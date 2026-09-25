Thả rùa núi vàng về tự nhiên

Lực lượng chức năng tiếp nhận và thả cá thể rùa núi vàng về tự nhiên.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã thực hiện các thủ tục cần thiết, chăm sóc và thả cá thể rùa về môi trường tự nhiên phù hợp, tạo điều kiện để cá thể tiếp tục sinh trưởng và phát triển trong môi trường hoang dã. Hành động tự nguyện giao nộp động vật hoang dã của người dân là việc làm thiết thực, thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm chung đối với công tác bảo vệ thiên nhiên.