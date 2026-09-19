Lấy ý kiến người dân về Luật Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản

Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 và một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới vừa được Thủ tướng Lê Minh Hưng ký ban hành ngày 18/9.

Chính phủ cơ bản thống nhất mục tiêu, định hướng hoàn thiện 8 dự án luật, nghị quyết được trình tại phiên họp.

Liên quan đến dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chính phủ nêu rõ đây là dự án luật đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp, sâu rộng đến đời sống kinh tế, chính trị, xã hội và được nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức đặc biệt quan tâm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật.

Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các nội dung về tiêu chí khung, nguyên tắc, cơ chế xác định, kiểm tra, giám sát việc quyết định giá đất, chính sách về giá đất, vai trò của Nhà nước trong việc điều tiết, quản lý, quyết định giá đất.

Cùng với đó là các cơ chế tài chính nhằm xử lý chênh lệch địa tô, xử lý đất bỏ hoang, chậm đưa đất vào sử dụng, cơ chế phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, trục lợi từ chính sách bồi thường, tái định cư, xây dựng trái phép, cơ chế đặc thù để xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài.

Chính phủ giao Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng khẩn trương tổ chức lấy ý kiến nhân dân thông qua hệ thống VNeID đối với 3 dự án luật: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

“Việc lấy ý kiến phải kỹ lưỡng, thực chất, hiệu quả. Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của nhân dân và đăng tải công khai, minh bạch nội dung này”, Nghị quyết nêu rõ.

Liên quan đến thời hạn sử dụng nhà chung cư tại dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng quy định rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình, bảo đảm phù hợp, thống nhất với thời hạn sử dụng công trình theo pháp luật về xây dựng.

Hoàn thiện chính sách về giá đất, bồi thường, tái định cư.

Bên cạnh đó, cần quy định cụ thể việc xử lý nhà chung cư hết thời hạn sử dụng, trong đó làm rõ quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà chung cư, như quyền được tiếp tục sử dụng đất để xây dựng lại nhà chung cư, quyền thực hiện nghĩa vụ tài chính để xây dựng mới chung cư khi hết thời hạn.

Chính phủ cũng lưu ý Bộ Xây dựng hoàn thiện các quy định về nhà ở cho thuê, quy định rõ các loại hình nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại, nhà ở công vụ, nhà ở chính sách theo mô hình sở hữu, quản lý và vận hành.

Về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng rà soát, bảo đảm đồng bộ với Luật Đầu tư về thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư khi phân quyền cho UBND cấp tỉnh quyết định việc cho phép chuyển nhượng dự án bất động sản.

Đồng thời, hoàn thiện cơ chế đưa thị trường bất động sản trở thành kênh phân bổ đất đai công khai, minh bạch, lành mạnh, ổn định và bền vững, xây dựng cơ chế bảo đảm giá trị còn lại của hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai thông qua tài khoản bảo đảm và việc lựa chọn bảo lãnh ngân hàng.