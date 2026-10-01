Khám sức khỏe, tặng quà người cao tuổi nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi

Chương trình có sự tham gia, phối hợp của các bác sĩ đến từ các bệnh viện, cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn phường.

Trạm Y tế phường Cam Đường chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bố trí các bàn khám theo quy trình một chiều, tạo thuận lợi cho người cao tuổi trong quá trình khám và tư vấn.

Hoạt động nằm trong chương trình khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn phường Cam Đường năm 2026, diễn ra từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/10/2026.

Chương trình khám sức khỏe cao điểm sẽ được tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 1 - 2/10 tại Trạm Y tế Cam Đường, điểm trạm Xuân Tăng và điểm trạm Cam Đường.

Bác sĩ Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng khám và tư vấn cho người cao tuổi.

Tại chương trình, người cao tuổi được khám tổng quát, đánh giá tình trạng thể lực, dinh dưỡng, tiền sử bệnh và các yếu tố nguy cơ sức khỏe. Các nội dung khám, kiểm tra gồm: đo huyết áp, nhịp tim, chiều cao, cân nặng; đo loãng xương; test nhanh đường huyết; kiểm tra thị lực, sàng lọc một số bệnh về mắt như đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp, thoái hóa điểm vàng...

Bên cạnh khám sàng lọc, các bác sĩ tư vấn chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt và vận động phù hợp với người cao tuổi; hướng dẫn phòng, chống các bệnh mạn tính thường gặp như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch; tư vấn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

Người cao tuổi được khám chuyên khoa mắt.

Người cao tuổi cũng được hướng dẫn điều trị, chăm sóc một số bệnh thường gặp và cấp phát thuốc miễn phí.

Đặc biệt, nhân dịp này, 800 suất quà được trao tặng người cao tuổi trên địa bàn, góp phần động viên, chia sẻ và thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực đối với người cao tuổi.

Nhiều phần quà được gửi đến người cao tuổi.

Thông qua chương trình, người cao tuổi có thêm điều kiện tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, được phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và tư vấn phương pháp phòng bệnh, điều trị, chăm sóc phù hợp. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, chăm sóc toàn diện và phát huy truyền thống kính trọng, chăm sóc người cao tuổi trong cộng đồng.