Sức mạnh chuyển đổi số

Hôm nay (10/10) là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Với nội dung “Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất”, chủ đề năm nay mang thông điệp định hướng chiến lược của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Chính phủ, khẳng định tiến trình chuyển đổi số đã bước sang giai đoạn phát triển chiều sâu, lấy hiệu quả sử dụng thực tế và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo cao nhất.

Hướng về Ngày Chuyển đổi số năm nay, UBND thành phố đã sớm có kế hoạch triển khai. Các sở, ngành, địa phương đã và đang tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động thiết thực hưởng ứng. Trong đó có phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân nâng cao kỹ năng số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID, kỹ năng nhận diện và phòng, chống lừa đảo trực tuyến... Phát động tháng 10 là tháng tiêu dùng số, khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh cung cấp các ưu đãi về sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa trên môi trường số; người tiêu dùng tích cực sử dụng dịch vụ mua sắm trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt. Hội thảo về kinh tế số, triển lãm chuyển đổi số…

Thực tế chứng minh, chuyển đổi số đã và đang là cuộc cách mạng ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành một trong những nguồn lực quan trọng cho sự phát triển. Có thể hiểu đó là quá trình ứng dụng các công nghệ số để thay đổi toàn diện phương thức vận hành của tổ chức, từ mô hình quản lý, quy trình làm việc cho đến cách thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho người dân hoặc khách hàng. Chuyển đổi số không còn dừng lại ở các chương trình, đề án trên nghị trường hay trên giấy, mà đã chuyển hóa trực tiếp thành năng suất lao động xã hội, nâng cao năng lực quản trị công và thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.

Tại Bắc Ninh, chuyển đổi số cùng với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo được coi là một trong những “đột phá quan trọng” hàng đầu, trở thành động lực cho phát triển. Thành phố được đánh giá nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về tỷ lệ “xanh hóa” thúc đẩy chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp. Các cơ sở dữ liệu gốc được làm sạch và đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia ở mức độ hoàn thiện rất cao. Dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” giúp Bắc Ninh có khả năng công bố gần 450 thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ thay thế bằng dữ liệu số, tiết kiệm rất lớn chi phí và thời gian in tài liệu giấy cho người dân, doanh nghiệp.

Đáng chú ý hai năm gần đây, thành phố đã ban hành và thực hiện nhiều chính sách quan trọng tạo nền tảng phát triển kinh tế số, thúc đẩy doanh nghiệp tham gia sâu vào nền kinh tế số. Các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin… kiến tạo nền tảng vững chắc cho chuyển đổi số. Ngành chức năng tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia các sàn thương mại điện tử, các hoạt động xúc tiến “Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và Online Friday”, Megalive “Top nông sản - Nông sản về phố”, “Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn”… Đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp FDI công nghệ cao đầu tư vào các khu công nghiệp, hình thành trung tâm sản xuất điện tử, công nghệ thông tin, bán dẫn của cả nước. Chuyển đổi số còn thấm sâu vào lĩnh vực nông - lâm nghiệp. Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của Bắc Ninh chiếm khoảng 46%, cao nhất cả nước.

Năm nay, từ chủ đề của Trung ương, bộ thông điệp cũng như hành động về chuyển đổi số của tỉnh có nội hàm cụ thể hơn để các cấp, ngành và người dân, cộng đồng doanh nghiệp tích cực hưởng ứng. Đó là: “Thanh toán không dùng tiền mặt - Thói quen của công dân số!”, “Mỗi người dân là một công dân số - Mỗi doanh nghiệp là một doanh nghiệp số!”, “Sử dụng dịch vụ công trực tuyến - Tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp!”, “Sử dụng ứng dụng VNeID - Định danh, xác thực điện tử thuận tiện, an toàn!”, “Bứt phá kinh tế số - Động lực tăng trưởng mới của thành phố Bắc Ninh!”…

Chuyển đổi số là tất yếu cho sự phát triển. Ngày Chuyển đổi số năm nay là dịp để hệ thống chính trị cùng cộng đồng doanh nghiệp và người dân nhìn nhận rõ nét những chuyển biến tích cực mà chuyển đổi số mang lại, đồng thời khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, đưa công cuộc chuyển đổi số quốc gia ngày càng đi vào thực chất, bền vững và hiệu quả hơn.