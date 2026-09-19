Quy hoạch sông Hồng: Từ an toàn chống lũ đến bài toán tái định cư
Sau 10 ngày Hà Nội công khai lấy ý kiến nhân dân về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng cùng phương án hướng tuyến Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân đã được đặt ra như an toàn thoát lũ, việc giữ lại các khu dân cư lâu đời, bảo tồn di tích, cũng như phương án tái định cư nếu phải di dời.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/quy-hoach-song-hong-tu-an-toan-chong-lu-den-bai-toan-tai-dinh-cu-418450.htm