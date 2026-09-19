Ba dự án hơn 600 tỷ đồng đầu tư mở rộng chuỗi sản xuất tại Tây Ninh

Phát triển khu công nghiệp nhiều tín hiệu khởi sắc

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, tính đến tháng 8/2026, trên địa bàn tỉnh có 100 khu công nghiệp được quy hoạch với diện tích hơn 31.000 ha. Hiện nay, có 54 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích được quy hoạch hơn 16.300 ha. Trong đó, có 35 khu công nghiệp đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư với diện tích quy hoạch hơn 10.000 ha.

Chỉ tính riêng trong tháng 8/2026, Tây Ninh đã thu hút 8 dự án mới, trong đó có 4 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 6,5 triệu USD, 4 dự án trong nước với tổng vốn 213,93 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2026, địa phương đã thu hút 142 dự án mới. Trong đó, có 92 dự án FDI với tổng vốn 654,4 triệu USD, 50 dự án trong nước với tổng vốn 5.904 tỷ đồng...

Mới đây nhất, sau cột mốc hoàn tất nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1, Khu công nghiệp Prodezi (xã Lương Hoà, tỉnh Tây Ninh) tiếp tục mở rộng cộng đồng doanh nghiệp với ba dự án mới trong các lĩnh vực sản xuất sợi, nhựa polycarbonate và hương liệu, gia vị. Từ cuối tháng 8 đến nay, các dự án lần lượt ghi nhận những bước tiến quan trọng, từ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký hợp đồng thuê lại đất đến bàn giao mặt bằng, cho thấy hoạt động thu hút đầu tư tại khu công nghiệp đang chuyển dần từ cam kết sang triển khai thực tế.

Với tổng vốn đầu tư hơn 600 tỷ đồng, tương đương 24 triệu USD, ba dự án không chỉ bổ sung thêm các ngành sản xuất mới mà còn mở rộng nhu cầu đối với vật tư, logistics, dịch vụ kỹ thuật và các giải pháp phục vụ vận hành nhà máy. Đây là nền tảng để khu công nghiệp Prodezi từng bước phát triển mạng lưới doanh nghiệp và nhà cung cấp theo nhu cầu thực tế, hướng tới hình thành hệ sinh thái sản xuất có tính liên kết và tạo tiền đề cho các mô hình cộng sinh công nghiệp trong tương lai.

Toàn cảnh khu công nghiệp Prodezi và tiến độ san lấp mặt bằng.

Theo đó, Dự án Nhà máy sản xuất sợi Leachan Vietnam của nhà đầu tư Singapore có tổng vốn đầu tư hơn 500 tỷ đồng, khoảng 20 triệu USD, triển khai trên diện tích hơn 3.5 ha. Ngày 28/8 vừa qua, dự án được trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh năm 2026, dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và đại diện các tổ chức, hiệp hội quốc tế. Theo kế hoạch đã công bố, nhà máy dự kiến hoàn tất xây dựng và đi vào hoạt động cuối năm 2027.

Đại diện Leachan Vietnam nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh năm 2026

Cũng trong cuối tháng 8, Công ty Cổ phần Prodezi Long An đã chính thức ký kết Hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất với Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Top Asia để triển khai Nhà máy sản xuất nhựa polycarbonate Top Asia với tổng vốn đầu tư gần 70 tỷ đồng, khoảng 2,5 triệu USD, bổ sung thêm lĩnh vực vật liệu nhựa vào cơ cấu ngành sản xuất tại khu công nghiệp Prodezi.

Mới đây nhất, ngày 11/9, khu công nghiệp Prodezi cũng đã tiến hành bàn giao mặt bằng cho một nhà đầu tư Việt Nam triển khai nhà máy sản xuất hương liệu, gia vị phục vụ ngành thực phẩm và mỹ phẩm. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 40 tỷ đồng, tương ứng gần 1,5 triệu USD, dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2027.

Mở rộng mạng lưới chuỗi cung ứng

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, đại diện khu công nghiệp Prodezi cho biết, khi dự án chuyển từ giai đoạn đầu tư sang xây dựng, yêu cầu về tiến độ, khả năng phối hợp và tính sẵn sàng của hạ tầng trở nên đặc biệt quan trọng. Với doanh nghiệp sản xuất, mỗi khoảng thời gian rút ngắn trong chuẩn bị mặt bằng, đấu nối hạ tầng hay phối hợp thiết kế đều có thể tác động trực tiếp đến kế hoạch giải ngân, lắp đặt thiết bị và thời điểm đưa nhà máy vào vận hành.

Trên nền tảng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 quy mô 122 ha đã hoàn tất nghiệm thu, khu công nghiệp Prodezi đang tập trung phối hợp với từng nhà đầu tư để rà soát nhu cầu kỹ thuật và thống nhất phương án cấp điện, cấp nước, thu gom và xử lý nước thải ngay từ giai đoạn thiết kế. Đồng thời, khu công nghiệp cũng kết nối các đơn vị tư vấn, nhà thầu và đối tác dịch vụ phù hợp với từng giai đoạn triển khai, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp giảm thời gian phối hợp, hạn chế các điểm nghẽn phát sinh và bám sát kế hoạch xây dựng, chuẩn bị vận hành.

Bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư Việt Nam để xây dựng Nhà máy sản xuất hương liệu, gia vị phục vụ ngành thực phẩm và mỹ phẩm tại khu công nghiệp Prodezi.

Đại diện khu công nghiệp Prodezi cho biết thêm, các nhà máy trong 3 dự án mới đầu tư vào khu công nghiệp được kỳ vọng bổ sung năng lực sản xuất tại khu vực, đồng thời mở ra thêm cơ hội kết nối với khách hàng, nhà cung cấp và đối tác dịch vụ trong từng chuỗi ngành.

Sự hiện diện của các nhà máy mới cũng kéo theo nhu cầu về nguyên vật liệu phụ trợ, bao bì, kho vận, bảo trì, nhân lực và dịch vụ kỹ thuật. Thay vì chỉ mở rộng số lượng dự án, khu công nghiệp Prodezi định hướng sử dụng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp làm cơ sở thu hút và kết nối các nhà cung cấp phù hợp. Việc từng bước hình thành nguồn cung và dịch vụ gần nơi sản xuất có thể giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian đáp ứng, tăng tính chủ động và tối ưu chi phí.

Theo định hướng phát triển của khu công nghiệp Prodezi, kết nối chuỗi cung ứng được triển khai song hành với hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ đầu tư và vận hành. Khu công nghiệp đóng vai trò đầu mối kết nối doanh nghiệp với các đối tác trong các lĩnh vực logistics, năng lượng, môi trường, nhân lực và xây dựng. Các cơ hội hợp tác được xem xét trên cơ sở nhu cầu thương mại, năng lực cung ứng và mức độ đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng liên kết trong và ngoài khu công nghiệp.

Trong giai đoạn tiếp theo, khu công nghiệp Prodezi dự kiến sẽ tiếp tục bàn giao mặt bằng cho các khách hàng mới, đồng thời tập trung hỗ trợ các dự án đã ký kết chuyển nhanh sang giai đoạn xây dựng và vận hành. Việc mở rộng cộng đồng doanh nghiệp, song hành với phát triển mạng lưới nhà cung cấp và dịch vụ hỗ trợ, được kỳ vọng tạo thêm cơ hội hợp tác trong chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả vận hành và củng cố sức hấp dẫn của môi trường đầu tư công nghiệp tại Tây Ninh.