Indonesia áp đảo Top 9 ngôi sao đắt giá nhất FIFA ASEAN Cup 2026

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Đội tuyển Indonesia. Ảnh tư liệu - minh họa: Hoàng Linh/TTXVN

Đáng chú ý, vị trí dẫn đầu thuộc về trung vệ Kevin Diks, trong khi Bangladesh và Pakistan đều sở hữu 1 cầu thủ nằm trong nhóm này.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, chuyên trang dữ liệu bóng đá hàng đầu thế giới Transfermarkt định giá Kevin Diks là cầu thủ có giá trị cao nhất giải với mức 5 triệu euro. Trung vệ 29 tuổi mang quốc tịch Indonesia hiện khoác áo Borussia Mönchengladbach tại Bundesliga (Đức). Việc người đồng hương Jay Idzes không thể góp mặt do chấn thương càng khiến Diks trở thành cái tên đáng chú ý nhất nơi hàng phòng thủ của Indonesia.

Đứng thứ hai là tiền vệ phòng ngự Hamza Choudhury của Bangladesh với giá trị 4 triệu euro. Cầu thủ 28 tuổi từng có hơn 10 mùa giải thi đấu cho Leicester City, qua đó sở hữu kinh nghiệm đáng kể tại bóng đá Anh. Sự góp mặt của Choudhury được kỳ vọng sẽ giúp Bangladesh nâng cao chất lượng và kinh nghiệm ở khu vực giữa sân.

Vị trí thứ ba thuộc về trung vệ Abdullah Iqbal của Pakistan, được Transfermarkt định giá 3 triệu euro. Ở tuổi 24, Iqbal đang thi đấu cho Mjällby tại giải vô địch quốc gia Thụy Điển và được xem là một trong những trụ cột của hàng phòng ngự Pakistan.

Indonesia tiếp tục có 2 đại diện trong nhóm tiếp theo. Thủ môn Emil Audero được định giá 2,8 triệu euro. Cầu thủ 29 tuổi từng có nhiều năm thi đấu tại Serie A (Italy), trước khi trở thành một trong những lựa chọn đáng chú ý trong khung thành đội tuyển Indonesia.

Xếp thứ 5 là hậu vệ trái Calvin Verdonk với giá trị 2,5 triệu euro. Cầu thủ này hiện khoác áo Lille tại Ligue 1 (Pháp) và được đánh giá cao ở khả năng hỗ trợ cả phòng ngự lẫn tấn công.

Một thủ môn khác của Indonesia, Maarten Paes, đứng thứ 6 với giá trị 2 triệu euro. Cầu thủ 28 tuổi hiện thi đấu cho Ajax Amsterdam (Hà Lan). Sự hiện diện của Paes cùng Audero giúp Indonesia sở hữu 2 thủ môn có kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu trong đội hình tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Hai cầu thủ Indonesia tiếp theo là Dean James và Justin Hubner. Dean James, 26 tuổi, được định giá 1,7 triệu euro và hiện chơi cho Go Ahead Eagles tại giải vô địch quốc gia Hà Lan (Eredivisie). Hậu vệ trái này đã có 5 lần khoác áo đội tuyển Indonesia kể từ năm ngoái và cạnh tranh vị trí với Verdonk.

Trong khi đó, trung vệ Justin Hubner, 23 tuổi, có giá trị khoảng 1 triệu euro. Hubner đang thi đấu cho Fortuna Sittard tại giải vô địch quốc gia Hà Lan và đã sớm được trao cơ hội ở các cấp độ đội tuyển Indonesia.

Cầu thủ duy nhất của Thái Lan góp mặt trong Top 9 là Nicholas Mickelson. Hậu vệ này hiện thi đấu cho Elversberg tại Bundesliga và được định giá 1 triệu euro, qua đó trở thành cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất của “Voi chiến” trong danh sách.

Như vậy, Indonesia có tới 6 cầu thủ trong Top 9, trong khi Bangladesh, Pakistan và Thái Lan mỗi đội có 1 đại diện. Danh sách này phần nào cho thấy xu hướng tăng cường lực lượng của Indonesia bằng các cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026.