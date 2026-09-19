Quy hoạch sông Hồng: Từ an toàn chống lũ đến bài toán tái định cư

Có nhiều ngày, công việc của cán bộ xã bắt đầu từ rất sớm và chưa kết thúc khi đồng hồ đã qua giờ hành chính. Một cuộc điện thoại thông báo sạt lở, một hộ dân còn băn khoăn về mặt bằng, hay mâu thuẫn cần được giải quyết ngay từ khu dân cư… Công việc của cán bộ ở cấp xã thường bắt đầu từ những việc rất cụ thể như thế.