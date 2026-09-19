Tottenham tiếp tục thua thảm ở Ngoại hạng Anh

Với lợi thế sân nhà, Tottenham dồn lên tấn công mạnh mẽ

Savido dứt điểm đe dọa cầu môn

Chỉ trong vòng 21 phút đầu, thủ môn Suzuki phải 4 lần trổ tài cứu thua

Thế nhưng, Aston Villa mới là đội mở tỷ số ở cuối hiệp một, với pha đệm cận thành của Manzambi

Niềm vui của tân binh người Thụy Sĩ

45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Aston Villa

Qua giờ giải lao, Kudus đưa được bóng vào lưới đội khách, nhưng trước đó Robertson đã rơi vào thế việt vị

Phút 67, Nicolas Jackson bắt volley đẹp mắt nhân đôi cách biệt

Tiền đạo người Senegal chứng tỏ sự sắc lẹm trong các tình huống phản đòn của Villa

Phút 79, Buendia nã đại bác nâng tỷ số lên 3-0

Cuối trận, Gallagher rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3

Đến khoảng thời gian bù giờ, Van Hecke ghi thêm 1 bàn nhưng Tottenham vẫn nhận thất bại 2-3 chung cuộc

Aston Villa giành chiến thắng quan trọng

Nguồn ảnh: Premier League: AVFC