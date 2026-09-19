Tạo sinh kế bền vững

Cuối tháng 8/2026, Hội Nông dân xã Đồng Lê phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và đơn vị tài trợ tổ chức chương trình hỗ trợ 1.500 con gà giống cho các hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi hộ được nhận 100 con gà giống 21 ngày tuổi cùng thức ăn chăn nuôi, thuốc phòng dịch và các vật tư thiết yếu phục vụ quá trình chăm sóc.

Sau khi nhận con giống, các hộ dân tiếp tục được cán bộ chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng ngừa dịch bệnh, qua đó nâng cao tỉ lệ sống, hạn chế rủi ro và từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Lê Nguyễn Trung Sỹ cho hay, với những hộ còn gặp khó khăn về điều kiện sản xuất, việc hỗ trợ này có ý nghĩa rất thiết thực. Quan trọng nhất là nguồn lực được trao đúng đối tượng, gắn với hướng dẫn kỹ thuật và yêu cầu sử dụng hiệu quả sẽ tạo thêm cơ hội để người dân tự tạo việc làm, tăng thu nhập ngay từ chính hộ gia đình.

Trao gà giống tiếp sức sinh kế cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đồng Lê - Ảnh: X.P

Cũng theo ông Sỹ, từ cách làm này, thời gian qua, Hội Nông dân xã Đồng Lê thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ sử dụng hiệu quả con giống, vật tư được hỗ trợ, chủ động áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, phòng ngừa dịch bệnh và từng bước mở rộng mô hình khi có điều kiện. Đây cũng là hướng tiếp cận phù hợp với yêu cầu giảm nghèo bền vững hiện nay, hỗ trợ phải đi đôi với tạo sinh kế, nâng cao năng lực sản xuất và khơi dậy ý thức tự vươn lên của người dân.

Sau sáp nhập địa giới hành chính, công tác giảm nghèo thông qua việc hỗ trợ sinh kế, đào tạo việc làm được các cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn thể xã Đồng Lê xác định là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Song song với việc lồng ghép, huy động và sử dụng các nguồn lực hỗ trợ trực tiếp..., xã Đồng Lê đang từng bước định hình hướng phát triển kinh tế theo hướng bền vững, tạo ra giá trị gia tăng cao hơn cho người dân, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Giai đoạn 2026-2030, phát triển nông nghiệp hữu cơ được xã xác định là một trong hai đề án kinh tế trọng điểm được Đồng Lê tập trung triển khai.

Ông Phan Xuân Tuyên, Trưởng phòng Kinh tế, xã Đồng Lê cho biết, theo định hướng của địa phương, sản xuất nông nghiệp hữu cơ thể hiện quyết tâm trong việc gắn giảm nghèo với tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Đó không chỉ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm mà còn hướng tới một nền sản xuất bền vững, thân thiện với môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, qua đó góp phần ổn định đời sống người dân.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, UBND xã Đồng Lê đã phối hợp với các doanh nghiệp hàng đầu tổ chức hội nghị chuyên đề, mở các lớp tập huấn về phát triển nông nghiệp hữu cơ. Toàn bộ chi phí đi lại, tập huấn được địa phương hỗ trợ hoàn toàn cho người dân. Trong giai đoạn đầu, xã Đồng Lê tập trung vào chăn nuôi lợn hữu cơ, lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện sản xuất và khả năng đầu tư của người dân.

Là một trong những hộ đầu tiên tham gia đề án chăn nuôi lợn hữu cơ tại Đồng Lê, ông Cao Duy Thuận, thôn Đồng Xuân chia sẻ, đây là hướng đi hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Nếu được hỗ trợ, hướng dẫn đúng cách sẽ mang lại hiệu quả bền vững, góp phần mang lại thu nhập ổn định cho người chăn nuôi.

Theo ông Phan Xuân Tuyên, chỉ khi người dân có mô hình sản xuất ổn định, có kiến thức và được kết nối với các đơn vị đồng hành, khả năng tạo thu nhập bền vững sẽ được nâng lên. Vì vậy, trong thời gian tới, địa phương tiếp tục chú trọng tuyên truyền, vận động các hộ chủ động học hỏi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sử dụng hiệu quả nguồn lực được trao và từng bước nâng cao năng lực sản xuất. Đó cũng là nền tảng để xã Đồng Lê thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân.