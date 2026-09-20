Xem ngay lịch âm dương hôm nay 20/9

Hàng nghìn hộ dân tại các chung cư thuộc Khu đô thị HH Linh Đàm đang đứng trước những thay đổi lớn về nơi ở, sinh hoạt và tài sản sau khi Hà Nội xác định lộ trình xử lý các vi phạm xây dựng kéo dài tại khu vực này. Theo kế hoạch của thành phố, việc di dời người dân dự kiến hoàn thành trong năm 2027, trước khi phá dỡ những hạng mục sai phạm không thể khắc phục trong năm 2028.