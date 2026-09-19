Lâm Đồng: Nhiều dự án đường giao thông chậm tiến độ

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng kiểm tra dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.717. (Ảnh: THANH HẢI)

Bên cạnh nguyên nhân là thời tiết, nhiều dự án chậm còn do công tác quản lý của địa phương, chủ đầu tư và cùng với năng lực yếu kém của đơn vị thi công.

Vẫn vướng mắc kéo dài ở khâu đền bù

Đầu tiên là dự án làm mới đường trục ven biển ĐT.719B, đoạn Phan Thiết-Kê Gà (xã Tân Thành), có chiều dài 25km, tổng mức đầu tư hơn 1.274 tỷ đồng.

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 (chủ đầu tư) kiểm tra thực tế tại mỏ khai thác titan thì phát hiện có sự chênh lệch cao độ giữa cao độ hoàn thổ và cao độ tự nhiên được duyệt dự án, làm ảnh hưởng đến phương án thiết kế tuyến đường qua.

Trước tình hình này, chủ đầu tư đã tổ chức mời Sở Xây dựng, địa phương họp bàn về phương án “điều chỉnh” thiết kế tuyến đường qua mỏ titan này.

Dự án trục ven biển ĐT.719B chậm tiến độ là do có vấn đề tài chính. (Ảnh: THANH HẢI)

Đồng thời, chủ đầu tư yêu cầu chủ mỏ cung cấp cao độ dự kiến hoàn thổ khu vực còn lại để đơn vị tư vấn thiết kế có cơ sở đề xuất phương án thiết kế qua toàn bộ khu vực khai thác titan; tránh trường hợp phương án tuyến bị cục bộ, không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Dù khởi công từ năm 2020, dự án làm mới đường trục ven biển ĐT.719B vẫn vướng mắc kéo dài ở khâu đền bù.

Ngày 8/9, Ủy ban nhân dân xã Tân Thành đã tổ chức mời chi trả tiền bồi thường lần thứ 3, nhưng hộ dân chưa đồng ý nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng. Địa phương dự kiến ban hành quyết định cưỡng chế trong giữa tháng 9 và thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra dự án trục ven biển ĐT.719B. (Ảnh: THANH HẢI)

Theo nhiều chuyên gia, nhiều năm qua, duy nhất chỉ còn một hộ dân này vẫn chưa bàn giao mặt bằng và chưa giải tỏa là quá chậm, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung. Đáng lý ra, công tác cưỡng chế trường hợp này phải thực hiện từ lâu.

Bên cạnh đó, đoạn qua mỏ titan có cao độ chênh lệch so với thiết kế thì Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 cũng phải có phương án từ trước, thay vì chờ đến chủ mỏ đóng cửa mới phát hiện. Qua đó cho thấy, năng lực của địa phương và chủ đầu tư vẫn còn nhiều hạn chế.

Một công trình nằm sát bên là dự án trục ven biển ĐT.719B, đoạn Hòn Lan-Tân Hải (xã Tân Hải) có chiều dài tuyến khoảng 10km, tổng mức đầu tư hơn 663 tỷ đồng. Dự án còn hơn 1ha diện tích phải chuyển mục đích sử dụng rừng, đang hướng dẫn thực hiện thủ tục nộp tiền vào ngân sách Nhà nước.

Khó khăn lớn nhất hiện nay của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng 515 (đơn vị thi công) là vấn đề tài chính. Nhà thầu chưa hoàn thành việc gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng.

Dự án đường N26 còn đoạn 45m thi công rất chậm. (Ảnh: THANH HẢI)

Do đó, phần khối lượng đã thực hiện nhưng chưa đủ điều kiện để thực hiện thanh toán, giải ngân theo quy định, ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền phục vụ thi công và khả năng huy động nhân lực, máy móc, thiết bị của nhà thầu.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Tánh Linh, dự án đường N26 (xã Tánh Linh) chỉ còn chiều dài 190m, có trị giá hơn 14 tỷ đồng gồm 2 đoạn nhưng mới giải ngân đạt 13%.

Đoạn đầu tuyến dài 45m đã bàn giao mặt bằng, hiện đang thi công phần cống ngầm thủy lợi, lắp đặt các hố ga, cống thoát nước dọc, ngang còn đoạn 145m đang thi công. Do thời tiết trong những ngày qua mưa nhiều mực nước sông dâng, đất ngầm bị nhão khiến công tác thực hiện khó khăn.

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.717 có nhiều đoạn mặt bằng trống, nguy hiểm nhưng vẫn không thi công, chưa bảo đảm an toàn giao thông. (Ảnh: THANH HẢI)

Tương tự, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.717 (đi qua xã Nam Thành và xã Nghị Đức) có chiều dài 9,5km, với tổng mức đầu tư hơn 244 tỷ đồng. Đơn vị thi công là Công ty cổ phần Tập đoàn Quang Phúc, khởi công ngày 15/1/2026, dự kiến hoàn thành ngày 15/1/2028.

