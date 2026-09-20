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Xem ngay lịch âm dương hôm nay 20/9

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Ngày 20/9/2026 là ngày bao nhiêu âm lịch?

Theo cuốn Tìm hiểu văn hóa phương Đông - Âm dương đối lịch năm Ất Tị 2025 của Nhà xuất bản Thanh Hóa, hôm nay Chủ nhật ngày 20/9 dương lịch tức ngày 10/8 âm lịch. Xem ngay lịch âm dương hôm nay 20/9.

Xem ngay lịch âm dương hôm nay 20/9

Xem ngay lịch âm dương hôm nay 20/9

Xem ngay lịch âm dương hôm nay 20/9

 Thông tin chi tiết ngày 20-9-2026 - Ngày âm lịch 10-8-2026

Can chi: Ngày Đinh Dậu - Tháng Đinh Dậu - Năm Bính Ngọ

    Ngày Hoàng Đạo: Sao Ngọc Đường

    Trực Kiến :Tốt với xuất hành, giá thú nhưng xấu với động thổ

    Nhị thập bát tú - Phòng: (Hành: Thái Dương; Con vật: Thỏ) Tốt mọi việc

    Tiết khí: Giữa Bạch lộ - Thu phân

GIỜ TỐT TRONG NGÀY (Giờ Hoàng Đạo)

Dần (3 - 5), Mão (5 - 7), Ngọ (11 - 13), Mùi (13 - 15), Dậu (17 - 19), Tý (23 - 1)

HƯỚNG XUẤT HÀNH

Hướng gặp Tài Thần (TỐT): Đông

    Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT): Tây Bắc

    Hướng gặp Hạc Thần (Xấu): Ngày này không gặp Hạc Thần ở các hướng

CÁC TUỔI XUNG KHẮC VỚI NGÀY 20-9-2026, ÂM LỊCH 10-8-2026

Ất Mão, Quý Mão, Quý Dậu, Quý Tỵ, Quý Hợi

CÁC SAO TỐT

Nhân Chuyên Sao tốt trong hệ thống Kim - Phù Tinh, trừ được Kim thần sát

    Ích hậu Tốt mọi việc, nhất giá thú

    Quan nhật Tốt mọi việc

    [Ngọc Đường] Hoàng đạo tốt mọi việc

    [Thiên Thành] (Ngọc đường hoàng đạo) Tốt mọi việc

CÁC SAO XẤU

Thiên địa chính chuyển Kỵ động thổ

    Nguyệt Hình Xấu mọi việc

    Nguyệt Kiến Kỵ động thổ

    Phủ đầu đất Kỵ khởi tạo

    Thiên ngục, thiên hỏa Xấu mọi việc, xấu lợp nhà

    Thổ Phủ Kỵ xây dựng, động thổ

    Tiểu hồng sa Xấu mọi việc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo

Trần Trung/Bnews/vnanet.vn

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/xem-ngay-lich-am-duong-hom-nay-20-9/435500.html