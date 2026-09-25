Pháp luật

Thả rùa núi vàng về tự nhiên

Công an xã Thu Bồn (TP Đà Nẵng) ngày 24-9 cho biết, vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 3 tiếp nhận một cá thể rùa núi vàng do người dân tự nguyện giao nộp.

Chuyên trang Công an Đà Nẵng - Báo Công an Nhân dân
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Lực lượng chức năng tiếp nhận và thả cá thể rùa núi vàng về tự nhiên.

Lực lượng chức năng tiếp nhận và thả cá thể rùa núi vàng về tự nhiên.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã thực hiện các thủ tục cần thiết, chăm sóc và thả cá thể rùa về môi trường tự nhiên phù hợp, tạo điều kiện để cá thể tiếp tục sinh trưởng và phát triển trong môi trường hoang dã. Hành động tự nguyện giao nộp động vật hoang dã của người dân là việc làm thiết thực, thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm chung đối với công tác bảo vệ thiên nhiên.

TẤN VIỆT

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tha-rua-nui-vang-ve-tu-nhien-post358480.html