có đông NCT tham gia đi bộ, khiêu vũ, dân vũ, yoga, thiền, bóng chuyền hơi và các bài tập dưỡng sinh.

Những năm gần đây, phong trào luyện tập thể dục thể thao của người cao tuổi ngày càng phát triển.

Trong đó, thể dục dưỡng sinh được nhiều người lựa chọn bởi các bài tập nhẹ nhàng, uyển chuyển, phù hợp với thể trạng NCT. Tùy điều kiện và sở thích, các câu lạc bộ (CLB) tổ chức nhiều bài tập tay không, dưỡng sinh kinh lạc hoặc kết hợp với dụng cụ như: Quạt, gậy, kiếm… trên nền nhạc.

Không chỉ rèn luyện sức khỏe, việc tập luyện theo nhóm còn tạo sự gắn kết giữa các thành viên. Khi tập luyện thuần thục, các CLB có thể tham gia biểu diễn, giao lưu tại các sự kiện văn hóa, thể thao của địa phương.

Theo những người thường xuyên tập luyện, các bài tập dưỡng sinh giúp cơ thể vận động linh hoạt, tăng độ dẻo dai, hỗ trợ hô hấp, lưu thông khí huyết và góp phần phòng ngừa một số vấn đề thường gặp ở tuổi già. Quan trọng hơn, việc duy trì tập luyện giúp NCT có tinh thần thoải mái, lạc quan và tự tin hơn trong cuộc sống.

Tùy điều kiện và sở thích, các câu lạc bộ tổ chức nhiều bài tập tay không, dưỡng sinh kinh lạc hoặc kết hợp với dụng cụ như: Quạt, gậy, kiếm… trên nền nhạc.

Bà Nguyễn Thị Minh Sương, 60 tuổi, ngụ phường Nhị Quý, cho biết trước đây bà thường xuyên bị đau nhức cơ thể. Từ khi bà tham gia tập dưỡng sinh đều đặn, tình trạng đau nhức tay, chân, cổ, đầu giảm đáng kể, việc đi lại cũng nhanh nhẹn hơn.

“Qua luyện tập cùng mọi người, tôi thấy cuộc sống vui hơn, ăn uống ngon và tinh thần cũng thoải mái hơn”, bà Sương chia sẻ.

SÂN CHƠI BỔ ÍCH CHO NGƯỜI CAO TUỔI

Tại phường Nhị Quý, phong trào tập luyện thể dục dưỡng sinh được duy trì hiệu quả trong nhiều năm. CLB dưỡng sinh của phường hiện có 3 nhóm với hơn 150 thành viên thường xuyên tập luyện.

Không khí tập luyện tại CLB không chỉ mang đến những phút giây vận động, mà còn là dịp để các thành viên gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và quan tâm, động viên nhau trong cuộc sống.

Câu lạc bộ dưỡng sinh của phường Nhị Quý hiện có 3 nhóm với hơn 150 thành viên thường xuyên tập luyện.

Chủ nhiệm CLB dưỡng sinh phường Nhị Quý Trương Thị Hữu Ý cho biết, CLB là sân chơi thiết thực đối với NCT. Thông qua hoạt động tập luyện, giao lưu và văn nghệ, các thành viên có thêm niềm vui, nâng cao sức khỏe. Ban Chủ nhiệm cũng có điều kiện nắm bắt tình hình sức khỏe, hoàn cảnh của từng thành viên để kịp thời thăm hỏi, động viên.

Bên cạnh các CLB dưỡng sinh, dân vũ thể thao cũng ngày càng thu hút NCT. Với những động tác đơn giản, dễ nhớ, kết hợp cùng các bài hát vui tươi, sôi động, dân vũ tạo không khí tập luyện hào hứng và giúp người tham gia duy trì sự nhanh nhẹn.

Dù đã 74 tuổi, bà Nguyễn Thị Doan, phường Thới Sơn, vẫn đều đặn tham gia tập luyện dân vũ cùng các thành viên trong CLB. Từ một nhóm nhỏ ban đầu, CLB dân vũ thể thao hiện phát triển gần 30 thành viên, trong đó có nhiều người từ 50 đến trên 70 tuổi.

Câu lạc bộ dân vũ thể thao phường Thới Sơn hiện phát triển gần 30 thành viên, trong đó có nhiều người từ 50 đến trên 70 tuổi.

Bà Doan chia sẻ, việc tham gia dân vũ giúp bà cảm thấy khỏe khoắn, vui vẻ, tinh thần sảng khoái và ngủ ngon hơn. Những buồn phiền trong cuộc sống cũng dần được gác lại sau mỗi buổi tập.

Theo bà Phan Thị Sàng, Chủ nhiệm CLB dân vũ thể thao phường Thới Sơn, nhiều thành viên của CLB có các bệnh nền thường gặp ở NCT như: Xương khớp, huyết áp, tiểu đường. Việc duy trì vận động phù hợp giúp các thành viên tăng cường sức khỏe, tinh thần minh mẫn và cơ thể linh hoạt hơn.

Cùng với phát triển phong trào thể dục thể thao, công tác chăm sóc sức khỏe NCT cũng được quan tâm. Hằng năm, Hội NCT tỉnh tổ chức các hoạt động khám sức khỏe định kỳ ngay tại địa phương, tạo điều kiện để NCT tiếp cận dịch vụ y tế, được tư vấn và chăm sóc sức khỏe thuận tiện hơn.

Câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh xã Chợ Gạo biểu diễn tại Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi.

Thời gian tới, Hội NCT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những nội dung liên quan đến chăm sóc, bảo vệ sức khỏe NCT; qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và chất lượng dân số.

Từ những sân tập đơn sơ đến các CLB được tổ chức bài bản, thể dục dưỡng sinh và dân vũ thể thao đang tạo nên một phong trào nhiều màu sắc trong đời sống NCT. Không chỉ giúp rèn luyện thể chất, những hoạt động này còn mở ra không gian giao lưu, kết nối, giúp NCT có thêm niềm vui mỗi ngày.

Việc tiếp tục duy trì, phát triển các CLB, đồng thời tổ chức thêm những hoạt động giao lưu, hội thi phù hợp sẽ góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích, đóng góp tích cực cho gia đình và xã hội.