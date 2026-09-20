Thống kê bất ngờ về U23 Việt Nam hai lượt trận ở ASIAD 2026

U23 Việt Nam còn nhiều điểm cần cải thiện.

U23 Việt Nam đánh bại U23 Philippines 2-0 ở lượt trận thứ hai vòng bảng ASIAD 2026, qua đó duy trì cơ hội góp mặt ở tứ kết. Tuy nhiên, những con số sau hai trận cho thấy đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện.

U23 Việt Nam đã tung ra 31 cú dứt điểm, trong đó 14 lần trúng đích nhưng chỉ ghi được 3 bàn thắng. Đáng chú ý, riêng trận gặp U23 Kuwait, các cầu thủ áo đỏ có tới 4 lần đưa bóng trúng khung gỗ. Những thống kê này cho thấy khả năng tận dụng cơ hội của các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn là bài toán đáng lo.

Trước U23 Philippines, U23 Việt Nam từng kiểm soát bóng tới 78% trong hiệp một, nhưng không tạo được sức ép đủ lớn ở 1/3 cuối sân. Các pha phối hợp và tạt bóng chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng, trong khi nhiều tình huống vẫn phụ thuộc vào những khoảnh khắc xử lý cá nhân.

Ở hàng thủ, U23 Việt Nam bộc lộ một số khoảng trống. U23 Philippines có những cơ hội nguy hiểm từ sút xa và các đường treo bóng về cột hai, buộc thủ môn Cao Văn Bình phải có những pha cứu thua quan trọng.

Chiến thắng 2-0 là kết quả tích cực, nhưng trước U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam cần hiệu quả hơn trong khâu dứt điểm và chắc chắn hơn ở hàng phòng ngự. Khi cơ hội có thể không xuất hiện nhiều, khả năng tận dụng từng tình huống sẽ là yếu tố đặc biệt quan trọng.