'Điều gì' đã khiến thế hệ Gen Z Trung Quốc bỏ điện thoại thông minh xuống?

Nó thu hút sự chú ý bởi quá trình vận động tay và tập trung vào công việc, đồng thời giúp người ta tạm rời xa điện thoại thông minh, quên đi sự mệt mỏi và căng thẳng tích tụ trong cuộc sống hàng ngày.

Cùng với sự lan rộng của trào lưu Perler Beads, các ngành công nghiệp liên quan cũng đang phát triển nhanh chóng. Perler Beads là một loại hình thủ công mà người ta sắp xếp các hạt cườm nhỏ trên một tấm bảng chuyên dụng dựa trên thiết kế, sau đó dùng nhiệt để gắn kết chúng lại với nhau. Nó thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng trẻ tuổi nhờ những ưu điểm như không yêu cầu kỹ năng chuyên môn và giá cả phải chăng.

Xu hướng tăng trưởng này cũng được khẳng định qua mức tiêu thụ thực tế và phản ứng trực tuyến. Theo dữ liệu tiêu dùng, số lượng đơn hàng mua chung liên quan đến Perler Beads của giới trẻ Trung Quốc đã tăng 9,018% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng số lượt xem nội dung liên quan đã vượt quá 29,8 tỷ. Trên Xiaohongshu, các hashtag liên quan đến "nghiện Perler Beads" đã ghi nhận hơn 11,7 tỷ lượt xem, và các cuộc thảo luận liên quan vượt quá 31 triệu.

Khi sự quan tâm đến ngành này ngày càng tăng, các hoạt động quảng bá tập trung vào các nền tảng trực tuyến cũng trở nên sôi động hơn. Xiaohongshu đã tổ chức các cuộc thi ngoại tuyến theo chủ đề Perler Beads tại sáu thành phố của Trung Quốc, bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải và Hàng Châu. Douyin cũng đã tăng cường nỗ lực quảng bá văn hóa này bằng cách tổ chức "Chương trình giao lưu học thuật Perler Beads 2026" tại Thượng Hải cùng với các sự kiện cuộc thi này.

Sự quan tâm bắt đầu từ trên mạng cũng đang lan rộng đến các cửa hàng truyền thống. Theo báo cáo, có hơn 2.500 cửa hàng chuyên bán hạt nhựa Perler đang hoạt động trên khắp Trung Quốc. Trong số đó, khoảng 90% được cho là đã mở cửa chỉ trong vòng sáu tháng qua. Bên cạnh các cửa hàng chuyên biệt, các điểm tiếp xúc với người tiêu dùng đang mở rộng khi các trải nghiệm liên quan được cung cấp ở nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm khu vực chờ của thương hiệu lẩu lớn Haidilao của Trung Quốc, cũng như tại các khu nghỉ dưỡng suối nước nóng và các cơ sở giải trí.

Những người đam mê cho rằng, việc đắm mình vào hoạt động này giúp giảm bớt những suy nghĩ xao nhãng và làm dịu tâm trí là một lợi thế lớn. Khả năng làm việc trong thời gian dài với chi phí tương đối thấp cũng được coi là một điểm hấp dẫn. Ngay cả khi dành cả ngày để tạo ra các tác phẩm tại cửa hàng, chi phí thường chỉ khoảng 100 nhân dân tệ (khoảng gần 400.000 đồng), đồng thời mang lại sự hài lòng khi tự tay làm ra sản phẩm hoàn chỉnh. Ngày càng nhiều người tiêu dùng tặng những tác phẩm của mình hoặc sử dụng chúng làm đồ trang trí nội thất.

Đối với một số người tiêu dùng, Perler beads đã trở thành hơn cả một hoạt động giải trí. Chúng đã trở thành một phần lối sống của họ. Một phụ nữ đã mua khoảng 210kg hạt và chi hàng nghìn nhân dân tệ cho máy in 3D và thiết bị chuyên nghiệp để tạo ra các dụng cụ chuyên dụng. Sau đó, cô ấy đã biến ngôi nhà của mình thành một không gian xoay quanh những hạt nhựa Perler, và điều này trở thành chủ đề 'nóng' trên mạng xã hội.

Một người đam mê khác, cô Polly, tiết lộ rằng, cô đã mua một chiếc iPad cũ để kiểm tra các thiết kế lớn và thậm chí mua một chiếc ghế mới để làm việc trong thời gian dài. Cô giải thích rằng, ban đầu, cô chỉ định mua thêm những hạt nhựa màu bị thiếu, nhưng cuối cùng cô đã mua thêm hơn 5.000 hạt nhựa. Sự xuất hiện của những người tiêu dùng đầy đam mê như vậy, những người đầu tư đáng kể thời gian và tiền bạc vào việc tạo ra tác phẩm của mình, đang tạo động lực cho sự mở rộng của thị trường.

Các chuyên gia phân tích rằng, sự phổ biến của hạt nhựa Perler có liên quan đến việc nó cho phép dễ dàng tạo ra các sản phẩm hoàn chỉnh trong bối cảnh xã hội bất ổn. Cao Yixie, một nhà nghiên cứu tại Viện Kinh tế Ứng dụng thuộc Học viện Khoa học Xã hội Thượng Hải, giải thích xu hướng này là do giới trẻ Trung Quốc tìm kiếm sự ổn định tâm lý và cảm giác thành tựu thông qua việc làm hạt nhựa Perler trong bối cảnh các yếu tố bất ổn xã hội đang diễn ra như thất nghiệp và suy thoái kinh tế.