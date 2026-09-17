Thành Long bị chê

Trước khi được cả thế giới biết đến với hình ảnh ngôi sao hành động hàng đầu châu Á, Thành Long từng trải qua những năm tháng vô cùng khó khăn trong sự nghiệp điện ảnh. Ít ai biết rằng nam diễn viên từng bị nghi ngờ năng lực, thất bại liên tiếp tại phòng vé và thậm chí bị một nữ minh tinh nổi tiếng thời bấy giờ công khai xem thường.

Theo chia sẻ của nhà làm phim kỳ cựu Ngô Tư Viễn tại một sự kiện điện ảnh gần đây, câu chuyện xảy ra khi Thành Long vẫn chỉ là một diễn viên trẻ chưa tạo được dấu ấn. Khi đó, đạo diễn La Duy muốn thực hiện một dự án mới và tìm kiếm sự kết hợp giữa nữ diễn viên Đài Loan Trương Linh, người từng nổi tiếng nhờ bộ phim truyền hình Bảo Tiêu, cùng một gương mặt nam mới.

Trước khi trở thành ngôi sao hành động quốc tế, Thành Long từng trải qua giai đoạn dài chật vật tìm chỗ đứng trong điện ảnh Hong Kong.

La Duy đưa Thành Long đến gặp Trương Linh tại phòng hóa trang để trao đổi về dự án. Trong lúc nữ diễn viên đang trang điểm, đạo diễn nhiệt tình giới thiệu về ý tưởng bộ phim, khiến cô tò mò hỏi ai sẽ đảm nhận vai nam chính. Khi La Duy chỉ vào Thành Long và giới thiệu đó chính là người đóng cặp cùng cô, phản ứng của nữ diễn viên khiến không khí trở nên khó xử.

Theo lời kể của Ngô Tư Viễn, Trương Linh nhìn Thành Long rồi nói một câu thể hiện sự nghi ngờ về vị trí của ông lúc đó, rằng một người như Thành Long liệu có xứng đứng cạnh mình hay không. Khoảnh khắc ấy trở thành một ký ức khó quên với nam diễn viên trẻ đang trên hành trình tìm kiếm chỗ đứng trong điện ảnh.

Những năm đầu sự nghiệp của Thành Long không hề thuận lợi khi nhiều dự án ông tham gia chưa đạt kết quả phòng vé như kỳ vọng.

Nhiều năm sau, khi Thành Long đã trở thành ngôi sao quốc tế, Ngô Tư Viễn từng hỏi lại ông về câu chuyện năm xưa. Thành Long xác nhận và cho biết ông vẫn nhớ rất rõ sự việc ấy. Câu chuyện không chỉ phản ánh những khó khăn của một diễn viên mới vào nghề mà còn cho thấy khoảng cách lớn giữa thời điểm một nghệ sĩ chưa có tên tuổi và khi họ đã trở thành biểu tượng.

Trước khi tạo nên phong cách hành động đặc trưng với những màn võ thuật kết hợp hài hước, Thành Long từng có giai đoạn dài không được công nhận. Ông làm việc dưới sự dẫn dắt của đạo diễn La Duy, tham gia nhiều dự án nhưng kết quả phòng vé không như mong đợi. Thậm chí, nam diễn viên từng bị gắn với hình ảnh không tạo được sức hút thương mại.

Bước ngoặt đến khi Viên Hòa Bình trao cơ hội cho Thành Long trong Xà Hình Điêu Thủ, mở ra hướng phát triển khác cho nam diễn viên.

Nhà làm phim Vương Tinh từng tiết lộ rằng thời điểm đó Thành Long nhận mức thu nhập rất thấp dù đã tham gia nhiều bộ phim. Không chỉ chịu áp lực nghề nghiệp, ông còn từng đối diện với những lời nhận xét khắt khe từ giới điện ảnh. Có thời điểm, những thất bại liên tiếp khiến Thành Long phải trải qua cảm giác mất phương hướng và tổn thương.

Bước ngoặt lớn đến khi đạo diễn Viên Hòa Bình quyết định lựa chọn Thành Long cho dự án Xà Hình Điêu Thủ. Khi ấy, nhiều người vẫn nghi ngờ khả năng tạo đột phá của nam diễn viên, nhưng Viên Hòa Bình nhìn thấy tiềm năng đặc biệt ở phong cách biểu diễn của ông.

Sự lựa chọn ấy đã thay đổi lịch sử điện ảnh võ thuật Hong Kong. Xà Hình Điêu Thủ tạo được tiếng vang lớn tại phòng vé, mở đường cho Thành Long tiếp tục thực hiện Túy Quyền. Bộ phim sau đó trở thành một trong những tác phẩm quan trọng nhất trong sự nghiệp của ông, giúp định hình hình ảnh một ngôi sao hành động vừa mạnh mẽ vừa có khả năng tạo tiếng cười trên màn ảnh.

Từ thị trường Hong Kong, Thành Long từng bước đưa phong cách hành động đặc trưng của mình đến với khán giả quốc tế.

Từ một diễn viên từng bị đánh giá thấp, Thành Long đã từng bước trở thành gương mặt đại diện cho điện ảnh võ thuật châu Á. Những tác phẩm như Câu Chuyện Cảnh Sát, Rumble in the Bronx hay Giờ Cao Điểm giúp tên tuổi Thành Long vượt ra khỏi thị trường Hong Kong và chinh phục khán giả toàn cầu.

Câu chuyện Thành Long bị chê không chỉ là một ký ức buồn trong những ngày đầu sự nghiệp, mà còn trở thành minh chứng cho hành trình vượt qua định kiến của một nghệ sĩ. Lời nhận xét từng khiến ông tổn thương năm nào cuối cùng lại trở thành một phần trong câu chuyện vươn lên của một huyền thoại điện ảnh.

Hành trình từ một diễn viên trẻ chật vật tìm cơ hội đến ngôi sao quốc tế trở thành một trong những chương đáng nhớ nhất trong sự nghiệp Thành Long.

Hơn nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật, Thành Long đã chứng minh rằng vị trí của một diễn viên không được quyết định bởi ánh nhìn của người khác ở thời điểm bắt đầu, mà được tạo nên bằng sự bền bỉ, nỗ lực và những dấu ấn họ để lại trên màn ảnh.