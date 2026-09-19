Tằng Lỏng: Mong chờ khu chợ dân sinh mới

Xã Tằng Loỏng hiện có một chợ tạm nằm tại trung tâm xã, được hình thành từ năm 2017 trên diện tích do Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam cho mượn. Chợ có khoảng 100 gian hàng, chủ yếu kinh doanh thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

Từ nhu cầu thực tế của người dân và công nhân, khu chợ ngày càng đông, nhưng cơ sở vật chất vẫn chủ yếu là những hạng mục do tiểu thương tự dựng và bố trí, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về không gian, điều kiện kinh doanh và phục vụ người dân.

Theo UBND xã Tằng Loỏng, hiện diện tích chợ khoảng 1.642 m² đã không còn đáp ứng nhu cầu mua bán ngày càng tăng, cái “tạm” vì thế dần trở thành cái thiếu.

Chợ tạm xã Tằng Loỏng liền kề Tỉnh lộ 151.

Chợ tạm nằm giáp Tỉnh lộ 151, nên những bất cập trong hoạt động mua bán có thể dễ dàng nhận thấy. Một số tiểu thương đưa hàng thực phẩm ra khu vực lề đường dành cho người đi bộ để bày bán, ảnh hưởng đến mỹ quan và không gian đi lại. Với người dân đến chợ, sự bất tiện cũng hiện hữu ngay từ việc tìm chỗ gửi xe.

Mỗi lần đi chợ, nhất là vào những thời điểm đông người, bà Đặng Ngọc Minh Thắm, ở thôn Tân Thắng, lại phải loay hoay tìm chỗ để xe máy. Những khoảng trống quanh chợ, khu vực cạnh các gian hàng, thậm chí có lúc bà phải để xe sát đường rồi tranh thủ mua hàng.

“Đi chợ mà cứ phải loay hoay tìm chỗ để xe nên việc mua hàng cũng không được thoải mái. Nếu chợ có khu vực để xe riêng, có người trông coi thì người dân sẽ thuận tiện hơn rất nhiều” - bà Thắm chia sẻ.

Khu chợ tạm lụp xụp, thiếu đồng bộ về hạ tầng do các tiểu thương tự đóng góp xây dựng các gian bán hàng.

Ngay từ lối vào chợ tạm, sự chật chội đã nhận thấy rõ khi lối vào khá nhỏ, các ki-ốt chủ yếu do tiểu thương tự xây dựng, lắp đặt nên chưa bảo đảm tính thống nhất về quy mô và kết cấu. Chợ cũng còn nhiều hạn chế khi chưa có hệ thống cấp điện, cấp nước đồng bộ; thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

Không chỉ người mua hàng, ngay cả những tiểu thương cũng bức xúc trước sự thiếu thốn của chợ tạm Tằng Loỏng.

Bà Phạm Thị Đông, tiểu thương cư trú tại thôn Tân Thắng phải tự lo một phần lớn hạ tầng phục vụ kinh doanh. Nguồn điện được kéo từ nhà ra chợ với khoảng cách gần 200 m; nước cũng phải tự kéo dây, đấu nối chung với các tiểu thương khác để phục vụ sinh hoạt và kinh doanh; thời tiết mưa, nắng cũng trở thành những trở ngại không nhỏ đối với hoạt động buôn bán.

Những ngày nắng nóng, mái chợ thấp khiến không gian bên trong càng trở nên oi bức, bí bách. Khi mưa lớn, hệ thống thoát nước không đáp ứng được, nước khó tiêu thoát, thậm chí có thời điểm còn chảy ngược vào khu vực chợ.

“Chợ tạm hình thành từ chính nhu cầu thiết thực của người dân và công nhân. Người cần mua, tiểu thương cần bán, công nhân quanh khu vực cần những mặt hàng thiết yếu. Nhưng khi hoạt động mua bán ngày càng phát triển, khu chợ tạm không thể đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về hạ tầng và an toàn” - bà Phạm Thị Đông chia sẻ.

Chợ tạm xã Tằng Loỏng không có hệ thống cấp điện, cấp nước đồng bộ, thiếu thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

Bà Nguyễn Thị Phúc, tiểu thương khác kinh doanh tại chợ tạm cho biết: “Hàng hóa ở đây chủ yếu là rau, củ, thực phẩm phục vụ nhu cầu hằng ngày. Việc tổ chức kinh doanh chưa bài bản. Không gian chợ hẹp, mái thấp, hàng hóa chưa được bố trí, phân khu rõ ràng. Khu vực kinh doanh thực phẩm chín lại thiếu hệ thống thoát hơi, khói nên vào những thời điểm đông người thường tạo cảm giác ngột ngạt cho cả người mua và người bán, vì vậy việc có một chợ mới với đầy đủ công năng là điều rất cần thiết”.

