HLV Tottenham thất vọng cực điểm sau trận thua Aston Villa

“Tôi đang không nói chuyện với các cầu thủ vì không muốn nói gì cả”, HLV Roberto De Zerbi chia sẻ sau thất bại trên sân nhà trước Aston Villa cũng đang gặp khó khăn.

Nhà cầm quân người Ý khẳng định ông không có mâu thuẫn với học trò, nhưng không giấu được sự thất vọng khi Tottenham tiếp tục trắng tay dù đã có cơ hội giành chiến thắng ở vòng 5.

Sự thất vọng ấy không chỉ đến từ tỷ số 2-3. Sau 4 vòng đầu chưa ghi nổi bàn nào, ‘Gà trống’ nhập cuộc đầy quyết tâm và liên tục gây sức ép lên khung thành Aston Villa. Tuy nhiên, các cơ hội lần lượt trôi qua trước những pha dứt điểm thiếu sắc bén của đội chủ nhà và sự xuất sắc của thủ môn Zion Suzuki.

Tiền vệ Johan Manzambi ghi bàn mở tỷ số ở phút 45+4, khởi đầu chiến thắng 3-2 của Aston Villa trước Tottenham. Ảnh: PA.

Điều khiến chiến lược gia người 47 tuổi khó chấp nhận hơn cả là bàn thua ngay trước giờ nghỉ. Khi trung vệ Micky van de Ven tạm rời sân để điều trị chấn thương, Tottenham chỉ còn 10 người trong khoảng thời gian ngắn. Đúng lúc ấy, hàng thủ đội chủ nhà xử lý lúng túng, tạo điều kiện để tiền vệ Johan Manzambi ghi bàn mở tỷ số ở phút 45+4.

“Tại sao chúng tôi lại để thủng lưới khi chỉ phải chơi với 10 người trong 1 phút?”, HLV De Zerbi đặt câu hỏi. Theo ông, các cầu thủ hoàn toàn có thể trao đổi với nhau, giữ đội hình chặt chẽ và vượt qua khoảng thời gian thiếu người, thay vì để công sức của cả hiệp đấu đổ sông đổ biển.

Bàn thua ấy cũng khiến Tottenham bước vào hiệp 2 với tâm lý nôn nóng. Đội chủ nhà từng tưởng đã gỡ hòa khi tiền vệ Mohammed Kudus đưa bóng vào lưới, nhưng VAR không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị. Càng mải mê tìm bàn gỡ, ‘Gà trống’ càng để lộ khoảng trống phía sau.

HLV Roberto De Zerbi không giấu được vẻ thất vọng khi Tottenham tiếp tục trắng tay ngay trên sân nhà. Ảnh: Shutterstock Editorial.

Phút 67, từ một đường bóng dài của Aston Villa, hàng thủ Tottenham không ngăn được tiền đạo Nicolas Jackson thoát xuống ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Đây chính là tình huống khiến HLV De Zerbi đặc biệt bực bội, bởi Ban huấn luyện đã nhiều lần nhắc các cầu thủ đề phòng những đường chuyền vượt tuyến của đối phương trước trận.

“Chúng tôi không thể nhận bàn thua thứ 2 như thế. Tôi đã yêu cầu các cầu thủ bình tĩnh và đừng mạo hiểm, nhưng bàn thua ấy thật khó tin”, nhà cầm quân người Ý nói. Ông nhận trách nhiệm về thất bại, đồng thời nhấn mạnh những cầu thủ có vai trò dẫn dắt phải giúp toàn đội giữ được sự tỉnh táo khi trận đấu chuyển sang thế bất lợi.

Mọi chuyện càng tồi tệ với Tottenham ở phút 79, khi tiền vệ Emiliano Buendia cứa lòng từ ngoài vòng cấm, nâng tỷ số lên 3-0 cho Aston Villa. Chứng kiến đội nhà bị dẫn sâu ngay trên sân nhà, nhiều CĐV ‘Gà trống’ đã bỏ về khi trận đấu vẫn còn hơn 10 phút.

Phải đến phút 86, tiền vệ Conor Gallagher mới ghi bàn đầu tiên cho Tottenham tại Ngoại hạng Anh mùa này. Trung vệ Jan Paul van Hecke tiếp tục đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ở phút 90+8, nhưng 2 pha lập công muộn màng không đủ cứu đội chủ nhà khỏi thất bại.

Trong khi Tottenham chật vật tìm chiến thắng đầu tiên, Aston Villa lại giải được cơn khát 3 điểm ngay trên sân đối thủ. Thủ môn Zion Suzuki nhiều lần cứu thua ở đầu trận, còn các chân sút đội khách tận dụng tốt những sai lầm của hàng thủ Tottenham để mang về chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Với riêng HLV De Zerbi, quãng nghỉ dành cho đội tuyển quốc gia sắp tới là cơ hội để chấn chỉnh đội bóng. Chiến lược gia người Ý cho biết những cầu thủ ở lại CLB cần tập luyện nhiều hơn, bởi ông chưa hài lòng với thể lực mà họ thể hiện trước Aston Villa.

Thất bại khiến Tottenham mới có 2 điểm sau 5 vòng, đứng thứ 18. Aston Villa vươn lên thứ 15 với 4 điểm.

Theo lịch thi đấu, ‘Gà trống’ làm khách của Man Utd lúc 23h30 ngày 10/10, còn Aston Villa tiếp Brentford lúc 21h cùng ngày, trong khuôn khổ vòng 6 Ngoại hạng Anh