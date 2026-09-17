Ninh Dương Lan Ngọc đã tìm thấy hạnh phúc ở tuổi 36

Ninh Dương Lan Ngọc đang bước vào tuổi 36 với một hành trình nghệ thuật nhiều dấu ấn. Sau hơn một thập kỷ hoạt động, nữ diễn viên vẫn duy trì sức hút khi liên tục xuất hiện trong các hoạt động giải trí, sự kiện và chương trình truyền hình.

Không chỉ được biết đến qua những vai diễn điện ảnh, Lan Ngọc còn tạo dấu ấn mạnh mẽ khi tham gia nhiều gameshow, chương trình thực tế. Hình ảnh một nữ nghệ sĩ năng động, hài hước và gần gũi giúp cô duy trì độ nhận diện với khán giả trong nhiều năm. Việc xuất hiện đều đặn trên các chương trình giải trí cũng giúp Lan Ngọc mở rộng hình ảnh bên cạnh vai trò diễn viên.

Ninh Dương Lan Ngọc ở tuổi 36 đang tích cực hoạt động giải trí, tham gia sự kiện và tận hưởng cuộc sống. Ảnh: FBNV

Nhìn lại sự nghiệp, Lan Ngọc sở hữu gia tài phim ảnh đáng chú ý với nhiều tác phẩm đạt doanh thu cao. Từ Cánh đồng bất tận, Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn đến Gái già lắm chiêu và Cua lại vợ bầu, nữ diễn viên từng bước khẳng định vị trí của một trong những gương mặt nữ được chú ý trên màn ảnh Việt.

Tuy nhiên, điện ảnh cũng là lĩnh vực khiến khán giả phải chờ đợi Lan Ngọc trong một khoảng thời gian dài. Sau Cô gái từ quá khứ ra mắt năm 2022, cô không có thêm phim điện ảnh mới được phát hành. Khoảng 4 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng khiến mỗi thông tin về dự án mới của nữ diễn viên đều nhận được sự quan tâm.

Năm nay, Lan Ngọc chính thức trở lại với điện ảnh khi tham gia Mật mã Đông Dương. Bộ phim đang trong quá trình khởi quay và dự kiến ra mắt khán giả vào năm 2027.

Ninh Dương Lan Ngọc chính thức xác nhận trở lại màn ảnh sau nhiều năm vắng bóng, vào đoàn phim Mật Mã Đông Dương. Ảnh: FBNV

Mật mã Đông Dương thuộc thể loại tình báo - gián điệp, lấy cảm hứng từ những hồ sơ chuyên án của lực lượng tình báo Việt Nam. Phim quy tụ dàn diễn viên gồm nhiều gương mặt quen thuộc như NSND Trung Anh, Quang Tuấn, Doãn Quốc Đam, Trâm Anh và Ninh Dương Lan Ngọc.

Với dự án này, Lan Ngọc được kỳ vọng mang đến một hình ảnh khác so với những vai diễn quen thuộc trước đây. Việc trở lại màn ảnh sau khoảng thời gian dài cũng đánh dấu một giai đoạn mới trong hành trình diễn xuất của nữ diễn viên.

Ở tuổi 36, “ngọc nữ” không chỉ có những thành công đã được ghi nhận mà còn đang tiếp tục tìm kiếm những trải nghiệm mới trong nghề. Từ gameshow, sự kiện đến điện ảnh, Lan Ngọc duy trì nhịp hoạt động đều đặn và xây dựng hình ảnh đa dạng hơn.

Có lẽ, với Lan Ngọc, hạnh phúc ở hiện tại không nằm ở việc phải xuất hiện liên tục trên màn ảnh mà là được chủ động lựa chọn công việc, tận hưởng cuộc sống và trở lại khi tìm được dự án phù hợp. Mật mã Đông Dương vì thế trở thành một trong những dấu mốc đáng chú ý nhất của nữ diễn viên trong chặng đường phía trước.