Kết quả giải ngân năm 2026 là 40 tỷ đồng, đến nay chỉ đạt 21 tỷ đồng. Ghi nhận ngày 14/9, lác đác có vài xe thi công tại bãi tập kết, công trường không có công nhân.

Đáng lo ngại hơn, một số đoạn đèo dốc có đá lăn từ trên đỉnh đèo xuống nhưng không có giải pháp bảo đảm an toàn giao thông.

Thay nhà thầu nếu yếu kém

Ngày 19/9, ông Nguyễn Minh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tánh Linh cho biết, đối với dự án đường N26 do Công ty Xây lắp Hòa Bình thi công đoạn đầu 45m là tiến độ rất chậm.

Đã hơn 1 tuần nay, đơn vị thi công hầu như không triển khai mà "đổ lỗi" do thời tiết, trong khi các dự án khác trên địa bàn vẫn duy trì thi công dù trời mưa. Điều này đặt ra câu hỏi về năng lực của đơn vị thi công.

Khoảng 1 tháng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh đã phê bình đơn vị thi công do chưa tích cực trong tổ chức thi công nhưng đến nay vẫn chậm.

Dự án đường N26 do Công ty Xây lắp Hòa Bình thi công đoạn đầu 45m là tiến độ rất chậm. (Ảnh: THANH HẢI)

Đối với dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.717, ông Nguyễn Minh Nguyên, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 cho biết, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn vài chục hộ nhưng không ảnh hưởng đến nhiều vị trí thi công. Nhiều đoạn có mặt bằng trống nhưng các đơn vị vẫn không thi công.

Trước đó một tuần, Ban đi kiểm tra hiện trường nhưng cũng không có người thi công, máy móc thiết bị còn thiếu; đến thời điểm hiện tại (ngày 14/9) cũng không được tăng cường thêm.

Dự án thi công đạt khoảng 13% khối lượng hợp đồng. Nhà thầu thi công cầm chừng làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện giải ngân đầu tư công.

Dự án trục ven biển ĐT.719B còn chậm tiến độ. (Ảnh: THANH HẢI)

Liên quan đến dự án làm mới đường trục ven biển ĐT.719B, đoạn Phan Thiết-Kê Gà, ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 kiến nghị, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tiếp tục đôn đốc chủ mỏ titan sớm hoàn thổ và bàn giao mặt bằng khu vực còn lại theo đúng cam kết.

Ủy ban nhân dân xã Tân Thành sớm ban hành thông báo thu hồi đất điều chỉnh và vận động các hộ dân bàn giao trước mặt bằng để di dời đường dây điện cao thế 110kV.

Đối với dự án trục ven biển ĐT.719B, đoạn Hòn Lan-Tân Hải, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho phép chỉ thu hồi tạm ứng 50% giá trị khối lượng nghiệm thu, thanh toán của nhà thầu, phần 50% còn lại thanh toán cho nhà thầu nhằm tạo điều kiện về nguồn vốn để nhà thầu tiếp tục thi công, hoàn thành công trình.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra bãi tập kết của dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.717 nhưng máy móc còn thiếu. (Ảnh: THANH HẢI)

Qua kiểm tra thực tế vào giữa tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu các sở, ngành và địa phương xác định rõ tiến độ, trách nhiệm đối với từng phần việc nhằm bảo đảm tiến độ các công trình giao thông.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các địa phương, đơn vị phải kịp thời báo cáo Tổ công tác để được hướng dẫn, tháo gỡ.

Đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (đứng ngoài cùng bên trái) kiểm tra dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.717. (Ảnh: THANH HẢI)

Đồng chí Nguyễn Minh nhấn mạnh, đối với dự án đường N26 phải hoàn thành trong tháng 10/2026.

Đối với dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.717, xã Nghị Đức hoàn thành bàn giao mặt bằng trong tháng 9; xã Nam Thành hoàn thành trước ngày 15/10. Công ty cổ phần Tập đoàn Quang Phúc phải xây dựng sơ đồ tiến độ cụ thể, thể hiện rõ từng hạng mục, thời gian thực hiện và trách nhiệm. Khi thời tiết thuận lợi, nhà thầu phải chủ động xây dựng phương án thi công bù, tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị và tổ chức thêm các mũi thi công.

Trường hợp đơn vị thi công không khắc phục, tiếp tục chậm tiến độ so với cam kết thì chủ đầu tư phải xử lý nghiêm theo quy định của hợp đồng. Đối với dự án làm mới đường trục ven biển ĐT.719B, đoạn Phan Thiết-Kê Gà, chủ đầu tư sớm rà soát, xử lý chênh lệch cao độ hoàn thổ, bảo đảm phương án thiết kế.