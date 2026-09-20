Tuyển Việt Nam: Cơ hội nào cho các cầu thủ Việt kiều?

Xứng đáng

HLV Kim Sang Sik tiếp tục giữ phần lớn bộ khung từng giúp tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026, nhưng danh sách dự FIFA ASEAN Cup xuất hiện thêm những lựa chọn đáng chú ý, với nhóm cầu thủ Việt kiều được coi là mới.

Cụ thể ở danh sách ban đầu, Adou Minh, Williams Minh Hoàng là những cầu thủ mới toanh được chiến lược gia người Hàn Quốc điền tên vào danh sách tập trung tuyển Việt Nam lần này, sau khi vừa nhận quốc tịch và đủ điều kiện tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Khoa Ngô hay Adou Minh, Williams Minh Hoàng xứng đáng được thử lửa ở tuyển Việt Nam

Trong khi đó, Khoa Ngô từng được gọi lên tuyển ở đợt chuẩn bị ASEAN Cup nhưng phải rời đội vì chấn thương, trước khi có cơ hội trở lại lần này cũng chẳng khác tân binh là bao.

Nhìn những gì mà các tân binh nói trên thể hiện trong thời gian qua, trừ Williams Minh Hoàng vốn còn rất trẻ cần chứng tỏ nhiều hơn thì Adou Minh lẫn Khoa Ngô xứng đáng được trao cơ hội thể hiện trong tuyển Việt Nam sắp tới.

Nhưng cần kiên nhẫn

Việc gọi Adou Minh, Williams Minh Hoàng và Khoa Ngô, bên cạnh đó là những cầu thủ Việt kiều đi trước như Văn Lâm, Filip Nguyễn, Patrik Lê Giang rõ ràng phù hợp với mong muốn của người hâm mộ.

Tuy nhiên, để 3 tân binh nói trên có thể ngay lập tức chiếm suất đá chính như những người đàn anh, đồng đội Việt kiều đi trước như Patrik Lê Giang chẳng hạn là không dễ.

Tuy nhiên để chen chân vào danh sách đá chính thì sẽ cần thời gian

Những Patrik Lê Giang, Văn Lâm, Filip Nguyễn ngay lập tức được trao cơ hội là bởi vị trí đặc thù, còn cả Adou Minh, Williams Minh Hoàng và Khoa Ngô chắc chắn sẽ vấp phải sự cạnh tranh tương đối gắt ở trong đội.

Dẫu vậy, sự xuất hiện của 3 cầu thủ nói trên tạo ra một điều cần thiết hơn về lâu dài, là sự cạnh tranh trong nội bộ tuyển Việt Nam ở các giải đấu sắp tới, không riêng gì FIFA ASEAN Cup 2026.

Không chỉ vấp phải sự cạnh tranh của những cầu thủ cũ, với việc tuyển Việt Nam chỉ có vài ngày hội quân và bước vào trận đấu đầu tiên rõ ràng cũng là thế rất khó cho Adou Minh, Williams Minh Hoàng và Khoa Ngô.

Không dễ chiếm suất đá chính, chắc chắn các tân binh là những cầu thủ Việt kiều phải nỗ lực trong những ngày khoác áo tuyển Việt Nam, bởi chỉ có như thế mới ghi điểm trong mắt ông Kim Sang Sik và được gọi những lần kế tiếp.

Vì vậy, giá trị của ba cầu thủ Việt kiều có thể nằm ở sau giải đấu, chứ chưa chắc ở sân chơi chuẩn bị diễn ra tại Indonesia. Và nếu HLV Kim Sang Sik tiếp tục triệu tập ở những đợt tập trung sau, khi có nhiều thời gian hơn để huấn luyện, lúc đó cuộc cạnh tranh mới thực sự bắt đầu.

FIFA ASEAN Cup có thể chưa phải sân khấu để các tân binh Việt kiều chiếm suất đá chính. Nhưng đây là bước đầu để bước vào cuộc cạnh tranh mà tuyển Việt Nam đang cần.