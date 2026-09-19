Nâng nghiệp vụ cán bộ Công đoàn, hoạt động sát cơ sở, gần đoàn viên

Các cán bộ Công đoàn từ 5 tỉnh, thành: An Giang, Cà Mau, Đồng Nai, Tây Ninh và Vĩnh Long được tập huấn nghiệp vụ, hướng tới hoạt động sát cơ sở, gần đoàn viên và chăm lo tốt hơn cho người lao động.

Lớp tập huấn diễn ra trong hai ngày 19 và 20-9, tập trung vào 3 chuyên đề chính gồm: Công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn tại Công đoàn cơ sở; Điều lệ Công đoàn Việt Nam; chức năng, nhiệm vụ Công đoàn đối với xã, phường, đặc khu.

Học viên đồng thời được trang bị kiến thức, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Các học viên tập huấn chuyên đề đầu tiên về công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn tại Công đoàn cơ sở. Ảnh: Huỳnh Du

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng lưu ý, sau sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức Công đoàn có nhiều đổi mới. Vì vậy, cán bộ Công đoàn xã, phường cần nắm chắc nghiệp vụ, gần đoàn viên, người lao động; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.

Ông Nguyễn Xuân Hùng đề nghị học viên trao đổi thẳng thắn, gắn kiến thức với thực tế. Qua đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có thêm thông tin từ cơ sở để tiếp tục hoàn thiện hướng dẫn, hỗ trợ Công đoàn địa phương hoạt động hiệu quả.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị các Công đoàn xã, phường, đặc khu tăng cường kết nối giữa các thành viên, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và hỗ trợ nhau vượt qua những rào cản về cơ chế, nguồn lực.

Cán bộ Công đoàn được khuyến khích chủ động tham mưu, lập kế hoạch sớm để công tác chăm lo đời sống người lao động, nhất là trong các dịp lễ, Tết, được thực hiện chu đáo.

Qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ Công đoàn được cập nhật kiến thức, thống nhất phương pháp và chia sẻ kinh nghiệm, hướng tới xây dựng đội ngũ vững nghiệp vụ, sát cơ sở, gần đoàn viên; đưa hoạt động Công đoàn đáp ứng tốt hơn yêu cầu đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.