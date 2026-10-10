Kết nối tiêu thụ sản phẩm tiêu biểu và sản phẩm OCOP tỉnh Phú Thọ

Dự hội nghị có đại diện Liên minh HTX Việt Nam; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương; 90 Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc các HTX trên địa bàn tỉnh và đại diện các doanh nghiệp, đơn vị liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị là một trong những hoạt động trong khuôn khổ chương trình kích cầu “Du lịch Phú Thọ - Trải nghiệm đa sắc”, kết hợp không gian trưng bày, quảng bá văn hóa - du lịch, sản phẩm OCOP và phiên chợ hàng Việt năm 2026.

Chương trình nhằm gắn kết hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại với kích cầu du lịch, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương tới đông đảo du khách và thúc đẩy tiêu dùng.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh báo cáo tình hình kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tiêu biểu của các HTX trong năm 2026.

Thống kê đến hết tháng 9/2026, Phú Thọ có 1.627 HTX đang hoạt động với trên 211.000 thành viên, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 75.000 lao động. Trong đó, Liên minh HTX tỉnh có 677 HTX là thành viên chính thức.

Thời gian qua, nhiều sản phẩm tiêu biểu và sản phẩm OCOP của các HTX từng bước khẳng định chất lượng, mở rộng thị trường, được đưa vào các hệ thống phân phối hiện đại, sàn thương mại điện tử và kết nối thành công một số chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ bền vững.

Tuy nhiên, việc tiêu thụ sản phẩm của các HTX vẫn gặp một số khó khăn như quy mô sản xuất nhỏ lẻ, sản lượng chưa ổn định, năng lực đáp ứng các đơn hàng lớn còn hạn chế... Cùng với đó là những vướng mắc về hoàn thiện hồ sơ pháp lý, mã vùng trồng và chuẩn hóa chất lượng theo tiêu chuẩn khắt khe của thị trường hiện đại.

Báo cáo viên tại hội nghị phổ biến các chủ trương, chính sách quan trọng về xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm.

Hội nghị tạo ra không gian kết nối trực tiếp, thiết thực giữa đơn vị sản xuất và nhà phân phối. Các HTX trực tiếp giới thiệu tiềm năng, sản phẩm đặc trưng, khả năng cung ứng và nêu những vướng mắc trong khâu tiêu thụ. Các doanh nghiệp, đơn vị phân phối cũng chia sẻ thông tin về nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, mẫu mã, bao bì, giá cả và phương thức hợp tác.

Thông qua hội nghị, Liên minh HTX tỉnh khẳng định sẽ tiếp tục chuyển từ phương thức hỗ trợ đơn thuần sang hỗ trợ gắn với thị trường và chuỗi giá trị; đồng hành cùng các HTX trong công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, giúp các bên cụ thể hóa cam kết thành hợp đồng, thỏa thuận hợp tác lâu dài. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị gia tăng, sức cạnh tranh của sản phẩm OCOP Phú Thọ và tăng thu nhập cho các thành viên, người lao động.