CEO AirAsia bác tin đồn cần huy động 3 tỷ USD

Tony Fernandes, đồng sáng lập kiêm CEO AirAsia Group, cho biết hãng hàng không này kỳ vọng hoàn tất khoản huy động khoảng 1 tỷ USD vào tháng 12 hoặc tháng 1 năm sau.

Bác tin muốn huy động 3 tỷ USD

Phát biểu trong một cuộc họp trực tuyến hôm 18/9, ông Fernandes cho biết AirAsia đang đàm phán với nhiều ngân hàng để tìm nguồn vốn với điều kiện tốt nhất.

“Mục tiêu của chúng tôi là hoàn tất vào tháng 12/2026, tháng 1/2027 hoặc khoảng thời gian đó. Chúng tôi rất tự tin sẽ huy động được”, ông nói.

Động thái này diễn ra sau khi Reuters đưa tin chính phủ Malaysia đã trao đổi với các hãng hàng không đối thủ về khả năng tiếp nhận một phần thị trường nội địa của AirAsia. Một số nguồn tin ước tính hãng cần ít nhất 3 tỷ USD vốn mới.

Cổ phiếu AirAsia giảm 21% trong phiên 18/9, cho thấy mối lo ngại của nhà đầu tư về tình hình tài chính của hãng. Tuy nhiên, ông Fernandes bác bỏ con số 3 tỷ USD.

“Là 1 tỷ USD, không phải 3 tỷ USD. Chúng tôi không cần 3 tỷ USD”, ông nói.

Theo ông, phần lớn khoản vốn mới sẽ được dùng để tái cấp vốn cho các khoản vay lãi suất cao được AirAsia vay trong giai đoạn đại dịch, đồng thời thanh toán một số nghĩa vụ với chủ nợ.

AirAsia ghi nhận khoản lỗ ròng 527 triệu ringgit (khoảng 125 triệu USD) trong quý II, khi giá nhiên liệu máy bay tăng mạnh do tác động từ cuộc khủng hoảng tại Trung Đông.

Tính đến ngày 30/6, tổng nợ phải trả của AirAsia Group lên tới 43 tỷ ringgit, cao hơn tổng tài sản 42,4 tỷ ringgit, theo báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Tập trung vào khu vực châu Á

Ông Fernandes cho rằng vấn đề hiện tại của AirAsia chủ yếu là cú sốc chi phí nhiên liệu, thay vì nhu cầu đi lại suy yếu.

Theo ông, việc bán vé với mức giá thấp trước khi giá nhiên liệu tăng đã gây sức ép lên dòng tiền của hãng. AirAsia kỳ vọng giá vé cao hơn cùng các biện pháp cắt giảm chi phí sẽ giúp kết quả kinh doanh cải thiện trong nửa cuối năm.

“Trong Covid-19, chúng tôi không thể bay. Nhưng hiện tại chúng tôi có thể bay và nhu cầu đang rất mạnh”, ông nói.

Theo số liệu AirAsia công bố, hãng đã tạm dừng 81 đường bay, trong đó 17 đường bay dự kiến được khai thác trở lại trong quý III và IV.

Giá vé trung bình của hãng tăng 21% trong quý II. Riêng giá vé nội địa đã tăng 40% so với mức trước khi cuộc chiến Mỹ - Iran khiến giá nhiên liệu tăng mạnh.

Trong tháng 8, AirAsia đạt hệ số lấp đầy 82% số ghế cung ứng, dù tổng công suất khai thác giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến hết tháng 8, tập đoàn đã vận chuyển 43 triệu lượt hành khách, hướng tới mục tiêu hơn 60 triệu lượt trong cả năm.

Ông Fernandes cho biết AirAsia hiện có hơn 1 tỷ ringgit (245 triệu USD) tiền mặt và chưa yêu cầu chính phủ Malaysia hỗ trợ tài chính.

CEO Tony Fernandes khẳng định AirAsia còn tiền mặt và chưa yêu cầu chính phủ Malaysia hỗ trợ tài chính. Ảnh: AirAsia.

Ông Fernandes cũng cho biết hãng sẽ tập trung trở lại vào mạng bay tại châu Á, thay vì mở rộng quá nhanh sang các thị trường xa. Hãng hiện chưa có kế hoạch ngay lập tức xây dựng trung tâm trung chuyển tại Bahrain hay khai thác đường bay từ Manila đến bờ Tây nước Mỹ.

“Hiện tại chúng tôi tập trung vào ASEAN và châu Á. Đó là chiến lược của chúng tôi. Đây cũng là nơi chúng tôi có lợi nhuận cao nhất, đặc biệt trong bối cảnh giá dầu hiện nay”, ông Fernandes nói.

Theo AirAsia, hãng đang nắm 59% thị phần hàng không nội địa Malaysia trong 8 tháng đầu năm.

Tuy nhiên, một chuyên gia hàng không đề nghị giấu tên cho rằng AirAsia đã gặp khó khăn trong việc tái cấp vốn trong một thời gian dài do gánh nặng nợ và mức độ rủi ro cao trong mắt nhà đầu tư.

“Không có bảo lãnh của chính phủ, điều dường như không nằm trong kế hoạch hiện tại, rất khó để họ huy động được khoản tiền này. Về lý thuyết, bảo lãnh sẽ khiến AirAsia hấp dẫn hơn nhiều đối với nhà đầu tư”, chuyên gia này nhận định.

Theo chuyên gia, 1 tỷ USD có thể đủ để AirAsia giải quyết nhu cầu trong ngắn hạn, nhưng hãng vẫn phải xử lý lượng nợ và các khoản phải trả hiện tại trong dài hạn.

Cổ phiếu AirAsia tiếp tục giảm 4% trong phiên sáng 19/9, xuống 0,48 ringgit.