Xem ngay lịch âm dương hôm nay 20/9
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Ngày 20/9/2026 là ngày bao nhiêu âm lịch?
Theo cuốn Tìm hiểu văn hóa phương Đông - Âm dương đối lịch năm Ất Tị 2025 của Nhà xuất bản Thanh Hóa, hôm nay Chủ nhật ngày 20/9 dương lịch tức ngày 10/8 âm lịch. Xem ngay lịch âm dương hôm nay 20/9.
Xem ngay lịch âm dương hôm nay 20/9
Thông tin chi tiết ngày 20-9-2026 - Ngày âm lịch 10-8-2026
Can chi: Ngày Đinh Dậu - Tháng Đinh Dậu - Năm Bính Ngọ
Ngày Hoàng Đạo: Sao Ngọc Đường
Trực Kiến :Tốt với xuất hành, giá thú nhưng xấu với động thổ
Nhị thập bát tú - Phòng: (Hành: Thái Dương; Con vật: Thỏ) Tốt mọi việc
Tiết khí: Giữa Bạch lộ - Thu phân
GIỜ TỐT TRONG NGÀY (Giờ Hoàng Đạo)
Dần (3 - 5), Mão (5 - 7), Ngọ (11 - 13), Mùi (13 - 15), Dậu (17 - 19), Tý (23 - 1)
HƯỚNG XUẤT HÀNH
Hướng gặp Tài Thần (TỐT): Đông
Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT): Tây Bắc
Hướng gặp Hạc Thần (Xấu): Ngày này không gặp Hạc Thần ở các hướng
CÁC TUỔI XUNG KHẮC VỚI NGÀY 20-9-2026, ÂM LỊCH 10-8-2026
Ất Mão, Quý Mão, Quý Dậu, Quý Tỵ, Quý Hợi
CÁC SAO TỐT
Nhân Chuyên Sao tốt trong hệ thống Kim - Phù Tinh, trừ được Kim thần sát
Ích hậu Tốt mọi việc, nhất giá thú
Quan nhật Tốt mọi việc
[Ngọc Đường] Hoàng đạo tốt mọi việc
[Thiên Thành] (Ngọc đường hoàng đạo) Tốt mọi việc
CÁC SAO XẤU
Thiên địa chính chuyển Kỵ động thổ
Nguyệt Hình Xấu mọi việc
Nguyệt Kiến Kỵ động thổ
Phủ đầu đất Kỵ khởi tạo
Thiên ngục, thiên hỏa Xấu mọi việc, xấu lợp nhà
Thổ Phủ Kỵ xây dựng, động thổ
Tiểu hồng sa Xấu mọi việc.
*Thông tin chỉ mang tính tham khảo
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/xem-ngay-lich-am-duong-hom-nay-20-9/435500.html