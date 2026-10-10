Hơn 2.000 người ở Quảng Ngãi hưởng ứng phong trào rèn luyện thể thao

Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tham gia hưởng ứng phong trào rèn luyện thể dục thể thao

Chương trình được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội và kết nối trực tuyến với Quảng Ngãi cùng các tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu Quảng Ngãi, các hoạt động hưởng ứng gồm biểu diễn võ cổ truyền, kết nối trực tuyến lễ phát động và chạy đồng hành trên đường Hùng Vương.

VĐV biểu diễn võ cổ truyền tại chương trình, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất và gìn giữ giá trị võ thuật truyền thống

Tại chương trình, hơn 2.000 người tham gia, gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, vận động viên và các tầng lớp Nhân dân. Các hoạt động được tổ chức nhằm khuyến khích người dân chủ động lựa chọn môn thể thao phù hợp với điều kiện, sở thích và duy trì tập luyện thường xuyên.

Hoạt động chạy đồng hành trên đường Hùng Vương

Theo Sở VHTTDL Quảng Ngãi, phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh có 98,5% xã, phường, đặc khu có sân chơi, bãi tập phục vụ nhu cầu tập luyện của người dân; tỷ lệ người dân tập luyện thể thao thường xuyên đạt gần 40%, tỷ lệ gia đình thể thao đạt 27,5%.

Người dân cùng hưởng ứng thông điệp lựa chọn môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên

Cơ sở vật chất thể thao từng bước được đầu tư, với 51 sân vận động, 76 nhà thi đấu, 750 sân bóng chuyền, 350 sân bóng đá mini, hơn 250 phòng tập thể hình, hơn 101 bể bơi và 250 sân pickleball, cùng nhiều sân cầu lông, quần vợt, bóng rổ.

Giải Bóng chuyền nữ công nhân, viên chức, lao động tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 tạo không khí thi đua sôi nổi

Cùng với lễ phát động, Giải Bóng chuyền nữ công nhân, viên chức, lao động tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi, thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu thể thao trong lực lượng công nhân, viên chức, lao động.

Phong trào thể dục thể thao góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống năng động, lành mạnh trong cộng đồng

Thông qua lễ phát động và các hoạt động hưởng ứng, Quảng Ngãi hướng đến nâng cao nhận thức về vai trò của thể dục thể thao đối với sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống.

Đồng thời từng bước hình thành thói quen vận động thường xuyên, xây dựng lối sống năng động, lành mạnh trong cộng đồng, góp phần phát triển phong trào thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh.