TP.HCM hướng đến chăm sóc người cao tuổi toàn diện.

Chăm sóc người bệnh không chỉ là điều trị

Chương trình tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) diễn ra với các hoạt động dưỡng sinh “Hơi thở và chuyển động”, “Đuổi hình bắt chữ” và trang trí nón lá.

Những bài tập nhẹ nhàng, câu hỏi vui cùng hoạt động sáng tạo giúp các cô chú thư giãn, giao lưu và có thêm những phút giây vui vẻ trong thời gian điều trị.

Chia sẻ tại chương trình, TS BS Võ Hồng Minh Công - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhấn mạnh sự cần thiết của việc đồng hành cùng người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi, trong suốt quá trình điều trị.

TS BS Võ Hồng Minh Công - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định chia sẻ tại chương trình.

Theo TS BS Võ Hồng Minh Công, chăm sóc người bệnh không chỉ dừng ở điều trị bệnh lý mà còn cần quan tâm đến cảm xúc, tinh thần và những nhu cầu đời thường. Sự quan tâm này góp phần giảm bớt lo lắng, tạo sự thoải mái và tiếp thêm động lực cho người bệnh trong quá trình hồi phục.

Bà T.H.N, 69 tuổi, một trong những người bệnh tham gia chương trình chia sẻ: “Ở trong bệnh viện mấy ngày cũng buồn và nhớ nhà lắm. Hôm nay, được các cô chú tổ chức cho tham gia, tôi thấy vui hơn nhiều. Lúc đầu, tôi cũng nghĩ mình lớn tuổi rồi, chắc chơi không được đâu, mà vô đây mọi người vui vẻ, động viên nên mình cũng tham gia. Vui nhất là được ngồi nói chuyện với mọi người, rồi tự tay trang trí cái nón nữa. Có một buổi chiều như vậy thấy tinh thần thoải mái hơn hẳn”.

Các bác sĩ tham gia hoạt động vui chơi cùng người cao tuổi.

Bên cạnh các hoạt động giao lưu, chương trình còn có chuyên đề “Sa sút trí tuệ ở người cao tuổi” do TS BS Nguyễn Trần Tố Trân - Phó Trưởng Khoa Lão trình bày. Nội dung nhằm cung cấp thêm kiến thức phù hợp về sức khỏe người cao tuổi cho người bệnh và thân nhân.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng đang hướng đến xây dựng mô hình Lão khoa xuất sắc, kết hợp giữa chất lượng điều trị, chăm sóc toàn diện và đồng hành về tinh thần.

Thí điểm mô hình chăm sóc người cao tuổi

Mới đây, tại TP.HCM diễn ra Hội thảo về chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng. Theo báo cáo, số người cao tuổi tại TP.HCM năm 2025 ước khoảng 1,57 triệu người, chiếm 11,4% dân số.

Thực tế cho thấy nhu cầu của nhóm dân số này rất đa dạng. Có người vẫn khỏe mạnh và cần môi trường để vận động, giao lưu; có người suy giảm khả năng vận động cần phục hồi chức năng; trong khi những người mắc bệnh mạn tính cần được theo dõi, hướng dẫn duy trì sức khỏe. Một bộ phận gia đình cũng gặp khó khăn về thời gian, kiến thức hoặc điều kiện để chăm sóc người thân cao tuổi vào ban ngày.

Bệnh nhân cao tuổi trải nghiệm các hoạt động ngay tại bệnh viện.

Trước nhu cầu đó, TP.HCM đang nghiên cứu, thí điểm mô hình chăm sóc người cao tuổi theo hướng kết hợp chăm sóc sức khỏe với sinh hoạt cộng đồng.

Theo phương án được công bố, thành phố dự kiến thí điểm 3 cơ sở tại phường Chánh Hưng, phường Vũng Tàu và khu vực Bắc Tân Uyên.

Trong thời gian thí điểm 6 tháng, các cơ sở dự kiến tổ chức hoạt động sinh hoạt cộng đồng với quy mô 50-100 người cao tuổi/ngày tại mỗi cơ sở.

TP.HCM hướng đến chăm sóc người cao tuổi toàn diện.

Hai cơ sở đồng thời tổ chức chăm sóc sức khỏe ban ngày, dự kiến khoảng 20 người cao tuổi/ngày khi hoạt động ổn định. Riêng cơ sở tại Bắc Tân Uyên trước mắt thí điểm sinh hoạt cộng đồng, sau đó sẽ đánh giá để xem xét triển khai chăm sóc dài hạn với quy mô dự kiến 300 người cao tuổi.

Mô hình này được định hướng không chỉ tập trung vào khám, điều trị khi có bệnh mà còn bao gồm phòng ngừa bệnh tật, theo dõi sức khỏe, dinh dưỡng, vận động, phục hồi chức năng, phòng ngừa tai nạn, chăm sóc đời sống tinh thần, giao tiếp xã hội và duy trì khả năng tự lập của người cao tuổi.