Bà Nguyễn Thị Phúc chia sẻ.

Vào những dịp lễ, Tết, tình trạng ùn ứ càng dễ xảy ra. Một số tiểu thương cho biết, đã có những vụ va chạm, tai nạn xảy ra, dù chưa nghiêm trọng, nhưng nguy cơ mất an toàn giao thông luôn hiện hữu nếu tình trạng này kéo dài.

Với các tiểu thương, mong muốn có một khu chợ ổn định, sạch sẽ, an toàn đã được đặt ra từ lâu. Khi có địa điểm kinh doanh lâu dài, họ không còn phải đầu tư và xoay xở với những điều kiện thiếu thốn như hiện nay, đồng thời có thể yên tâm làm ăn chân chính và bảo đảm cuộc sống gia đình.

Xã Tằng Loỏng hiện có gần 20.000 nhân khẩu, trên địa bàn có khu công nghiệp luyện kim, hóa chất trọng điểm của quốc gia và tỉnh, với diện tích khoảng 1.100 ha, gồm 19 công ty, nhà máy đang hoạt động. Thế nhưng, ở nơi dân cư đông, việc chưa có một khu chợ chính thức, được đầu tư đồng bộ đang đặt ra những hạn chế trong đáp ứng nhu cầu mua bán, giao thương và phục vụ đời sống người dân trên địa bàn.

Sau khi hợp nhất thị trấn Tằng Loỏng và xã Phú Nhuận, xã Tằng Loỏng mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025. Trên địa bàn xã hiện có chợ Phú Nhuận, song vị trí cách trung tâm xã và khu công nghiệp khoảng 15 km. Hình thức tổ chức của chợ là chợ phiên, họp vào một số buổi trong tuần, cũng chỉ đáp ứng nhu cầu của người dân ở khu vực xã cũ.

Hàng thực phẩm bày bán tràn ra lề đường Tỉnh lộ 151.

Theo ông Trần Vũ Thành - Phó Chủ tịch UBND xã Tằng Loỏng: “Mật độ dân cư trên địa bàn khá đông, trong khi nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân và công nhân tại các nhà máy rất lớn. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng một khu chợ là nhu cầu thực tế và cần thiết”.

Nói cách khác, Tằng Loỏng không chỉ cần những hạ tầng phục vụ sản xuất mà còn cần những công trình phục vụ đời sống tương xứng với quy mô phát triển.

Trong đó, chợ dân sinh là một nhu cầu rất cụ thể. Một công nhân sau giờ làm cần một nơi thuận tiện để mua thực phẩm. Một gia đình cần một địa điểm mua bán sạch sẽ, an toàn. Một tiểu thương cần mặt bằng ổn định để đầu tư hàng hóa, duy trì đời sống.

Bên cạnh đó, chính quyền cũng cần một không gian thương mại được tổ chức bài bản để quản lý trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và phòng cháy, chữa cháy; đồng thời góp phần thực hiện các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Phương tiện dừng, đỗ dưới lòng đường gây mất an toàn giao thông.

Từ thực tế đó, UBND xã Tằng Loỏng đã đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới chợ xã Tằng Loỏng giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đề xuất, chợ mới dự kiến được xây dựng tại thôn Tân Thắng, với khu vực nghiên cứu khoảng 8.600 m², trong đó diện tích dự kiến dành cho công trình chợ khoảng 6.200 m².

Các hạng mục được đề xuất đầu tư theo hướng đồng bộ, gồm: nhà chợ chính, ki-ốt, khu kinh doanh ngoài trời, khu bán thực phẩm, sân chợ, đường giao thông nội bộ, bãi đỗ xe, hệ thống điện, cấp - thoát nước, khu tập kết rác và nhà vệ sinh. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 32,2 tỷ đồng.

Tằng Loỏng đang có những bước phát triển mạnh mẽ. Để sự phát triển ấy thực sự bền vững, hạ tầng phục vụ đời sống cũng cần được đi trước một bước. Nếu được triển khai, khu chợ mới sẽ giải quyết một khoảng trống hạ tầng đã tồn tại nhiều năm ở Tằng Loỏng, góp phần thúc đẩy thương mại - dịch vụ và hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương.