Tottenham tiếp tục thua thảm ở Ngoại hạng Anh

Với lợi thế sân nhà, Tottenham dồn lên tấn công mạnh mẽ
Savido dứt điểm đe dọa cầu môn
Chỉ trong vòng 21 phút đầu, thủ môn Suzuki phải 4 lần trổ tài cứu thua
Thế nhưng, Aston Villa mới là đội mở tỷ số ở cuối hiệp một, với pha đệm cận thành của Manzambi
Niềm vui của tân binh người Thụy Sĩ
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Aston Villa
Qua giờ giải lao, Kudus đưa được bóng vào lưới đội khách, nhưng trước đó Robertson đã rơi vào thế việt vị
Phút 67, Nicolas Jackson bắt volley đẹp mắt nhân đôi cách biệt
Tiền đạo người Senegal chứng tỏ sự sắc lẹm trong các tình huống phản đòn của Villa
Phút 79, Buendia nã đại bác nâng tỷ số lên 3-0
Cuối trận, Gallagher rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3
Đến khoảng thời gian bù giờ, Van Hecke ghi thêm 1 bàn nhưng Tottenham vẫn nhận thất bại 2-3 chung cuộc
Aston Villa giành chiến thắng quan trọng
Nguồn ảnh: Premier League: AVFC