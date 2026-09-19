Quyền lợi của cư dân Khu đô thị HH Linh Đàm sẽ ra sao?

Vào khoảng 14h ngày 19/9, một công trình xây dựng nhà ở kết hợp văn phòng tại thửa đất số 14, tờ bản đồ 57, đường Trần Hoàng Na, phường Tân An, TP Cần Thơ bị sập hoàn toàn trong quá trình thi công, khiến 1 người bị thương.