Giá vàng hôm nay (19/9): Tiếp tục tăng

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như Tập đoàn Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu… đồng loạt tăng giá vàng miếng lên mốc 147,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng, bạc trong nước cùng tăng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng theo vàng miếng nhưng ở mức độ khác nhau giữa các thương hiệu. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý có giá 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng qua; vàng nhẫn DOJI 144 - 148 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 144,1 - 148,1 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.377 USD/ounce, tăng 17 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 138,3 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 9,3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường bạc, giá bạc có xu hướng tăng trở lại. Bạc thỏi Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu có giá mua - bán ở mức 2,2 - 2,3 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 19/9 ở mức 25.637 đồng/USD, giữ nguyên so với sáng qua. Tỷ giá USD tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước ổn định ở vùng 24.401 đồng mua vào và 26.863 đồng bán ra.

Tại Vietcombank, giá USD ở mức 25.820 - 26.100 đồng/USD (mua vào - bán ra).